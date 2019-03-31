台灣藝術家楊世豪 用大環撼動世界

2019-03-31 10:48 聯合新聞網 文章提供／遠見



不以台灣之光自居，盼望台灣馬戲能被更多人看見。 圖／摘自楊世豪臉書 分享 facebook 俐落的動作、流暢的姿態、優雅的身形和毫不怯場的大將之風，眼前這位26歲、笑容靦腆的大男孩，在《亞洲達人秀》（Asia's Got Talents）的大環表演令人讚歎，他不僅將靈魂完全投注於大環之上，饒富生命力的意境、力與美的巧妙結合，令人無不陶醉在那完美的氛圍中。

他是來自台灣的楊世豪，優秀的演出除了受到評審熱烈讚許、以絕佳姿態晉級，就連觀眾也起立鼓掌、Youtube上關於他表演的影片觀看次數更已近逼百萬。「我來自台灣，我跟我的夥伴，一個大圈圈，我們即將進行一個很真實的表演。」

從大學開始才接觸表演藝術的他，其實兒時從沒想過自己能登上如此巨大的舞台。自從在歐洲因緣際會下看到大環的表演後，便深深著迷於大環無與倫比的美妙，而後開始全力投身練習，至今已持續4年的時間，無懈可擊的表演背後，是一次一次苦練再苦練的艱辛成果。

笨重的鐵環 在他的舞動下有了生命

楊世豪分享，大環，英文名「Cyr wheel」，wheel是輪子，而Cyr則是創造大環玩法男人丹尼爾（Daniel Cyr）的姓，因此稱之為Cyr wheel。

可別小看這個看起來也許並不起眼的大環，它直徑長185公分、重量重達20公斤，材質是鐵製成，其實光一般人想要把玩就十分困難。但在他的手中，大環彷彿早已不再是一個單純的器物，而是似乎有生命在躍動，更隨著表演有著浪漫互動，那是夥伴、是情人，更是楊世豪最信賴的象徵。

他說，一開始會去參加《亞洲達人秀》，是因為2017年時在歐洲街頭演出的表演影片爆紅，才接到製作單位邀請上節目的機會，「而當初之所以想要跑到歐洲表演，是因為退伍後覺得在台灣表演沒什麼機會、街頭觀賞的人不多，加上想要自我進修跟嘗試，才有了現在的契機。」

大環藝術家楊世豪。 圖／摘自楊世豪臉書 分享 facebook

曾經連轉圈都想吐 苦練克服一切障礙

楊世豪分享，他4年前剛開始接觸大環的時候，全台灣甚至只有3個人在玩，在同好不多、學習管道不廣泛的限制下，一切都只能靠自己努力摸索、探究，「我一開始甚至沒有很喜歡，因為這技術真的太難，後來才發現大環有他獨特的美麗。」

他表示，練大環最辛苦的地方，就是剛開始接觸時，最基本轉圈動作的時候，「我剛練的時候，持續不到15分鐘就超暈、想吐到不行，最後索性在每次要練習吃錢都吃暈車藥，一直到連吃一個星期後，終於慢慢克服頭暈的症狀，也習慣那樣的節奏。」

「玩這種高難度技術的表演，其實要不受傷是很難的，像是初期我全身上下都撞到各種瘀青，手上長了滿滿的水泡、又破了無數次，直到成了厚厚的繭，這些繭更早已成了身體的一部分。」

他說，最嚴重的一次，是在練習「銅幣轉（coin spin）」技術，「練這招時手只會跟地板接觸，當初第一次嘗試時沒有把手鬆開，結果抓著大環直接輾壓過我四個指節，我碰的應聲倒地，攤在原地幾近30分中無法動彈，清醒後才發現我四隻指甲都已瘀血變紫色的。」一語道出大環的艱辛和危險性。

然而，他靠著持續不懈的堅持、前面兩年每天平均都練習6到8小時的毅力下，終於達到現在這個爐火純青的境界。

小女孩的童顏童語 讓大環有了人性

有趣的是，細細欣賞他表演，你會發現他的環似乎就像另一個舞伴般和他互動。原來，這是在一個小女孩的童言童語下，迸發的生命故事。

原來，某一次在表演結束時，一位小女孩上來問楊世豪身旁的大環幾歲、是男生還女生，他童趣地回答「應該是5歲吧！」不料小女孩接著說，「我覺得它是女生、它很漂亮、而且像蝴蝶一樣的飛！」

從那時起，他意識到一件事情，「我們的童心都去哪了呢？」也正是從當下，他決定帶著小女孩的想像力與童貞，將這個充滿有意境的表演分享給全世界朋友。

我後來告訴小女孩，「它其實是男生，它是小時候的我。講完以後，女孩給了我一個溫暖的擁抱，我會永遠記得那一刻。」

不以台灣之光自居 讓台灣馬戲被更多人看見

回過頭來，這次《亞洲達人秀》的爆紅，也讓他嚐盡了人情冷暖，像是曾經在歐洲爆紅的影片、以台灣街頭藝人的身上站上香港紅磡體育館，這些事情都沒有媒體報導，反而是在節目上說了「我來自台灣」，才逐漸被人注意。

楊世豪有感而發地說，「我不會以我是台灣之光自居，台灣之光多的是，我在乎的是我的演出希望不單單只是表演，而是透過媒體的傳遞或擴散，吸引更多人親自到現場看演出，因為透過表演，我想告訴大家街頭表演教會我的事。」

他常說，「好的街頭表演者扮演的角色是『給予者』；而不好的街頭表演者則扮演著『拿取者』，心態上的區別前者為『分享』後者為『接收』，如果你想當一位好的街頭表演者，在做作品之前，先調整自己的心態，謹記『與人連結』一直以來都是街頭表演的根基。」

「未來，我希望台灣馬戲能夠更加蓬勃，也讓『楊世豪』三個字愈來愈有影響力，才有機會讓更多人看見。」

楊世豪臉書

（作者／魯皓平 本文出自2019.03.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）