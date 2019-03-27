三環六線 百年建設

2019-03-27 17:01 文／ 新北市政府捷運工程局 提供



新北市人口近400萬，是全臺人口最多的城市，在人口稠密的都會區，唯有捷運能順暢安全的銜接不同地區。早期雙北捷運建設以臺北市為中心，相對於臺北市每平方公里車站密度達0.8站，人口更多的新北市每單位面積的車站數卻只有臺北市的1/3，足見新北市捷運系統確待急起直追，以與世界各大都市的捷運服務品質看齊。

大眾運輸導向 帶動整體城市發展

新北市捷運便以「三環三線」政策積極發展。為了讓更多市民享有便利的交通效益，市長侯友宜於107年上任後，仿效國外大型都會的成功經驗，導入大眾運輸導向(TOD)政策，更升級為「三環六線」，加入五股泰山輕軌、深坑輕軌及八里輕軌等路線，整體路網完成後，除了可以串連新北各個發展核心區域，也能與台北都會區捷運系統連結，將可帶動新北捷運沿線約24處1,700公頃整體開發地區的發展，提高捷運站點周邊的生活與商業機能，創建場域多元發展。

三環六線在市長侯友宜任期內，將有環狀線第一階段、淡海輕軌藍海線、安坑線完工通車，至111年底，捷運長度可達93.1公里，78座捷運站，達成率朝八成以上努力。未來三環六線完成總長達234.92公里、202個車站，涵蓋一半以上行政區，並串連北北桃，緊密連結大台北都會區與桃園國際機場，提供新北市民更便捷的交通環境。

新北市捷運建設願景圖 圖／新北市政府捷運工程局 提供 分享 facebook

效率治理 簡政便民 打造便捷交通智能新城市

捷運建設是百年建設，工期長且興建費用龐大。路網行經都會區，建設過程中難免會遭遇到管線遷移、用地取得、施工交維、噪音等問題，造成民生困擾方面，新北市政府會主動協調各主管機關及管線單位解決施工障礙，縮短對民眾影響；針對用地取得，也要協助捷運用地地主向都委會爭取提升容積，以利後續提供土地建設捷運及開發，創造雙贏，說明會與用地協調會議的舉辦需配合民眾作息辦理持續協調；同時加速工程進度、力求如期如質完工通車，以達到簡政便民的目標，讓「三環六線」政策藍圖早日實現，讓新北成為一處兼具人文環境與交通開發，宜居、宜遊、宜移動的智能新城市。

更多三環六線的訊息請參考「三環六線進度公開專頁」

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