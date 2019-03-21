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家暴虐童難預防 立委籲跨部會整合

2019-03-21 18:57台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

近來家暴、虐童事件頻傳，相關社福系統卻無法及時預防。多位立委21日呼籲教育部，要儘速解決家庭教育跨部會整合與輔導機制反應緩慢問題。教育部長潘文忠表示，會將相關修正案併行政院版本審查，並積極組成跨部會委員會，檢視整體家庭教育問題。

經費買不起茶葉蛋

民進黨立委何欣儀說，現行家庭教育法在家暴的通報系統面向不夠完整，除了透過事後的嚴刑峻法外，事前的宣導工作也要做好，才能預防悲劇的發生。

國民黨立委柯志恩在質詢時表示，現在很多兒童都是被同居人所虐待，法律及社福系統需要對此有所反應。她提到，教育部現在家庭教育的經費平均佔比只有0.1%，「連一顆茶葉蛋都買不起。」希望教育部可以結合跨部會，整體改善家庭教育。

民進黨立委李麗芬表示，希望教育部可以普及家庭教育中心專業輔導員的比例，達到整體教育中心一半的目標，並希望加強「輔導」機制，讓輔導員在小孩子陷入高風險家庭及被虐待前就積極介入；在人員設置方面，許多地方政府也多次反應會造成過多財政負擔，希望可以改成由中央進行補助。

盼跨部會處理

潘文忠答詢時說，無論在法律及社福系統都有問題需要解決。他表示會盡速加快政院版法案出爐，「除了修法外，教育部現在先以專案經費處理家庭教育問題，以補足修法程序的等待。」

他也提到，增設相關輔導人員相關問題，由於還是有成本的考量，目前地方與中央都還沒有相關經費因應，因此他希望，可以在家庭教育法鎖定的服務範圍與方式進行更多討論，並積極會同跨部會共同努力，落實提供民眾所需家庭教育的服務。

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