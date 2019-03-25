親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
願景／隱私網戰
韓國瑜訪陸港澳
2020誰來選總統
英賴對決爭初選
蔡總統出訪友邦
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

來對發票囉！1-2月千萬獎號出爐：00106725

「口音」不是判斷智慧的標準，「無知」才是

北區僑生春節聯歡 吳新興鼓勵人才留臺

2019-03-25 13:18聯合新聞網 綜合報導

吳新興特別凖備多項獎品在會場摸彩，將現場氣氛帶到最高潮。 圖／僑委會提供
吳新興特別凖備多項獎品在會場摸彩，將現場氣氛帶到最高潮。 圖／僑委會提供
分享
僑務委員會23日在東吳大學舉辦北區僑生春節聯誼活動，吸引28校1800名僑生師長參與，僑委會委員長吳新興特別出席盛會，並提及推動中的新經濟移民法，僑生只要在臺灣工作滿五年，即可申請永久居留權，成為中華民國的一份子，全場僑生為之振奮，期盼新法早日通過上路。

吳新興表示，僑生政策實施60多年，培育超過12萬名留台校友，替各國及僑社培育人才，也成為政府推動國際合作與文化交流一大助力。他表示僑委會重視僑生在台升學輔導與僑生照護，並建置僑生服務圈，透過網站及粉絲專業提供僑生最新資訊。他也特別讚揚與會的立法委員林麗蟬及馬來西亞留台校友會聯合總會總會長陳紹厚拿督，林麗蟬是擁有台灣博士學歷的優秀僑生及柬埔寨新住民，林委員長期以來關注僑生政策；拿督陳紹厚則在馬來西亞為促進台馬間的教育交流及僑務工作貢獻良多。

林麗蟬致詞肯定僑委會照顧僑生政策，她也提出新住民基本法，期盼從生活、語言及就業甚至家人等全方位照顧留台僑生權益。東吳大學校長潘維大則感謝僑委會對僑生聯誼活動的支持，期盼僑生透過本次活動搭起友誼橋梁，分享生活經驗與交流文化。

當天活動一早各校僑生就在校園擺攤，提供僑居家鄉小吃，吳新興參觀各個攤位，與僑生閒話家常，僑生也凖備勁歌熱舞，精彩演出贏得熱烈掌聲，現場氣氛熱鬧溫馨。

吳新興參觀攤位，與僑生閒話家常。 圖／僑委會提供
吳新興參觀攤位，與僑生閒話家常。 圖／僑委會提供
分享

會場特別安排舞獅開場，熱鬧逗趣的演出炒熱活動氣氛 圖／僑委會提供
會場特別安排舞獅開場，熱鬧逗趣的演出炒熱活動氣氛 圖／僑委會提供
分享

僑委會在東吳大學舉辦北區僑生春節聯誼活動，吸引28校1800名僑生師長參與 圖／...
僑委會在東吳大學舉辦北區僑生春節聯誼活動，吸引28校1800名僑生師長參與 圖／僑委會提供
分享

