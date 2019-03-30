親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜話題不斷
兒少法修正三讀
蔡總統出訪返國
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

日職／王柏融不再挖地瓜 首安終於出爐啦

《富比士》30 歲以下美女創業家：妳要非常厚臉皮才有機會

金鐘新演員獎得主談女性限制 陳妤：曾被嫌比男演員黑

2019-03-30 16:28聯合新聞網 薛佩玉╱即時報導

圖為全球女性影響力論壇，本屆女力響應大使連俞涵（左）、陳妤（右）在會中對談情形。...
圖為全球女性影響力論壇，本屆女力響應大使連俞涵（左）、陳妤（右）在會中對談情形。圖片來源╱女人迷提供
分享

一場不同於一般演講的聚會。舉直手、昂起頭發言，擁抱與牽手變成演講開場白最暖的問候和最好的尾聲，成就了女人迷「第三屆全球女性影響力論壇」的基本質地。28日由女人迷舉辦的「突破限制，開創新局」演講，會中邀請藝人連俞涵、陳妤等人談談真實的女性人生。

談起限制，連兩屆獲得金鐘獎新進演員獎的得主連俞涵和陳妤，談到台灣社會常拿來評斷女性的膚色和年齡。近期因演出《我們與惡的距離》，獲得高度社群關注的陳妤(飾李大芝)，大笑自己從業以來最大的限制即是她的黑皮膚：「這個就是超大問題！」引來現場觀眾的一陣爆笑，她自爆曾被人嫌棄比同戲的男演員還黑，還被規勸去上美白SPA課程，她坦言自己還曾經一度聽進去了，直到現在才覺得成為自己、發揮自己的特色才是最重要的。

連俞涵則認為，身為演員，最有壓力的大概就是年齡限制了。她表示，經常會聽到前輩告誡女演員，一旦過了某個年紀就沒好角色、好戲可接的窘境。她認為台灣的社會對於女演員的年齡「見光度」仍舊傾向集中在年輕、青春校園的一輩，但不同年齡層的女人都應該有各自的魅力，希望哪一天，在每個年齡層的女人都值得被看見，因為她們各有她們的故事。

對於金鐘新演員獎的光環，連俞涵和陳妤不約而同道出了壓力。連俞涵則認為，長久以來，覺得自己的頻道不一樣，偶爾會讓人覺得真實的自己跟角色不一樣。但「怪，是沒有問題的」。針對面對限制時如何突破？陳妤說，其實沒有人能真正跟得上妳的速度，為什麼可以評斷妳的能力和價值？連俞涵則說，應該善用獨特的一面，它會變成自己無法取代的一面，認為自己的害羞本質長久以來變成演戲時的基本質地，反而與戲的角色成了反差，進而變成性格上發揮的張力。

會中一名女性觀眾問及怎麼讓自己在沮喪中獲得力量？陳妤表示，聽音樂是個人在低潮中最常做的事，但覺得若在低潮時去整脊推拿，在身體感覺疼痛後徹底釋放，讓自己放鬆後再出發是最有效的。「那些事情妳忍過之後，就覺得原本的低潮沒什麼了。」她說，如果身體撐得過去，那心也就能過關。陳妤語畢，引來全場的掌聲，似乎對這個方法有所共鳴。連俞涵則認為，去爬山是她最常用的方法，選一條不易完成的道路走，在上山、下山的苦行僧過程中會得到新的力量，人也會變得更謙虛。

