盼脫離10%的核電 廢核遊行4月27日北高同步舉行

2019-03-28 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



全國廢核行動平台上午在凱達格蘭大道宣告今年的反核遊行，將以「告別核電，風光明媚」為主題，在4月27日於台北、高雄雙城同步遊行，呼籲南北民眾一起上街表達告別核電的決心，同時預告反核運動再起。記者黃義書／攝影 分享 facebook

「告別核電、風光明媚」全國廢核行動平台今天宣布，今年將於4月27日（周六）將舉辦遊行，這也去年公投之後，第一場的反核運動集結。環團表示，今年會在北高兩市雙城號召，表達告別核電的決心，並與擁核團體直球對決。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，會選在今年4月27日舉辦反核遊行，主要是紀念車諾比核災33周年，這是20世紀最大的災難。

1986年4月26日蘇聯車諾比核電廠發生史上最嚴重的核災事故；1979年美國三哩島核電廠事故以及福島核災；她說，核電在近代發展發生過這麼多次的事故，顯示核電並非這麼安全。

地球公民基金會副執行長蔡忠岳表示，核電在台灣能源配比只占了10%，希望未來能夠讓核電廠如期除役，同時發展我國的再生能源，發展綠電以及再生能源是國際趨勢。

媽媽監督核電廠聯盟執行長楊順美說，去年公投後，有些人並非真心支持核電，只是擔心沒有電；但核電只占台灣能源配比的10.1%。去年鼓勵再生能源發展已經佔發電比率的4.6%，今年突破會比去年大，我國現階段高估了核電的比例，也低估了再生能源發展的潛力。

環境資訊協會秘書長陳瑞賓表示，台灣的電價在世界上相對便宜、很不合理，全世界推動綠能經濟已經推了十年，國外有很多經驗台灣可以參考，包含風力發電選址與光電。他說，要解決的是陳年的結構問題，不是讓能源轉型停頓，透過這遊行，讓台灣跳脫這10%核能的爭議。

環團已研擬提出兩項公投案，其一為「您是否同意，在『高放射性核廢料最終處置場』啟用前，不得提出或執行新建、續建、擴建或延役核電廠之計畫？」；另外也包括「你是否同意『廢止核四計畫，其場址作為再生能源(地熱、海洋能、太陽能等)發電、觀光、研究、博物館等用途』的提案，要爭取民眾認同。