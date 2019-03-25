北區僑生春節聯歡 吳新興鼓勵人才留臺

2019-03-25 13:18 聯合新聞網 綜合報導



吳新興特別凖備多項獎品在會場摸彩，將現場氣氛帶到最高潮。 圖／僑委會提供 分享 facebook 僑務委員會23日在東吳大學舉辦北區僑生春節聯誼活動，吸引28校1800名僑生師長參與，僑委會委員長吳新興特別出席盛會，並提及推動中的新經濟移民法，僑生只要在臺灣工作滿五年，即可申請永久居留權，成為中華民國的一份子，全場僑生為之振奮，期盼新法早日通過上路。

吳新興表示，僑生政策實施60多年，培育超過12萬名留台校友，替各國及僑社培育人才，也成為政府推動國際合作與文化交流一大助力。他表示僑委會重視僑生在台升學輔導與僑生照護，並建置僑生服務圈，透過網站及粉絲專業提供僑生最新資訊。他也特別讚揚與會的立法委員林麗蟬及馬來西亞留台校友會聯合總會總會長陳紹厚拿督，林麗蟬是擁有台灣博士學歷的優秀僑生及柬埔寨新住民，林委員長期以來關注僑生政策；拿督陳紹厚則在馬來西亞為促進台馬間的教育交流及僑務工作貢獻良多。

林麗蟬致詞肯定僑委會照顧僑生政策，她也提出新住民基本法，期盼從生活、語言及就業甚至家人等全方位照顧留台僑生權益。東吳大學校長潘維大則感謝僑委會對僑生聯誼活動的支持，期盼僑生透過本次活動搭起友誼橋梁，分享生活經驗與交流文化。

當天活動一早各校僑生就在校園擺攤，提供僑居家鄉小吃，吳新興參觀各個攤位，與僑生閒話家常，僑生也凖備勁歌熱舞，精彩演出贏得熱烈掌聲，現場氣氛熱鬧溫馨。 吳新興參觀攤位，與僑生閒話家常。 圖／僑委會提供 分享 facebook

會場特別安排舞獅開場，熱鬧逗趣的演出炒熱活動氣氛 圖／僑委會提供 分享 facebook