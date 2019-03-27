落實無罪推定 偵查不公開作業修正辦法6月15日上路

2019-03-27 18:44 中央社 台北27日電



法務部今天指出，為落實無罪推定（避免標籤犯），偵查不公開作業辦法修正草案，將於6月15日施行，偵查中案件在審酌公共利益時，可適度公開；究責機制會定期公布檢討報告。

司法院會同行政院訂定偵查不公開作業辦法，多年前發布施行，但司改國是會議認為作業辦法太過抽象，決議修正。司法院1月初公布偵查不公開作業辦法修正草案，並送立法院備查，以及會銜行政院後，將於6月15日施行。

法務部今天與媒體茶敘，會中法務部檢察司辦事檢察官郭瑜芳指出，立法的三大目的包含維護偵查程序順利進行；保障被告、被害人及訴訟關係人的穩私及安全；落實無罪推定（避免標籤犯）。

她指出，這個作業辦法的重點為設立發言人制度，可公開案件類型明確化、不得公開事項明確化，劃定採訪禁制區以及成立偵查不公開檢討小組及督導小組。

郭瑜芳說，作業辦法並不會造成黑箱作業，案件偵查期間，偵查程序與內容經審酌公共利益及保護合法權益，仍得於第一時間適度公開說明，同時兼顧新聞自由與大眾知的權利；案件偵查終結後，重大矚目案件將會對外說明。

郭瑜芳表示，國安、重大治安災難、社會矚目案件以及媒體報導、網路傳播資訊有誤及有澄清必要時，事先經機關首長核准，可適度公開案件有關的影片、照片；查獲的槍枝、毒品的證物，有教育必要等情形，事前經機關首長核准，也可適度公開。

此外，台灣高檢署書記官長吳怡明提及，法警人力不足，申請到經費，行政院已核准動用第二預備金新台幣2689萬餘元，將委外引進保全人力，爭取於4月初人力能補入各地檢署，輔助性支援門衛及協助執行巡邏。