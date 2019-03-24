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林明溱拚經濟訪山東 今首簽4年5億MOU訂單

2019-03-24 11:32聯合報 記者黑中亮╱即時報導

南投縣經貿訪問團第二站山東，今在濟南大有斬獲，傍晚將由南投縣農會總幹事曾明瑞與濟南茶葉集團總經理王鴻偉簽署採購意向書（MOU），未來4年將向南投縣採購上億元的農產及加工品，林明溱表示，這採購主要是以農產鮮果及各項加工品等，對提高南投縣的農產銷售量是一項很好的消息。

南投縣大陸經貿訪問團第二站來到山東省及濟南市，為協助提升南投農產以及觀光產值，縣長林明溱指出，此次獲得台辦的協助，將持續將會談內容落實至實際執行層面，以開拓並增加南投農業通路，提高農產品採購數量，除了農產銷售，也希望能吸引更多觀光客到南投旅遊。

林明溱說，這次帶領南投縣農業、觀光產業代表赴陸，目的是為加強兩岸農業、貿易、文化以及觀光交流，包括南投縣農會、南投農產運銷公司、南投縣觀光產業聯盟代表，都一同前往就兩岸農貿觀光事宜進行推廣，並希望增加南投觀光人次。

果然不負先前「清單要換回訂單」的承諾，今天將濟南茶葉集團簽訂上億的採購意向書，未來4年不只是採購南投特產茶葉外，也涵蓋生鮮蔬果及各種農產加工品，由於貿參訪團26日還將轉往浙江等地現地考察，林明溱強調未來縣府還會繼續努力，進一步落實未來農產品赴陸管道。

南投縣經貿訪問團上午參觀浪潮企業互聯網技術，同時拜山東省農業技術研究單位。圖／南...
南投縣經貿訪問團上午參觀浪潮企業互聯網技術，同時拜山東省農業技術研究單位。圖／南投縣政府提供
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南投縣經貿訪問團上午參觀浪潮企業互聯網技術，同時拜山東省農業技術研究單位。圖／南...
南投縣經貿訪問團上午參觀浪潮企業互聯網技術，同時拜山東省農業技術研究單位。圖／南投縣政府提供
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林明溱南投縣農考察

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