僑委會吳新興東吳大學

相關新聞

反恐演習無劇本 學者籲：別淪「隨機」測試

2019-03-25 13:15

影／酒駕受害家屬：我已2791天沒有聽到兒子叫媽媽了

2019-03-25 11:53

體育館鋪地毯 最陽春的國家級音樂賽現正開打！

2019-03-25 10:00

面對假新聞紅色統戰 台灣如何守住民主？

2019-03-25 09:50

標哥水餃吃過嗎？被政治耽誤的總鋪師 還不只這一手

2019-03-25 09:00

影／誰說台灣沒有一流的釣魚平台 只是你飛不過去

2019-03-24 23:30

爭釣權／釣客被指製造髒亂 反批漁民破壞生態

2019-03-24 23:17

宜蘭烏石港一字堤當海釣示範區 交通需解套

2019-03-24 23:06

影╱爭釣權被指製造漁港垃圾？ 釣友怒搜證「魚網誰丟棄」

2019-03-24 18:33

政院拍板開放50釣區 漁會：我們也能發動5萬漁民反對

2019-03-24 18:31

自強兒童表揚／克服聽損、病痛 他不放棄籃球夢

2019-03-24 13:34

不只張善政被黑掉 黃士修召不合格公投連署人申請閱覽

2019-03-24 10:53

防中選會作弊 黃士修推戶政機關開放公投連署

2019-03-24 10:53

幫農夫外銷6千噸檸檬、替屏東還百億負債「接地氣」縣長潘孟安有何魅力？

2019-03-20 13:34

沒受過教育卻有一手匠師技藝 87歲步道師靠修古道守護森林

2019-03-20 13:30

辜仲玉 獲頒美國紐約市女性藝術工作者資助計劃獎項

2019-03-25 09:43

捷運環狀線景平路人行道更新改善 提升生活品質

2019-03-21 13:44

Win Big with Stories 小故事大魅力，黃金溝通策略

2019-03-20 16:12
看更多

熱門文章

給韓國瑜的公開信 蔡詩萍：自我港澳化才危險！

2019-03-24 22:44

韓國瑜香港搶訂單挨批 謝龍介：農漁民要覺醒了

2019-03-24 15:46

韓國瑜會中聯辦成箭靶…花媽賴神怎不提當年訪陸見了誰

2019-03-25 08:00

海軍武昌艦敦睦出航前 連續兩位士兵墜碼頭摔傷

2019-03-24 21:07

韓國瑜會中聯辦 港媒頭版指私通大陸賣掉台灣

2019-03-24 22:30

影／韓國瑜觀賞深圳市民中心燈光秀 貼心幫太太提包包

2019-03-24 22:25

與深圳市委書記會面 韓國瑜：背後酸言酸語我不在乎

2019-03-24 19:40

韓國瑜訪陸惹議 賴清德：賣農產品不要賣身

2019-03-24 18:23

酒駕零容忍！陸軍設黑白無常靈堂 官兵休假前先體驗

2019-03-24 16:46

體育館鋪地毯 最陽春的國家級音樂賽現正開打！

2019-03-25 10:00

韓國瑜訪陸簽實體通路訂單 今又增電商銷售平台

2019-03-24 15:17

韓國瑜進港澳中聯辦 李俊俋質疑公然違法

2019-03-24 16:23

獨派：如果賴清德贏初選 不會讓蔡英文跛腳

2019-03-24 16:55

F-16繞著轟六「桶滾」？空軍：大陸媒體假消息

2019-03-24 19:40

韓國瑜抵深圳 高規格維安媒體搜身搜包

2019-03-24 14:40

韓國瑜訪港走入中聯辦 劉兆佳：默認香港一國兩制

2019-03-24 20:13

賴清德要韓國瑜賣農不賣身 蔡正元嗆賴跟陳菊都賣過

2019-03-25 00:14

蔡英文拚外交不忘提醒韓國瑜「請中國停止打壓台灣」

2019-03-25 11:47

韓國瑜選總統？綠委：市長不滿一年 選民未必買單

2019-03-24 22:34

韓國瑜總統級維安 記者「被建議」住別間飯店

2019-03-24 23:01

影／禿子打傘無法無天！新生代議員批韓國瑜密會中聯辦

2019-03-24 18:01

讓韓國瑜參選總統？ 李佳芬：不能開玩笑先把市政做好

2019-03-24 23:09

再示警！黃重諺：有兩岸知識的人都知道中聯辦性質

2019-03-24 19:12

新聞眼／韓國瑜經濟之旅 踩進兩岸政治深水區

2019-03-24 23:50

政院拍板開放50釣區 漁會：我們也能發動5萬漁民反對

2019-03-24 18:31

韓國瑜抵達深圳 立委許淑華現身迎接

2019-03-24 15:38

標哥水餃吃過嗎？被政治耽誤的總鋪師 還不只這一手

2019-03-25 09:00

九二共識是兩岸定海神針 深圳市委書記：很讚賞韓國瑜

2019-03-24 19:51

李佳芬以「洗衣服」妙答2020 謝寒冰推測兩含意

2019-03-25 10:50

影╱爭釣權被指製造漁港垃圾？ 釣友怒搜證「魚網誰丟棄」

2019-03-24 18:33

韓國瑜深圳拚「南南合作」 避談政治議題

2019-03-25 00:16

卓榮泰質疑韓國瑜：等劉結一召見後回台領表？

2019-03-24 14:20

彰化立委初選／柯呈枋再戰1選區 4選區藍恐鬩牆

2019-03-25 00:02

為何提名韓國瑜? 費鴻泰用孫子兵法說原因

2019-03-25 09:08

韓國瑜訪陸港澳惹議 陸委會：返台1個月內提書面報告

2019-03-25 11:57

晚宴前先見？ 韓國瑜今下午4點半會國台辦主任劉結一

2019-03-25 09:35

影／誰說台灣沒有一流的釣魚平台 只是你飛不過去

2019-03-24 23:30

曾文培宣布選士北立委 吳敦義唱「戀曲1990」暖場

2019-03-24 23:22

若綠初選採互比式民調 學者：泛藍可能灌票給蔡英文

2019-03-25 00:25

藍委反擊綠批韓國瑜：拚賺錢總比你們外交撒錢好

2019-03-25 12:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top