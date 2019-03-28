蘇貞昌定調：老車符合出廠排放標準不強制淘汰

2019-03-28 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



淘汰老車成為去年民進黨九合一大選大敗原因之一，行政院長蘇貞昌今定調，過去為了改善大型車排放汙染而訂定了淘汰年限，引發民怨，今已調整方法，只要車輛符合出廠時排放標準，就可以正常使用，不再強制淘汰。

蘇貞昌院會中則表示，過去為了改善大型車排放汙染而訂定了淘汰年限，引發民怨，今天提出的精進方案，已調整方法，只要車輛符合出廠時排放標準，就可以正常使用，不再強制淘汰；對於無法符合排放標準的約2萬輛車輛，也提高汰舊換新補助額度。我們用更體恤人民的作法，擴大補助範圍或加碼補助，提供信貸、利息補貼，再加上降低貨物稅，來減輕人民負擔，鼓勵更新，達到空汙減量的終極目標。

環保署報告指出，考量國內每年大型柴油車新車供應量僅約5000輛，又因柴油品質提升，硫含量已由5000ppm降至10ppm，1到2期柴油車（8萬輛）約有50％可以符合4期排放標準；另有約25％在維修後可以符合標準，故需要淘汰的僅剩約2萬輛，經務實檢討，在空氣品質改善目標不變之情形下，研擬精進方案，希望到111年前鼓勵約2萬輛不符合標準的車輛汰除及2萬4000輛進行汙染改善

「大型柴油車排放汙染改善精進方案」包括，由單純補助1到2期大型柴油車汰舊，修訂為補助1到3期大型柴油車單純汰舊、汰舊換新或換中古車均可申請補助，每輛車最高補助由35萬提高到65萬。

另外，修訂「大型柴油車加裝濾煙器補助辦法」，新增補助大型柴油車調修燃油控制系統，金額5萬元以下，依實際調修費用全額補助，超過5萬元以上的費用，給予50%的補助，每輛車最高上限10萬元，或加裝其他汙染防制設備，最高每輛15萬元。

環保署也協調財政部提高減徵1到3期柴油大型車汰舊換新之新車貨物稅，由定額減徵5萬元提高至最高40萬元，並免徵進口零組件關稅；環保署也提供汰舊並購買新車車主信用保證與低利貸款，由環保署及中小企業信用保證基金出資，提供車主貸款金額9成之信用保證及2.595%之優惠利率，補貼最高1%之利息，最高可幫車主節省約75萬元利息支出。