如何創新局？百事中華區總監：願意說「我不會」很重要

圖為綠藤生機共同創辦人廖怡雯(左)，與百事集團大中華區客戶與銷售發展資深總監黃珮婷(中)談職場限制。圖片來源╱女人迷提供 分享 facebook

「第三屆全球女性影響力論壇」上，有人說著自己的故事和別人的故事，在會中大方承認不完美並擁抱限制、開創新局。28日由女人迷舉辦的「突破限制，開創新局」演講，會中邀請湘滋緹精品內衣品牌行銷暨人資總監曹卉妍、百事集團大中華區客戶與銷售發展資深總監黃珮婷、綠藤生機共同創辦人廖怡雯、藝人連俞涵、陳妤等人談談真實的女性人生。

湘滋緹精品內衣品牌行銷暨人資總監曹卉妍，分享自身職涯故事，談論如何超越眾人期待，走出一條與眾不同的路。曹卉妍透露自己從文學系跨到英國企管系的過程，認為人的恐懼其實都是出自於未知，並分享自己面對徬徨時，會思考的一句話：「你願不願意為自己勇敢一次？」她認為，人生不一定要拿一手好牌，但懂得如何出牌，比一手好牌重要。每個人都有發光發熱的能力，差別只在於有沒有展現出來，鼓勵與會者勇敢突破限制，敢於不同。

百事集團大中華區客戶與銷售發展資深總監黃珮婷，會中與綠藤生機共同創辦人廖怡雯一同談女性職場限制。現場觀眾舉手發問該如何看待這些限制，黃珮婷表示，願意承認說「我不會」很重要，「要面對自己不是完美的人，我知道我沒辦法做到 100 分，女生的韌性是，可以很坦然的說，我不會，但我可以學。」

身為女性創業家廖怡雯笑稱，在人生中有很多時候會對自己說：「老娘跟你拼了，那個你就是限制。」但限制會成為人生的張力，激發出更多的創造力。她表示「創業後，面對不懂和未知有好多，但當承認不懂之後，就是你學到更多的開始。」至於如何開創新局，黃珮婷給了一個一針見血的回答。她坦言，世界一直在變，所以看現階段的「局」沒用，只有不斷地去試，人生才會有新局。

現場觀眾還問及普遍女性會有多重角色兼顧的問題，廖怡雯認為，不只女性，其實人人都有好幾種人生的角色要兼顧，遇到難以兼顧時要懂得做取捨，她舉出C5取3的道理，認為一天當中先釐清今天的順位是什麼，然後在人生中不斷流動式地去做選擇；黃珮婷則說，遇到難以兼顧時必須先問自己要什麼，然後再回推，才能有答案。