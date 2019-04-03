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捷運環狀線大坪林站至板新站 車站間人行道優化工程動土祈福典禮

2019-04-03 14:48文／ 新北市政府捷運工程局

隨著捷運環狀線第一期進入最後完工階段，新北市政府日前將針對捷運大坪林站至板新站車站間人行道進行更新工程，並於今日上午舉行開工祈福典禮。新北市政府副市長陳純敬對此表示，為改善市民「行」的品質，優化後的人行步道將會讓民眾使用時更為安全。

無障礙斜坡道更新(前)。 圖／新北市政府捷運工程局 提供
無障礙斜坡道更新(前)。 圖／新北市政府捷運工程局 提供
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無障礙斜坡道更新(後)。 圖／新北市政府捷運工程局 提供
無障礙斜坡道更新(後)。 圖／新北市政府捷運工程局 提供
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陳純敬進一步強調，由於捷運站周邊人行道大都老舊不堪，因此新北市政府特別編列1.7億元的預算，用來進行人行道拓寬及路面改善之工程。截至目前為止，除了捷運大坪林站、秀朗橋站、景平站及景安站之外，其他車站周邊人行道改善工程都將完工，讓市民未來能擁有更舒適的生活空間。

人行道改善工程預計為期9個月，新北市捷運工程局表示，本次更新路段主要由新店區民權路，往北延伸至中和區景平路台64線，總長度為3600公尺。同時，人行道會由原來1.25公尺的寬度增加3到6公尺，並於今年12月陸續完工。為方便殘障人士通行，也於人行道增設了無障礙空間；而以往需占用人行道的電箱設備，則會陸續遷移至中央分隔島內。除此之外，考量機車通勤族轉乘之便利性，未來將設立700格的機車停車位，藉此能大幅提升大眾運輸系統的使用率。

於此同時，位於捷運中原站東側板南路至立德街口之人行連通道日前已竣工，並於今天上午十一時舉行完工啟用典禮。新北捷運工程局表示，新增設的人行連通道除了滿足中原里社區及工業區周邊民眾日常通勤之多元性，更重要的是民眾由立德街步行至捷運站時能縮短一半的路程，進而提高民眾搭乘捷運意願。

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