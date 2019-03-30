金鐘新演員獎得主談女性限制 陳妤：曾被嫌比男演員黑

圖為全球女性影響力論壇，本屆女力響應大使連俞涵（左）、陳妤（右）在會中對談情形。圖片來源╱女人迷提供 分享 facebook

一場不同於一般演講的聚會。舉直手、昂起頭發言，擁抱與牽手變成演講開場白最暖的問候和最好的尾聲，成就了女人迷「第三屆全球女性影響力論壇」的基本質地。28日由女人迷舉辦的「突破限制，開創新局」演講，會中邀請藝人連俞涵、陳妤等人談談真實的女性人生。

談起限制，連兩屆獲得金鐘獎新進演員獎的得主連俞涵和陳妤，談到台灣社會常拿來評斷女性的膚色和年齡。近期因演出《我們與惡的距離》，獲得高度社群關注的陳妤(飾李大芝)，大笑自己從業以來最大的限制即是她的黑皮膚：「這個就是超大問題！」引來現場觀眾的一陣爆笑，她自爆曾被人嫌棄比同戲的男演員還黑，還被規勸去上美白SPA課程，她坦言自己還曾經一度聽進去了，直到現在才覺得成為自己、發揮自己的特色才是最重要的。

連俞涵則認為，身為演員，最有壓力的大概就是年齡限制了。她表示，經常會聽到前輩告誡女演員，一旦過了某個年紀就沒好角色、好戲可接的窘境。她認為台灣的社會對於女演員的年齡「見光度」仍舊傾向集中在年輕、青春校園的一輩，但不同年齡層的女人都應該有各自的魅力，希望哪一天，在每個年齡層的女人都值得被看見，因為她們各有她們的故事。

對於金鐘新演員獎的光環，連俞涵和陳妤不約而同道出了壓力。連俞涵則認為，長久以來，覺得自己的頻道不一樣，偶爾會讓人覺得真實的自己跟角色不一樣。但「怪，是沒有問題的」。針對面對限制時如何突破？陳妤說，其實沒有人能真正跟得上妳的速度，為什麼可以評斷妳的能力和價值？連俞涵則說，應該善用獨特的一面，它會變成自己無法取代的一面，認為自己的害羞本質長久以來變成演戲時的基本質地，反而與戲的角色成了反差，進而變成性格上發揮的張力。

會中一名女性觀眾問及怎麼讓自己在沮喪中獲得力量？陳妤表示，聽音樂是個人在低潮中最常做的事，但覺得若在低潮時去整脊推拿，在身體感覺疼痛後徹底釋放，讓自己放鬆後再出發是最有效的。「那些事情妳忍過之後，就覺得原本的低潮沒什麼了。」她說，如果身體撐得過去，那心也就能過關。陳妤語畢，引來全場的掌聲，似乎對這個方法有所共鳴。連俞涵則認為，去爬山是她最常用的方法，選一條不易完成的道路走，在上山、下山的苦行僧過程中會得到新的力量，人也會變得更謙虛。