波音737 Max事件》連川普最後也不得不低頭...老總：這場飛安風暴給台灣的4個啟示

2019-03-29 15:40 商業周刊 黃齊元／商業.com專欄作家



20幾年前，美國Motorola有一個轟動全球的「銥計畫」（Iridium），當初規畫是發射66個通訊衛星上太空，沿著地球軌道放置，可提供全球不間斷的通訊服務，不管你身在非洲沙漠或亞馬遜叢林。

這個計畫還有一個台灣策略夥伴，即台灣大哥大原發起人，現已倒閉的太平洋電線電纜。但該計畫從1998年開始營運就不順，缺乏市場需求，根本找不到客戶，只好1999年進行破產重組。

問題在於營運成本太高，而且一般行動電話（GSM）就已有很高的覆蓋率，人們根本不需要可以上山下海的全球行動電話。但這麼簡單的道理，當初並沒有人質疑，反而對摩托羅拉一直保持高度憧憬。

如今「銥電話」仍然存在，淪落為專用的工程通訊服務，如果你是南極破冰船或喜馬拉雅山探險隊，才用得著他們的電話。這家公司總資產有幾十億美元，但營收只有1/10。

Iridium是科技史上最大的失敗之一，但20年後的今天，全世界又發生了一件比其更嚴重的事件，就是波音最新型的737 Max飛機出問題，5個月連摔2架，只好全球停飛。波音公司損失慘重，影響訂單的總金額高達570億美元。

波音最新型的737 Max飛機5個月連摔2架，只好全球停飛。圖為一架印尼獅子航空的波音737 Max 8型客機停放在雅加達國際機場。 路透 分享 facebook

波音737是該公司有史以來最暢銷的機種，但卻是全新的設計。其為了省油，重新設計了發動機，比原來的要大，但也因為如此，位置必須往前挪一些。不過有一個連帶問題，就是飛行時機頭會翹起來，所以需安裝一個MCAS（機動特性增強系統）來平衡。不幸這個系統失靈，造成2架失事飛機起飛後，出現完全相同的亂流現象。

當初很多人都忽略了其嚴重性：這已徹底變更原飛機設計，不是小改，而是大變動。然而大家都認為波音是全世界最有名的飛機公司，應該不會出錯，因此對於新設計未再三測試。我雖不是飛航專家，但看到這些報導也感到膽顫心驚。

國外媒體指出，現在飛機的設計已太複雜，所以很多時候採用自動駕駛，只有起飛和下降時才以人工操作。但「人機界面」是很大的學問，如何切換操作模式需不斷演練。737 Max加入了特殊軟體，飛行員不熟悉其功能，波音也未強調要培訓。

衣索比亞航機出問題時，飛行員曾企圖改為手動卻失敗，飛機完全不聽指揮，這是多麼可怕的事情！ AI成為失控的巨獸，主宰人類的命運。我腦海中不禁浮現失控自駕車的畫面，載著無辜的我衝向其它汽車。

航空界最有名的「反空難」事件是2009年全美航空飛行員駕駛著2具引擎停擺的班機，成功迫降在紐約哈德遜河上，乘客與機組全員共155人皆倖免於難，後來被拍成電影「薩利機長」，由湯姆·漢克斯主演。這證明有經驗的人類是可以超越機器的。重點是什麼？跟你我的性命比起來，幫華航機師加一點薪絕對值得。

波音事件讓我們重新思考「軍機採購」。小英政府正計劃以4,000億元購買66架F-16V戰機。F-16V是升級版，造價非常昂貴。從好處來說這是一個我們已經在使用的機型，但從風險而言不知道這個「升級版」究竟好在哪裡？有沒有測試？雖然很多國家都有買，但就像737 Max一樣，並不代表沒有問題。

另外一個值得檢討的是金額高達8,000億元的「前瞻基礎建設計畫」。現在雖然第一階段金額減半，但主要用在城市輕軌上面，未來是否有那麼大的市場需求？會不會犯類似「銥計畫」的錯誤？

第3個啟示是「思統思考」。我們應從整體的角度來思考問題，以737 Max為例，重量雖然減輕，但很多功能都必須修改，可謂牽一髮而動全身。台灣正邁入「智慧生態系」時代，必須從整體系統角度提出解決方案，不能用以前零組件代工思維，也不能僅有技術的層面，必須從使用者和應用的角度來全盤思考。

第4個啟示是「名家謬誤」。一般人總以為有名的公司或投資者一定不會錯，也搶著要加入。大陸共享單車龍頭ofo泡沫化就是例子，股東一流，最後卻破產。「女版賈伯斯」的血液檢測公司Therano也是類似情況，後來拍成電影「惡血」。最近在大陸一個投資論壇上，專家指出最大投資風險是FOMO（fear of missing out），即所謂的一窩蜂現象。

不限於高科技，著名的可口可樂也曾犯過超級錯誤。1984年，當時可口可樂被競爭對手百事可樂追擊，於是CEO突發奇想，決定推出「New Coke」，換不一樣的口味。結果市場反應奇差無比，差點拖垮公司，一年之後只好放棄新產品，換回原口味，乃行銷史上最著名的失敗案例。

上週義大利決定加入「一帶一路」計畫，習近平與義大利總理簽約，這是一個典型打臉川普的例子，而且是G7國家中的第一個。川普搞「抗中聯盟」，台灣也興沖沖地想要加入，但這是不是適合我們玩的遊戲？

川普的「全球反華為聯盟」就像波音聯盟，成員好比購買波音737 Max的國家。川普的假設很簡單：美國就是老大，跟著老大走絕對不會錯。但當全球所有國家在短時間內都決定停飛737 Max時，連川普最後也不得不低頭。華為和波音事件代表美國科技霸權的終結，台灣應有自己的獨立思考。

全世界都在思考應如何維持和美國及中國的關係。對台灣而言，不論「親美」或「友中」均是可能選項，但「反中」卻有高度風險。

請謹慎思考2020，錯誤的機長和系統將會使台灣墜機。

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