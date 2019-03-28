親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
韓國瑜訪陸港澳
2020誰來選總統
酒駕修法加重罰
蔡總統出訪友邦
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

韓國瑜抵台怒批：民進黨有辦法讓人民過好日子 我投你

「少發現金股息」顧立雄電話被打爆 網友挺他：忠言逆耳

盼脫離10%的核電 廢核遊行4月27日北高同步舉行

2019-03-28 11:22聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

全國廢核行動平台上午在凱達格蘭大道宣告今年的反核遊行，將以「告別核電，風光明媚」...
全國廢核行動平台上午在凱達格蘭大道宣告今年的反核遊行，將以「告別核電，風光明媚」為主題，在4月27日於台北、高雄雙城同步遊行，呼籲南北民眾一起上街表達告別核電的決心，同時預告反核運動再起。記者黃義書／攝影
分享

「告別核電、風光明媚」全國廢核行動平台今天宣布，今年將於4月27日（周六）將舉辦遊行，這也去年公投之後，第一場的反核運動集結。環團表示，今年會在北高兩市雙城號召，表達告別核電的決心，並與擁核團體直球對決。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，會選在今年4月27日舉辦反核遊行，主要是紀念車諾比核災33周年，這是20世紀最大的災難。

1986年4月26日蘇聯車諾比核電廠發生史上最嚴重的核災事故；1979年美國三哩島核電廠事故以及福島核災；她說，核電在近代發展發生過這麼多次的事故，顯示核電並非這麼安全。

地球公民基金會副執行長蔡忠岳表示，核電在台灣能源配比只占了10%，希望未來能夠讓核電廠如期除役，同時發展我國的再生能源，發展綠電以及再生能源是國際趨勢。

媽媽監督核電廠聯盟執行長楊順美說，去年公投後，有些人並非真心支持核電，只是擔心沒有電；但核電只占台灣能源配比的10.1%。去年鼓勵再生能源發展已經佔發電比率的4.6%，今年突破會比去年大，我國現階段高估了核電的比例，也低估了再生能源發展的潛力。

環境資訊協會秘書長陳瑞賓表示，台灣的電價在世界上相對便宜、很不合理，全世界推動綠能經濟已經推了十年，國外有很多經驗台灣可以參考，包含風力發電選址與光電。他說，要解決的是陳年的結構問題，不是讓能源轉型停頓，透過這遊行，讓台灣跳脫這10%核能的爭議。

環團已研擬提出兩項公投案，其一為「您是否同意，在『高放射性核廢料最終處置場』啟用前，不得提出或執行新建、續建、擴建或延役核電廠之計畫？」；另外也包括「你是否同意『廢止核四計畫，其場址作為再生能源(地熱、海洋能、太陽能等)發電、觀光、研究、博物館等用途』的提案，要爭取民眾認同。

