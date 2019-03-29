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商業事件審理法草案初稿 將設專責法院

2019-03-29 14:26中央社 台北29日電

106年司法改革國是會議決議推動設立商業法院，司法院今天宣布，已完成「商業事件審理法草案」初稿，全文共81條，將設立專責法院、引進專家證人，處理重大民事商業事件。

司法院於去年7月11日成立「商業事件審理法研究制定委員會」，聘請專精商事法、金融法與民事程序法學者、律師、各審級法官及主管行政機關代表擔任委員，密集召開會議進行研議，已於今年3月完成「商業事件審理法草案」初稿，全文共81條。

司法院指出，草案重要內容包括未來將設置專業法院，商業法院為高等法院層級，並採二級二審制，遴選受專業訓練的法官擔任；另外，當事人應委任律師或具有律師資格的人代為程序行為，提升審判效能。

在科技運用方面，當事人等應以線上系統傳送書狀，法院認為適當時，得依聲請或依職權使用聲音及影像傳送科技設備進行審理，以便利當事人等應訴。

「商業事件審理法草案」引進專家證人，當事人得聲明專家證人提供專業意見，並得進一步對他造專家證人提出詢問，或由法院通知到場陳述意見，以強化事實審的專業性。

此外，草案還包括應由具相關專門學識之人為調解委員先行調節的「調解前置程序」、得列舉必要事項向他造查詢或請求說明的「當事人查詢制度」，以及文書、勘驗物或鑑定所需資料，如涉及營業秘密，得聲請法院發「秘密保持命令」等重點。

司法院表示，將於4月中舉辦北、中、南分區說明會，再召開委員會研議外界建言後，即送司法院院會，院會通過，送請立法院審議。

司法改革

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