親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡總統出訪友邦
英賴對決爭初選
2020誰來選總統
柯文哲赴美訪問
藍綠布局拚立委
六都市長拚市政
政治
軍事
綜合

江蘇農藥化工廠巨爆 當地測到2.2級地震

北市府工務局爆貪汙 廉政署搜索約談8人

環團反北宜直鐵 嗆林佳龍：被水扁

2019-03-21 17:53台灣醒報 記者施養正╱台北報導

「人人有水喝」是今年聯合國322世界水資源日的標語，而環保團體也於21日抗議交通部執意通過影響北部翡翠水庫水質的「北宜直鐵」，台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉主任說，若強行用政治力量通過，開發造成的河川淤積將長期衝擊雙北、甚至桃竹地區超過600萬居民的飲用水源。

粘麗玉表示，當年興建翡翠水庫，造成當地民眾家園遭淹沒，甚至祖墳也被阻隔，要掃墓只能等主管機關公告，才能搭專船前往，這一切都為了確保水庫的水質。如今政府為了北宜直鐵，竟然連翡管局提出的環評報告都忽略，若交通部一意孤行，開發直鐵造成河川淤積、供水量縮小，將影響北部地區逾600萬人的生活用水。

直鐵重擊水土保持區

據環保署於民國95年公告之直鐵環評報告，工程經過新店溪青潭、基隆河及雙溪等自來水水質水量保護區，另有貢寮飲用水水源水質保護區，和汐止康誥坑崩塌地特定水土保持區等環境敏感區，對環境有重大不利影響。

「直鐵是通往地獄的快車」，綠色消費者基金會祕書長方儉指出，交通部長林佳龍去年大選就因台中空汙問題「被下台」，如今卻沒記取教訓，執意開發影響翡翠水庫水質的北宜直鐵，快18分鐘有何用，根本是地獄快車。他提醒林佳龍，若不妥善處理，「一定會被水扁得很慘！」

為18分鐘破壞環境

「政府別為了炒作土地，毀了百年大計的水庫。」台灣環境輻射走調團代表林瑞珠說，2019聯合國世界水資源日宣示「人人有水喝」，在許多貧困國家的居民得自己找水喝的當下，「天龍國」的居民擁有翡翠水庫的好水，卻為了短短18分鐘的車程，斥資500億造成水庫淤積，步上石門水庫的後塵。

「為了幾分鐘破壞環境值得嗎？」台灣生態研究員趙克堅表示，水資源在氣候變遷下更顯珍貴，但政府總以為台灣的水資源用不完。他指出，近來的開發案都都使水快速導向海洋，使原本應該滲入地下的水源急遽減少，直接影響濕地生態。他說，「東部的運輸向來不是講求速度，而是運能。」

