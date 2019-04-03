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故宮「流觴石」重見天日 見證50年前文人雅興

2019-04-03 14:41聯合晚報 記者何定照／台北報導

故宮建築群多年前就由北市府文化局列冊，但遲未審議。 圖／聯合報系資料照片
故宮建築群多年前就由北市府文化局列冊，但遲未審議。 圖／聯合報系資料照片
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文化景觀新證 北市文資審查今會勘

1973年，故宮前副院長莊嚴無意發現故宮西側溪渠旁石頭刻著「流觴」兩字，引發他邀集文人雅士，重現書聖王羲之在西元353年舉辦的「曲水流觴」雅集。近半世紀過去，文資人士近日重新發現這塊隱沒在草苔中的「流觴」石刻，決定提報為故宮周邊文化景觀新事證，盼台北市故宮文資價值審查小組下午會勘時一併納入。

故宮前副院長莊嚴早年因發現這塊刻有「流觴」兩字的石頭，重現「曲水流觴」。 圖／練...
故宮前副院長莊嚴早年因發現這塊刻有「流觴」兩字的石頭，重現「曲水流觴」。 圖／練燕村提供
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故宮建築群多年前就由北市府文化局列冊，但遲未審議。由於故宮推動「新故宮」計畫將影響正館及廣場，文資審查小組今會勘相關文資價值。

王羲之「曲水流觴」 故宮前副院長嚮往

「曲水流觴」是源於古中國的遊戲，人們在溪渠放置酒杯順流而下，酒杯停在誰面前誰就取杯飲酒，後也流傳亞洲各國。

王羲之當年在今浙江紹興的蘭亭，在去除不祥的修禊祭祀儀式後舉行流觴曲水，42人邊飲酒邊吟詩為文，結成《蘭亭集》，曲水流觴自此風行於文人雅士間，王羲之酒中揮毫的《蘭亭集序》，還被譽為「天下第一行書」。

大雙溪好土聯盟召集人練燕村表示，她早就聽說莊嚴在故宮初遷台中北溝時曾重現曲水流觴，後來在故宮現址周邊也辦過。她請教老故宮人並自行會勘三次，才在西側停車場土地公廟附近發現曲水流觴位置和石刻，比對莊嚴之子莊靈拍下的活動老照片，更感神奇，期盼文資委員重視這段歷史。

莊靈說，父親是書法家，一直很崇敬仰慕王羲之。護送故宮國寶來台後，莊嚴有感曲水流觴這千古佳話在民國後辦的次數漸少，戰亂後終於比較安定，便在1964年北溝首次正式舉辦曲水流觴，還仿古人在農曆3月3日上巳日舉行。

故宮前副院長莊嚴（右前二）1973年在故宮現址旁小溪舉辦曲水流觴，右前三是也曾任...
故宮前副院長莊嚴（右前二）1973年在故宮現址旁小溪舉辦曲水流觴，右前三是也曾任故宮副院長的書畫家江兆申。圖／莊靈攝、國父紀念館提供
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1973年故宮現址舉辦 「流觴」成教材

莊靈說，1973年，父親散步時偶然發現溪畔石頭刻有「流觴」字樣，下方署名「九丰」，考量當時附近只有農戶，推斷是日據時代有人在此辦過曲水流觴，因此契機也又重現曲水流觴。莊嚴當時還請故宮技工張銀五拓字，把文化大學藝術研究所學生找來現場上課。

專家：不論哪個政黨 謹慎看文化美學

文資人士、台北商業大學兼任助理教授蕭文杰表示，曲水流觴在台舉行顯然是受古人文化影響，認為這和故宮建築群乃至文物，都是蔣介石將「中華民國美學」帶來台灣、標榜繼承正統的顯現。既然都是在台灣土地發生的事，「不論哪個政黨，都該謹慎面對」。

依據文資審議程序，故宮文資審查小組今會勘後，台北市政府文化局須再開文資公聽會，屆時都將再討論曲水流觴文資價值。故宮也將另開「新故宮」計畫公聽會。

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