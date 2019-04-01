毒品防制 柯文哲：非法店面該勒令停業須做到

2019-04-01 12:44 中央社 台北1日電



台北市長柯文哲今天說，毒品防制不能只靠警察查緝，政府部門如觀傳局、商業處等也要相互合作，一些非法店面該勒令停業就要做到，或斷水斷電；而校園的反毒宣導應活潑。

柯文哲上午與宣澤科技股份有限公司董事長宣明智在幸安國小出席記者會，聯手宣傳反毒，他致詞時表示，毒品防治很難用單一方式解決，除了預防的宣導、實際的查緝，到最後的勒戒，都是一連串。

他說，北市府有毒品危害防制中心，刑事局有毒品查緝中心，北檢則有緝毒專責組及毒品查緝中心，在毒品防制上成立「反毒鐵三角」，不過，處理毒品問題不能幻想單一事件可以解決，所有部門要分工合作。

柯文哲舉毒品派對為例，認為該社會案件不能只靠警察查緝，像觀傳局、商業處也要相互合作，「該勒令停業的就要勒令停業」，或斷水斷電，強調會處理。

柯文哲表示，北市還有一個北極星計畫，當家長或孩子遇到毒品問題時能求助，而反毒宣導方式也要夠活潑，否則孩子提不起興趣，也沒有成效。

另外，主持人在台上介紹反毒的正面影響時，指柯文哲因為反毒才能成為治病救人的醫生，高票連任台北市長，甚至有可能成為總統，不過，主持人也馬上補一句「這是董事長講的」。

而宣明智受訪時證實，柯文哲在除夕時拜會他，雙方討論議題範圍相當廣泛，從毒品防制到幹細胞、食品安全都有。

有媒體詢問是否支持柯文哲參選2020總統，宣明智說，「對的人，有好的政見，大家都應該支持」，有媒體追問「包括柯市長在內嗎」，他說，他不知道柯文哲選不選，但期待柯在市政上有好表現。

柯文哲對於主持人的介紹，笑說今天記者會舉行地點在國小，「支持度最高是小學六年級，可是他們沒有投票權」。

他在活動開始前，接受媒體訪問時重申，若屆時他有登記，就代表會參選2020總統，若沒有登記，就是不會選，「何必浪費時間，局面變化這麼快，不要理他，每天做我的事情就好」。

由於柯文哲4月7日將參加大甲媽祖遶境，不過，台北市議會4月9日開議，有市議員批評柯「無心市政」；柯文哲說，全台灣沒有一個縣市首長工作時間比他長，「不用再貼標籤」，強調自己第一任期幾乎沒放假，就算是假日，也在工作。