【更多精采內容，詳見

翡翠水庫水資源北宜直鐵
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

台日交流更進一步 打工度假名額今年起增為1萬人

2019-03-21 17:43

準公共化反坑錢？ 全教總促監督幼兒園

2019-03-21 16:39

俠義傳奇的先河之作：吳樂天的臭彈人生

2019-03-21 16:21

台灣生育率比日本還低？「縮小社會」的時代來臨

2019-03-21 11:45

談新故宮計畫 吳密察：不閉館、文物不會大舉移動

2019-03-21 01:28

顏真卿文稿赴日遭陸網友狂批 觀眾卻有一半是陸客

2019-03-21 01:27

故宮邊修邊展 國寶「出宮」當大使

2019-03-21 01:15

潘忠政到桃市府前靜坐 「十問鄭文燦」籲護大潭藻礁

2019-03-20 18:57

警界虎將刑事局副局長廖宗山 調升嘉義縣警察局長

2019-03-20 17:32

新一波高階警官人事出爐 竹市警局長跳升二級

2019-03-20 16:16

真空的台灣《難民法》全球困境無法置身事外

2019-03-20 15:27

故宮院長吳密察：北院國寶 今年輪流下南院

2019-03-20 14:30

新故宮計畫2年來執行率16.7% 立委：留校察看

2019-03-20 14:25

鳳梨外銷破萬噸 農委會高調直播

2019-03-20 14:22

很難抓！ 反制無人機 祭出干擾槍+電子圍籬

2019-03-20 14:20

山老鼠熱點公布 學者：讓更多人緊盯

2019-03-20 14:17

山老鼠藏哪？犯案熱點公布了

2019-03-20 14:16

身分證擬去國旗 洪孟楷：證明民進黨無連任信心

2019-03-20 13:43

幫農夫外銷6千噸檸檬、替屏東還百億負債「接地氣」縣長潘孟安有何魅力？

2019-03-20 13:34

沒受過教育卻有一手匠師技藝 87歲步道師靠修古道守護森林

2019-03-20 13:30

盧秀燕：中央追求「非核家園」卻用「空汙家園」代替

2019-03-20 13:12

吳密察：故宮院長沒任期制 人事制度弱點

2019-03-20 12:33

稱故宮台灣化假議題打臉陳其南？吳密察：說法不同

2019-03-20 12:13

這家社企用拜拜祭品 救助5千邊緣家庭

2019-03-15 10:31

捷運環狀線景平路人行道更新改善 提升生活品質

2019-03-21 13:44

Win Big with Stories 小故事大魅力，黃金溝通策略

2019-03-20 16:12
看更多

熱門文章

為何對郭秀珠恩將仇報？阿扁的理由果真老謀深算

2019-03-21 08:00

陳水扁轟郭秀珠母女所言不實 要當母親的教女兒正確觀念

2019-03-21 02:13

決裂！郭秀珠重砲反擊陳水扁 「做人無情無義」

2019-03-21 09:10

韓國瑜看賴清德參選總統： 台獨比梅毒還可怕

2019-03-20 21:19

陳菊不支持賴清德是保護他？孫大千：演很大

2019-03-21 08:28

陸軍下令軍情局等軍事班隊不再跳傘 友軍跳腳

2019-03-21 10:13

同意將韓國瑜納入初選？朱立倫、王金平如此回應

2019-03-20 19:25

針對賴？出訪前夕蔡發千字文：要講承擔我比任何人都懂

2019-03-20 22:36

嗆賭500塊雞排 謝龍介：別騙了！蔡賴配已成定局

2019-03-21 12:38

索羅門可能與我斷交？外交部：情勢平穩但持續變動

2019-03-20 19:25

賴清德支持度慘輸剩3% 台灣貓黨：這是人民的勝利！

2019-03-21 14:12

怎麼面對蔣總統？費鴻泰打臉徐國勇：舊身分證有國徽

2019-03-21 15:17

說完赦扁又跑去看陳定南 趙少康：賴清德，你瘋了？

2019-03-21 11:11

陳芳明諷賴清德：政治人物主張台灣獨立都是在騙取選票

2019-03-20 21:54

綠委稱酒駕修法不能靠民粹意氣 遭網友留言灌爆

2019-03-21 13:38

中科院開賣雄三飛彈模型 這次是「鐵」的

2019-03-21 09:56

韓國瑜爆恐上演「蔡賴配」大戲 籲藍不能期待綠分裂

2019-03-20 21:08

市長不同命！韓流高調襲港 他卻因自己人抱憾12年…

2019-03-21 09:00

美軍事評論家警示：台灣別幻想美軍一定馳援

2019-03-21 01:09

柯文哲提「親美友中」國家戰略 美學者：柯論點合理

2019-03-21 03:04

回應朱立倫 韓國瑜：嗯…哼，黨內還有其他優秀同志

2019-03-20 18:57

影╱郭秀珠公布與扁合照 轟扁「利用28歲孩子」

2019-03-21 12:07

列三總統條件登記參選 蔡英文：我符合三條件

2019-03-21 12:29

韓國瑜：民進黨文化已病重 虎狼執政心態偏差

2019-03-20 21:35

韓國瑜質疑綠初選打假球 蔡英文：把辦公室還給海洋局

2019-03-21 14:14

談美中台三角關係 柯P主張「親美友中」

2019-03-21 00:22

顏真卿文稿赴日遭陸網友狂批 觀眾卻有一半是陸客

2019-03-21 01:27

韓國瑜：蔡賴相爭是演戲 柯P：我又不是教練怎知道

2019-03-20 22:32

「讓天哥說一次」余天隔空喊話賴清德蔡賴配

2019-03-21 10:57

韓國瑜稱台獨比梅毒可怕 柯文哲笑回：梅毒較好處理

2019-03-21 09:54

臉書憂酒駕吊照兩年太重 周春米兩度被罵翻

2019-03-21 14:01

韓國瑜：2020大選 意識形態會打到最高點

2019-03-21 01:18

【重磅快評】梅毒給柯P處理 台獨留給韓國瑜解決？

2019-03-21 14:10

【即時短評】民進黨全黨救一人 國民黨一人亂全黨

2019-03-21 15:40

「特赦扁」成真？游淑慧：「你貪污我特赦」成總統默契

2019-03-21 09:55

韓國瑜建議朱、王：跳出權力核心思考百姓需要什麼

2019-03-20 21:34

黨內擬徵召韓國瑜 王金平：初選辦法一變再變 無法適從

2019-03-21 11:20

獨／賴清德友人：總統出訪賴將暫停公開活動 君子之爭

2019-03-20 18:56

韓國瑜明出訪大陸城市 高雄今公布交流隨行名單

2019-03-21 12:04

國民黨首波立委初選提名 6位現任立委將面臨初選挑戰

2019-03-20 21:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top