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陳建仁：充實社工人力 積極推動社會安全網計畫

2019-04-02 17:12中央社 台北2日電

副總統陳建仁。聯合報系記者余承翰／攝影
副總統陳建仁。聯合報系記者余承翰／攝影
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副總統陳建仁今天出席全國社工表揚頒獎典禮表示，政府積極推動「強化社會安全網計畫」及充實社工人力，強化社會工作服務效能，讓社工安心工作，提供弱勢族群更好的服務。

陳副總統今天出席「108年全國社會工作專業人員表揚頒獎典禮」，首先觀賞主辦單位播放「社工出任務」影片，隨後致詞肯定社工人員的辛勞與付出，才能把台灣的社會工作福利體系建立的很完整。

他並代表總統向全國的社工夥伴們表達感謝，也向今年度的獲獎社工以及服務單位表示祝賀。

這次受獎的社工共有165名，其中2位特殊貢獻獎得主，分別是東海大學社會工作學系教授曾華源及「台北市立聯合醫院」秘書兼社區資源長田麗珠，在學術界及實務界服務年資都已超過30年，資深敬業的社工夥伴服務年資也有超過37年。

陳副總統說，當今政府最重要的工作之一，就是要建構一個完整的社會安全網，從治安、教育、心理健康、社會工作等面向，整合跨部會資源，確保民眾生活安全無虞且不受暴力威脅。

他表示，誠如社工微電影所看到，社工人員在每一個關鍵時刻，付出了關鍵的心力，照顧所有需要照顧的人，把「不可能的任務」變成可能，非常了不起。總是第一手接收危機訊號、發現潛在問題，立即給予協助，並在民眾最無助、脆弱的時候給予支援，作為他們堅強的後盾。

他指出，去年開始政府積極推動「強化社會安全網計畫」，除了增設區域社福中心外，並積極補實社工人力，維護國人在家庭與社區生活的安全與保障。

陳副總統說，目前全國公、私部門總計1萬5000多位社工夥伴，正在社會的每一個角落，幫助民眾及弱勢家庭獲取必要的資源與服務。

他並說，政府刻正充實社工人力，保障社工人員的執業安全與勞動環境，強化社會工作服務效能，讓大家可以安心工作，提供弱勢族群更好的服務。

陳副總統並頒發特殊貢獻獎項予曾華源及田麗珠。包括衛生福利部長陳時中、次長蘇麗瓊及立委吳玉琴、李麗芬、陳曼麗等出席這項活動。

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