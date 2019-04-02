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影／交通部修「Uber條款」辦座談會　平台代僱駕駛抗議

2019-04-02 14:07聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

逾千名平台代僱駕駛下午到台北士林監理站舉辦的交通部修「Uber條款」辦座談會現場聲援，抗議修法。

逾千名平台代僱駕駛下午到台北士林監理站舉辦的交通部修「Uber條款」辦座談會現場...
逾千名平台代僱駕駛下午到台北士林監理站舉辦的交通部修「Uber條款」辦座談會現場聲援，抗議修法。記者蘇健忠／攝影
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