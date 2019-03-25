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環署政策再現髮夾彎 環保署：環評法暫時不修了

2019-03-25 16:34聯合報 記者羅真╱即時報導

去年深澳燃煤電廠環評案、中油觀塘案引發各界譁然，也暴露現行法令缺少老舊環評開發案的退場機制等問題。行政院環保署原先承諾今年3月會送「環境影響評估法」修正草案至立院審議，不過政策又現髮夾彎，環保署長張子敬今日在立法院衛環會表示，「暫時不修了」。

去年深澳燃煤電廠環差案中，環評委員針對「審核修正通過」及「應就變更內容重新辦理環境影響評估」投票平手，環保署前副署長詹順貴投下修正通過一票讓全案通過環評，引發社會議論，但也暴露現行「環評法」缺乏老舊環評案的退場機制等問題；中油第三天然氣接收站的觀塘工業港區環差案更凸顯官派環評委員投票強壓等爭議。當時環保署前署長李應元允諾今年3月將修法草案送入立院討論。

立院衛環委員會今邀請環保署、交通部、經濟部及財政部就「空氣汙染防制行動方案之執行績效與改進措施」進行專題報告。立委蔣萬安質詢時問及「環評法」的修法時程，現任環保署長張子敬卻回答，他上任後針對「環評法」進行檢討評估，認為目前暫時沒有修法需要。

張子敬說，去年「空汙法」修法，連帶有88個子法要跟著修，環保署同仁已花太多時間在修法業務上。考量同仁的負荷，因此優先考量透過行政調整改善問題，非得修法才能解決問題時才會提出修正草案。

去年深澳燃煤電廠環評案、中油觀塘案引發各界譁然，也暴露現行法令缺少老舊環評開發案...
去年深澳燃煤電廠環評案、中油觀塘案引發各界譁然，也暴露現行法令缺少老舊環評開發案的退場機制等問題。不過環保署政策髮夾彎，說好的環評法修法如今說「暫時不修了」。 本報系資料照片
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環評環保署中油

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