環團反北宜直鐵 嗆林佳龍：被水扁

2019-03-21 17:53 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



「人人有水喝」是今年聯合國322世界水資源日的標語，而環保團體也於21日抗議交通部執意通過影響北部翡翠水庫水質的「北宜直鐵」，台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉主任說，若強行用政治力量通過，開發造成的河川淤積將長期衝擊雙北、甚至桃竹地區超過600萬居民的飲用水源。

粘麗玉表示，當年興建翡翠水庫，造成當地民眾家園遭淹沒，甚至祖墳也被阻隔，要掃墓只能等主管機關公告，才能搭專船前往，這一切都為了確保水庫的水質。如今政府為了北宜直鐵，竟然連翡管局提出的環評報告都忽略，若交通部一意孤行，開發直鐵造成河川淤積、供水量縮小，將影響北部地區逾600萬人的生活用水。

直鐵重擊水土保持區

據環保署於民國95年公告之直鐵環評報告，工程經過新店溪青潭、基隆河及雙溪等自來水水質水量保護區，另有貢寮飲用水水源水質保護區，和汐止康誥坑崩塌地特定水土保持區等環境敏感區，對環境有重大不利影響。

「直鐵是通往地獄的快車」，綠色消費者基金會祕書長方儉指出，交通部長林佳龍去年大選就因台中空汙問題「被下台」，如今卻沒記取教訓，執意開發影響翡翠水庫水質的北宜直鐵，快18分鐘有何用，根本是地獄快車。他提醒林佳龍，若不妥善處理，「一定會被水扁得很慘！」

為18分鐘破壞環境

「政府別為了炒作土地，毀了百年大計的水庫。」台灣環境輻射走調團代表林瑞珠說，2019聯合國世界水資源日宣示「人人有水喝」，在許多貧困國家的居民得自己找水喝的當下，「天龍國」的居民擁有翡翠水庫的好水，卻為了短短18分鐘的車程，斥資500億造成水庫淤積，步上石門水庫的後塵。

「為了幾分鐘破壞環境值得嗎？」台灣生態研究員趙克堅表示，水資源在氣候變遷下更顯珍貴，但政府總以為台灣的水資源用不完。他指出，近來的開發案都都使水快速導向海洋，使原本應該滲入地下的水源急遽減少，直接影響濕地生態。他說，「東部的運輸向來不是講求速度，而是運能。」

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