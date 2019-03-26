環保署祭千萬獎金 鼓勵檢舉排廢水

2019-03-26 21:09 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



環保署自104年修法後治水有成，圖為河川汙水。（photo by 網路截圖） 分享 facebook 環保署自民國104年修正《水汙染防治法》，歷經5年「治水」有成，違法排廢汙水的案件自修法前的429件降至254件。環保署水保處處長顏旭明將功勞歸於檢舉民眾，他表示，104年至107年共有115件告發案，判處裁罰約7800萬元，而核發的檢舉獎金已超過1600萬元。

排放汙水視為犯罪

顏旭明說，自修法以來，環保署在刑事方面，將業者排放汙水的作為視為犯罪，違反者即判處刑期。而據統計，修法前移送判決案件共23件，罰金共760萬元；修法後至去年共91案，罰金約3995萬元。此外，104年查獲35件非法排放廢水，至107年降至7件，顯示提升罰金和刑度，能有效嚇阻非法行為。

檢舉獎金 個案最高千萬

「單筆最高檢舉獎金可達1000萬！」顏旭明說，環保署自修法後增訂「吹哨條款」，希望企業內部員工檢舉雇主不法情事，並提撥部分罰金作為獎金。而自104年至107年共有115件告發案，判處裁罰約7800萬元，而核發的檢舉獎金超過1600萬元，其中單筆個案獎金高達新台幣1000萬元。

顏旭明表示，除刑罰和檢舉之外，環保署更調整行政罰「多管齊下」，對於企業非法偷排、稀釋即放流水超標等違法行為，罰鍰上限自60萬元調升至2000萬元。他指出，修法前（100-103年）罰鍰共9.7億元，修法後至去年提升至15.7億元；此外，違法排放汙水的案件也自修法前的429件降至254件。

「抓很嚴、罰很大、領很高、降很多」，顏旭明強調，自修法以來，全國嚴重汙染的河段由民國90年的13.2%大幅降至去年的3.8%。他提醒，未來水保處將持續重罰不法情事，鼓勵民眾多加檢舉以維護台灣水質環境，也呼籲業者切勿以身試法。

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