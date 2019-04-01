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石虎棲地蓋旅館 環評要求補充生態調查

2019-04-01 14:39聯合晚報 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣府要求大坪頂原軍方東營區開發案補充石虎生態調查再審。 記者范榮達／攝影
苗栗縣府要求大坪頂原軍方東營區開發案補充石虎生態調查再審。 記者范榮達／攝影
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福爾摩莎遊憩設施區開發案 受矚

地方人士注目的苗栗市近郊大坪頂原軍方東營區福爾摩莎遊憩設施區（旅館）開發案，基地位在石虎重要棲地範圍，台灣石虎保育協會也曾在距離園區約500公尺處，記錄到石虎活動，但開發案環境影響評估說明書生態調查卻未發現石虎，日前苗栗縣政府環境影響評估審查委員會第一次專案小組會議會要求開發單位針對石虎補充生態調查再審。

苗栗市大坪頂原陸軍東營區8公頃多，西營區10公頃多，閒置約20年，福爾摩莎地產開發股份有限公司申請苗栗市福爾摩莎遊憩設施區（旅館）開發案，指出配合近年來苗栗地區觀光發展計畫，滿足旅宿服務設施、婚宴場所與大型會議空間等需求。此外，支援西營區軟體產業園區，引入相關電競賽事、會展及研討會等主題觀光旅次。

苗栗縣環評日前第一次專案小組審查，縣政府農業處自生態保育科提具意見書供參考，意見書表示根據衛星定位套量，福爾摩莎旅館開發案位在林務局2016年「重要石虎棲地保育評析報告」的重要棲地，建議諮詢石虎生態保育背景專家，評估生態衝擊，擬定環保對策及替代方案。

列席的台灣石虎保育協會顧問陳祺忠說，旅館開發案約500公尺曾紀錄石虎活動，地點甚至就在東營區外，但開發案的環境影響說明書的生態調查，沒有調查到石虎，保育及經濟其實可以取得平衡，認真的生態調查，可以提出可行且合理的「迴避、衝擊減輕與生態補償」計畫。

石虎生態保育苗栗縣環評觀光
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