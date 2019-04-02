外來入侵種危害台灣 專家：需及時撲滅

2019-04-02 10:44 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



如埃及聖䴉等外來入侵種需要及時撲殺，否則會對台灣經濟與生態造成嚴重影響。（Photo on wikipedia） 分享 facebook 「外來入侵種如果沒有及時撲滅，對台灣農業與生態將造成巨大危害。」前農業試驗所副所長趙榮台受訪時表示，外來種並非全部有害，但如果是入侵種則需要及時撲滅，否則以紅火蟻為例，就會對台灣經濟造成很大的損害。他同時提醒民眾，遇到入侵種可通報農業單位，不要自行處理。

近日媒體報導，在關渡溼地與其他河口都發現大量埃及聖䴉族群，而台灣其他本土鳥類的棲地就被埃及聖䴉排擠，加上牠們體型相較台灣其他本土水鳥大，因此也會捕食本土水鳥的幼雛，造成溼地生態危機；另外南部也發現許多遭到不當放養的綠鬣蜥，亦對本土生態造成危害。

入侵種排擠本土種

趙榮台指出，以埃及聖䴉為例，它們因為適應力強，而且也會排擠本土鳥類的生存空間，現在已可以適應台灣環境，因此像埃及聖䴉或是紅火蟻等可以在台灣本土建立穩定族群的物種，就是所謂的「入侵種」，政府需要透過及時撲殺，防止他們擴散，危害台灣本土物種。

台灣知名的入侵動植物種有小花蔓澤蘭、銀合歡、埃及聖䴉、吳郭魚等，雖然台灣吳郭魚相關培育技術已發展起來，並對經濟有貢獻，但台灣平地河流許多生態系都被吳郭魚佔據，本土魚類如溪哥等生活空間就會遭受排擠。

大陸畫眉等入侵種會與本土畫眉雜交，也會對在地生態造成影響；福壽螺則是為食用而引入，但當時生態意識不足，不好吃就任意棄養，結果現在成為台灣農業的最大危害之一。

民眾勿私自處理

另外，在墾丁國家公園大量分佈的銀合歡，由於它的樹根會分泌出含羞草素抑制其他種植物生長，排他性極強又無天敵，因而容易形成單一性的純林，降低生物多樣性。

一個完整的生態系需要不同物種進行分工，譬如植物負責生產能量，細菌負責將腐敗物回收大自然再利用，如果生物多樣性降低，一些環境關鍵物種消失，則該生態系將會面臨死亡，人類也難以利用生態系提供的資源發展。

趙榮台表示，希望政府在面對入侵種時，要及時進行撲殺，不然等到像紅火蟻、布袋蓮等物種已經大量擴散到全台各地，就為時已晚。他也提醒民眾，如果碰到入侵種，務必通報如林務局等農業單位，請專人來處理，不要自己私自撲殺，否則可能會導致該物種受驚，反而逃到其他地方造成反效果。

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