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《富比士》30 歲以下美女創業家：妳要非常厚臉皮才有機會

《富比士》30 歲以下美女創業家：妳就是要非常厚臉皮才有機會

2019-03-30 16:27聯合新聞網 薛佩玉╱即時報導

2018 年《富比士》雜誌評選為亞洲地區 30 歲以下最具潛力傑出人士得獎者左起...
2018 年《富比士》雜誌評選為亞洲地區 30 歲以下最具潛力傑出人士得獎者左起食藝餐飲執行長鄭惠如、Rookie Fund 執行總監唐琦、Havital HK Holdings 創辦人游文霖。圖片來源：女人迷提供
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2018年被《富比士》雜誌選為「亞洲30名30歲以下創業家」當中，其中有4位是來自台灣的女性。女人迷在「第三屆全球女性影響力論壇」中，邀請到其中3位得獎者，談談女性創業者如何這麼年輕就能擁抱成功。

圖片來源：女人迷提供
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會中由重量級行銷公關人丁菱娟作為引言人，與三位創業家共同討論年輕世代的女性影響力。丁菱娟認為，當有愈多女人選擇創業時，改變世界的能量也愈大。她分享自身經驗：「女性成功時容易被貼上女強人標籤，剛開始會覺得這並非讚美而是嘲諷，若換個角度看待標籤，重新思考而不被影響，轉化成輕鬆方式回應，別人也能慢慢放下另類眼光，逐漸認同你。」

食藝餐飲執行長鄭惠如坦言，與家人一同創業也會遇到性別偏見，在提出問題時，經常被討論者認為年輕女性的想法不夠周全，做了人母之後遇到的偏見更不同；鄭惠如透露，母職的任務出現後，經常會在公司被問「妳的小孩呢？」彷彿顧好了小孩，女性才能出來工作，讓她很不習慣。

談及團隊領導，她認為：「一個人可以走得很快，但一群人才能走得很遠。每個人要不斷突破舒適圈，對自己和別人都不要設限、不對別人設限，你的團隊才是最美好的。」鄭惠如認為，女性的韌性在於懂得聆聽，當聽懂別人的問題後，並幫助他克服解決，自己的領導力便油然而生。

Havital HK Holdings 創辦人游文霖表示，由於從事的生技事業經常要面對年長的專業對象，必須溝通和說服他們，但因為內向的本性，常常變得說服力不足，她坦言，創業之初曾遇過很多挫敗，尤其在對方提出尖銳的問題時。：「不要怕覺得對方認為自己是女生，這點要先抽離出來，否則會看不到自己真正的問題。」游文霖說，唯有在做好準備，才能做出更好的表達和溝通，「當自己都緊張，別人就很容易懷疑妳。」游文霖強調，女性容易遇到問題就覺得是失敗，但真相可能只是暫時性的挫折，不要太快為自己的努力下定論。

財經投資得主 Rookie Fund 執行總監唐琦全場話雨如珠，讓全場笑聲不斷。她一開始便承認自己有點不按牌理出牌，偶爾承認現在覺得「好煩喔」並沒有不好，她認為女人的限制無所不在，而且有些還無法掌控。她將時間點拉回到自己的求學時期，因為轉學時想加入籃球社，沒想到後來錄取的50名額中青一色全是男性，讓她為此向校內老師及行政人員不斷反應，「最後靠著霸凌其中一名已在籃球社名單內的男同學，半逼迫他讓出名額，才成功加入。」惹來全場大笑的唐琦表示，機會真的要靠自己去爭取，「妳就是要非常厚臉皮，去騷擾人，妳就有機會！」

惹來全場大笑的唐琦表示，機會真的要靠自己去爭取，「妳就是要非常厚臉皮，去騷擾人，...
惹來全場大笑的唐琦表示，機會真的要靠自己去爭取，「妳就是要非常厚臉皮，去騷擾人，妳就有機會！」。記者╱薛佩玉攝影
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對於職場中的女性天花板，唐琦也有很多話要說。她坦言之前在大公司服務，上頭的主管全是男生，一度讓她懷疑自己「是不是真的能往上爬」，在男性管理的職場生態中，「那是一種歷史的被證實教育，是不言而喻的。」面對這樣的生態，同樣也是女性高階主管的她更認為，「女性在看到比自己強的女生不要怕，我們要自己幫自己！」精采的世代對談，從不同角度分享突破限心法，獲得滿場掌聲。

財經投資得主 Rookie Fund 執行總監唐琦全場話雨如珠，讓全場笑聲不斷。...
財經投資得主 Rookie Fund 執行總監唐琦全場話雨如珠，讓全場笑聲不斷。記者╱薛佩玉攝影
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圖片來源：女人迷提供
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