相關新聞

《富比士》30 歲以下美女創業家：妳就是要非常厚臉皮才有機會

2019-03-30 16:27

如何創新局？百事中華區總監：願意說「我不會」很重要

2019-03-30 16:28

陳時中：兒童有表達權利 別說囡仔人有耳無喙

2019-03-30 16:27

說聞解字／台灣林木大觀

2019-03-30 13:19

「閱」來「閱」有趣！ 數位出版補助變多了

2019-03-30 07:50

挺數位出版 鄭麗君私心最愛紙本書

2019-03-30 07:47

無兩岸諒解恐無法受邀WHA 陳時中：WHO失言

2019-03-29 20:00

戰學校？ NCC強調絕不可能質疑世新廣電專業度

2019-03-29 17:31

獨立機關不獨立？從美國聯邦通訊委員會看NCC

2019-03-29 16:37

波音737 Max事件》連川普最後也不得不低頭...老總：這場飛安風暴給台灣的4個啟示

2019-03-29 15:40

台灣不能參加WHA 陳時中：就像考前只看考古題

2019-03-29 15:32

悼「四六事件」 管中閔引詩人曹開作品

2019-03-29 12:58

三環六線 百年建設

2019-03-27 17:01

辜仲玉 獲頒美國紐約市女性藝術工作者資助計劃獎項

2019-03-25 09:43
看更多

熱門文章

不怕生意變差 旗山冰店嗆韓國瑜「我們堅決反共」

2019-03-29 21:56

獨／吳敦義親指派 4黨籍立委銜命高雄密會韓國瑜

2019-03-29 22:31

批韓國瑜扁憂自己若有三長兩短 一定是「被自殺」

2019-03-30 09:21

失事幻象飛官何子雨 衣冠今安葬碧潭烈士公墓

2019-03-29 20:06

挺韓國瑜！中市攤商捐款救賣菜郎獲回響電話接到手軟

2019-03-29 17:46

拋「非綠平台」結盟 陳怡潔宣布參選北市士林大同立委

2019-03-30 02:01

陳建仁難破呂秀蓮障礙 蔡英文「心頭吊點滴」…

2019-03-30 08:00

韓國瑜當總統國家危如累卵？他批陳明通史上最強秦檜

2019-03-30 08:21

想看偶像錯了嗎？高高舉起韓國瑜 意外引發維安辯論

2019-03-30 09:00

民進黨初選登記截止 屏東蘇震清退出禮讓鍾佳濱

2019-03-29 17:08

藍總統提名制波折凌遲 傳挺朱人士勸朱放手凸顯黨私心

2019-03-30 01:55

民進黨立委初選登記今截止 蕭美琴未現身花蓮等嘸人

2019-03-29 17:27

韓國瑜要隨扈高舉 蘇貞昌：濫用警力 當帝王心態不可取

2019-03-30 12:15

返台後再搶單 韓國瑜見證10億合約

2019-03-29 20:15

駁賣台 拚經濟…韓國瑜拋利多：千億投資 加碼高雄

2019-03-30 00:00

韓國瑜要求隨扈抱腿抬起 蘇貞昌：帝王心態

2019-03-30 12:02

吳敦義將訪韓國瑜徵召式初選 馬英九：尊重

2019-03-30 10:57

吳敦義將親探韓國瑜 昨派4藍委特使

2019-03-30 00:01

觀察站／蔡賴開打…陳建仁的焦慮 賴清德的壓力鍋？

2019-03-29 23:42

蕭敬嚴：中監若再放任陳水扁 人民會展現什麼是憤怒

2019-03-29 18:26

國軍人事調動 蔡首位侍衛長劉志斌升任副總長執行官

2019-03-29 17:24

將與韓國瑜談選總統 吳敦義：他希望能多一點時間談

2019-03-30 11:16

陳水扁直播罵韓國瑜 宅神：乾脆組個犯罪者直播聯盟

2019-03-30 09:40

影／柯文哲縣市交流屢遭拒 王世堅：現世報

2019-03-29 17:59

韓國瑜被批賣台 馬英九：哪這麼容易就把台灣賣掉？

2019-03-30 12:27

揪團赴高雄投資800億元？工總：遠不只這個金額

2019-03-29 17:46

吳敦義拋徵召式初選 王金平：吳敦義要說明徵召理由

2019-03-30 11:51

民進黨新北立委14人登記參選 余天剛選上遭2人挑戰

2019-03-29 17:28

民進黨台南立委初選 11人登記、4個選區同額初選

2019-03-29 17:16

民進黨大敗原因 賴清德：中小企業未獲政府實質幫助

2019-03-30 15:08

和解？張花冠未登記立委 表態支持陳明文

2019-03-29 17:31

啼笑皆非！雷倩四問林峯正：黨產會哪裡「慘痛」？

2019-03-30 15:13

辣台妹VS務實台獨 民進黨支持者也有世代差異？

2019-03-30 12:44

「為黨而戰」吳志揚轉桃市2選區 于北辰：接受黨的指揮

2019-03-29 23:37

駐捷克代表遭陸傲慢打壓 布拉格市長1句話霸氣相挺

2019-03-29 19:45

廢死聯盟嗆朱立倫「拿死刑換選票」是最不用功的候選人

2019-03-29 21:49

為蔡賴配鋪路？ 陳建仁讓位不連任

2019-03-29 23:47

【即時短評】加裝3道鎖 伸出友誼的手？

2019-03-29 23:53

蔡丁貴：民進黨正為蔡賴配鋪路 施政沒改將走向失敗

2019-03-30 09:03

王金平要吳敦義證明：被徵召者絕對當選

2019-03-30 00:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top