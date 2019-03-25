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辜仲玉 獲頒美國紐約市女性藝術工作者資助計劃獎項

2019-03-25 09:43文／ 張佑生 編譯

紐約市「媒體與娛樂辦公室」（MOME）上月底公布紐約市女性藝術工作者資助計畫，獎勵對象為影視圈與劇場的女性編導與製作人，作品包括舞台劇、紀錄片及網路影集，總計頒發150萬美元，獎勵自544個申請案件中脫穎而出的63位傑出女性，獲獎者包括中國信託金控創辦人辜濓松的女兒辜仲玉。

辜仲玉從醫生的視角看待變性人的紀錄長片，獲女性藝術工作者資助計劃4.5萬美元的資...
辜仲玉從醫生的視角看待變性人的紀錄長片，獲女性藝術工作者資助計劃4.5萬美元的資助。 圖片來源／womenandhollywood.com網站
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頒獎儀式於二月廿八日在聯合廣場的Daryl Roth劇院舉行，紐約市副市長格倫（Alicia Glen）表示：「今天，傑出的女性導演和製作人，在專業上的成就仍然沒有獲得應有的肯定。身為娛樂重鎮，紐約將改變此一現狀，藉由女性影視及劇場基金的開創性做法，更多女性將獲得資助，將作品搬上大銀幕或劇場舞台。」

紐約市推出為期三年共500萬美元的補助計畫，今年是第一屆，這筆150萬美金的款項資助「由女性製作，為女性拍攝並且是關於女性」的作品；此外，作品必須是75%以上的拍攝在紐約市，或者75%以上的製作成本是花費在紐約市。

獲得資助之一的辜仲玉是中國信託金控創辦人辜濓松之女，美國哈佛大學企管碩士，自小就受到母親辜林瑞慧女士藝術與音樂的薰陶，辜仲玉還擔任社團法人中華民國兒童慈善協會榮譽理事長，以藝術方式鼓勵弱勢兒童得以發展，這次她以從醫生的視角看待變性人的紀錄長片，獲得4.5萬美元的資助。

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