核電再生能源福島核災

相關新聞

紅色滲透：台灣社會對「中國因素」的反抗行動

2019-03-28 12:01

科技人道援助 科技部與尼泊爾市長合作防災

2019-03-28 11:37

紅色滲透：中共政府如何滲入台灣媒體？

2019-03-28 09:34

張榮發基金會「公益行銷講座」爆滿

2019-03-28 00:08

中天不服NCC處分 將尋求行政救濟

2019-03-27 16:12

成大學生要求設南榕廣場 基金會稱失言並致歉

2019-03-27 15:44

中天新聞台被NCC處分狀況 創下紀錄

2019-03-27 15:43

創紀錄 NCC對中天新聞台做出七種處分、開罰百萬

2019-03-27 15:24

小黃運將犯重罪 12年內未再犯可重新執業

2019-03-27 13:20

影／內政部成大辦言論自由研討 學生現場舉牌表達訴求

2019-03-27 12:26

認養台灣哪區域？ 陳良基：我認養太空

2019-03-27 11:53

台灣學術網路月遭駭客攻擊逾29億次 科技部說安啦

2019-03-27 11:44

幫農夫外銷6千噸檸檬、替屏東還百億負債「接地氣」縣長潘孟安有何魅力？

2019-03-20 13:34

沒受過教育卻有一手匠師技藝 87歲步道師靠修古道守護森林

2019-03-20 13:30

三環六線 百年建設

2019-03-27 17:01

辜仲玉 獲頒美國紐約市女性藝術工作者資助計劃獎項

2019-03-25 09:43

捷運環狀線景平路人行道更新改善 提升生活品質

2019-03-21 13:44

Win Big with Stories 小故事大魅力，黃金溝通策略

2019-03-20 16:12
看更多

熱門文章

創紀錄 NCC對中天新聞台做出七種處分、開罰百萬

2019-03-27 15:24

影／韓國瑜談陳致中提告妙回「他自己怎不自首外遇」

2019-03-27 16:44

港媒爆料：韓國瑜53億訂單 「老闆就是中共」

2019-03-27 12:25

韓國瑜結束經貿交流 藍綠都醞釀接機

2019-03-27 22:48

孫大千：感謝民進黨政治人物來當韓國瑜的「啦啦隊」

2019-03-28 08:34

不只韓國瑜…「冠名」條款一拖拉庫 這些人到底惹了誰

2019-03-28 08:00

「學姐」黃瀞瑩稱統獨是假議題 意外掀起網路論戰

2019-03-27 19:45

韓國瑜大陸拚農漁訂單 陳吉仲希望他帶回非洲豬瘟訊息

2019-03-27 12:53

吹響攻擊號角！賴劍指蔡 曾背書台獨、赦扁2主張

2019-03-28 00:30

網路聲量比拚！綠英德聯軍 不敵韓國瑜越罵越紅

2019-03-27 16:53

綠委林靜儀籲向長輩說「再投國民黨就不生小孩」 被網友灌爆

2019-03-27 15:42

戰火再起？賴清德新書 爆蔡英文曾承諾會處理扁特赦

2019-03-27 14:45

批陳明通和港官員見面也未公開 蔣萬安：有嘴說別人

2019-03-27 13:50

律師批黃瀞瑩「荒謬」指統獨不只是政治也是生活

2019-03-27 20:22

有人揚言「小港炸瑜」韓國瑜中午返台警方嚴陣以待

2019-03-28 10:06

韓柯「與神同行」衝大選！ 誰的神比較神？10個月揭曉

2019-03-28 09:00

神回「老鼠偷拖鞋 大的在後頭」 韓國瑜這樣詮釋

2019-03-27 17:06

這名首長也曾跟劉結一會面 「地方拚經濟陸委會沒必要限縮」

2019-03-27 18:34

政院拍版！酒駕致死或重傷結果 最高可判處死刑

2019-03-28 11:07

被陳致中告外患罪 韓國瑜：他要不要自首外遇罪？

2019-03-27 17:14

海軍今在東部外海秘密進行大規模海空操演

2019-03-27 16:42

陸委會研議「韓國瑜條款」 徐耀昌：韓是樹大招風

2019-03-27 16:34

2020立委選舉 國民黨首波提名9位現任立委

2019-03-27 14:56

韓國瑜拜會中聯辦 國安局先說不違法 後又改口…

2019-03-28 00:12

中天不服NCC處分 將尋求行政救濟

2019-03-27 16:12

朱立倫推「打臉投票第二彈」 問網友是否贊成金門廈門生活圈

2019-03-27 18:48

蔡英文華府智庫視訊 提醒台政治人物避免陷入中國陷阱

2019-03-28 07:01

新聞眼／英德陣營互叫陣 戰到底恐難避免

2019-03-28 00:02

廈門搭機返台 韓國瑜：這七天是愉快的賣菜郎　

2019-03-28 10:27

影／韓國瑜與台商聚餐 希望高雄廈門發大財

2019-03-27 19:28

日議員聯盟：禁5縣食品恐成台灣加入CPTPP障礙

2019-03-27 20:54

中天新聞台被NCC處分狀況 創下紀錄

2019-03-27 15:43

民進黨全台初選最激烈的立委選區 四大咖當仁不讓

2019-03-27 15:46

擔心蔡英文沒輸的本錢？林濁水：重要的是有無贏的本錢

2019-03-28 08:33

陸委會設韓國瑜條款？ 韓國瑜：開倒車！

2019-03-27 17:00

賴清德舉詹森為例駁憲政空窗 英系立委「比喻失當」

2019-03-27 19:34

蔡英文自稱是「台灣總統」 周錫瑋不滿按鈴告內亂罪

2019-03-27 15:43

陸軍少校具名批評兩岸和平協議 國防部：無此人

2019-03-27 13:14

韓國瑜：呼籲要選總統的人做到「台灣安全、人民有錢」

2019-03-27 17:32

中央將嚴格規定縣市長赴港澳 饒慶鈴：民主倒退

2019-03-27 14:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top