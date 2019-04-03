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總統府攝影比賽獲獎作品挨批 專業組第1名回應了

2019-04-03 22:47聯合新聞網 綜合報導

陳運奇與他的系列作品「持攝影機的人」。 圖／擷取自陳運奇臉書
陳運奇與他的系列作品「持攝影機的人」。 圖／擷取自陳運奇臉書
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「100/100總統府不一樣攝影創作比賽」得獎名單日前出爐，這項比賽分為「專業組」及「一般組」，各組第一名分別可獲得15萬元、6萬元獎金。不過得獎作品中，竟有透過P圖和Google截圖完成的作品獲選，引發網友熱議。此外，獲得專業組第一名的作品，也被PTT自稱是攝影師的鄉民批評說「第一名的作品放在裡面，真的對其它攝影師很不公平」。對此，獲得專業組第一名的陳運奇，在臉書回應PTT鄉民的酸言酸語，他認為肖像在攝影的歷史中同其他媒材般，佔有重要的份量，而他在這次比賽中採取了另一種肖像觀點。

陳運奇表示，他對於自己獲獎感到意外，也感謝總統府建築百年攝影競賽評審們的認可。他在「持攝影機的人」的創作理念是，總統府做為國家最高權力場域，開放參觀象徵權力空間的解嚴，且更普遍的意義在於探訪的樂趣。這份樂趣就如同臺灣其他供人民走訪、探索的景點，所以他選擇將攝影取景畫面對向參訪民眾。

陳運奇進一步解釋，他在作品中採取了另一種肖像觀點。他想呈現的不僅是人民在參訪總統府過程中展露的普遍行為，更借助現代多數人選擇的拍照工具：智慧型手機、數位攝影機當中，一窺參觀者所拍下的影像。作品「持攝影機的人」，在景深前後一致的畫面中，形成了被攝人物、他們所拍攝的影像，以及由作者陳運奇所呈現的空間之間的多層次影像辯證意義。有網友問陳運奇「持攝影機裡入鏡的人有同意參加比賽嗎？」他則爆料，「我一直很掙扎要不要告訴鄉民們有兩位女生是前女友」。

「100/100總統府不一樣攝影創作比賽」是總統府「建築百年」系列活動，委託台灣攝影博物館文化學會執行，分為「專業組」及「一般組」，拍攝題材只要是跟總統府相關的人、事、物皆可，主辦單位期望參賽者透過自由創作的攝影，解構「府」的「真實」與「過去」。

除了作品「持攝影機的人」挨批，「專業組」優選作品「制憲」，作者將憲兵P圖至總統府多個場景；「一般組」優選作品「1919-2019」，擷取Google搜尋總統府相關照片的網頁，也引發網友議論。網友質疑，攝影比賽作品的後製應該不包含P圖，「更何況這種五毛P圖居然是優選，我無法想像我們到總統府看到這種攝影展。」

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