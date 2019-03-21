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準公共化反坑錢？ 全教總促監督幼兒園

2019-03-21 16:39台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

以準公共化之名，行坑錢之實！政府目前大力推動準公共化幼兒園政策，然而全國教師公會總聯合會21日公布調查結果，發現有幼兒園業者藉準公共化名義，向家長額外收費，卻未回饋給教保人員。而業者領取準公共化補助，也未反映在軟硬體升級上，家長詢問時更遭業者反嗆說家長無權過問，因此全教總教育部給個交代。

強迫家長額外繳錢

全教總主委張馨仁21日在記者會上表示，準公共化幼兒園政策正如火如荼推行，並準備在8月將六都納入，然而許多準公共化幼兒園業者卻出現漏洞。首先，因法定托育規定為8小時，家長如果要延長時間，就必須繳交延托費用，本來這些費用應回饋給照顧孩童的教保人員，但卻有9成人員表示沒領到這筆錢，顯然都流進業者口袋裡。

而幼保人員不只沒領到延托費用，張馨仁進一步指出，有3成幼保人員向全教總表示，月薪未達政府要求的2萬9000元，甚至在彰化、嘉義等地區，還出現未達基本薪資的2萬1000元案例，已明顯違反勞基法。

而教學方面，教育部規定幼兒園課程應以統整式教學為主，但卻有業者是換湯不換藥，不只聘請沒有幼保資格的人士，以各種名目進行才藝分科教學，甚至以晨光社團名義，強迫家長額外繳交才藝教學費用。

政府的錢無權過問？

全教總本有邀請一位家長在記者會上反映遇到的幼兒園問題，但這位家長因顧慮而採錄音方式控訴，準公共化幼兒園業者可以向政府申請補助獎金，但申請補助後，幼兒園只有向家長少收500元，卻未見任何軟硬體方面的提升，家長關心詢問，反遭業者回說：「這是政府的錢，你們家長無權過問！」讓她十分錯愕。

全教總理事長張旭政表示，對於教育部大力推動公共化幼兒園政策，他們表示十分肯定，但在當初準公共化政策構想出來時，全教總就曾警告，新政策不會造福家長，只會肥了業者。如今擔憂成真，希望教育部能亡羊補牢，迅速建立起監督與稽核機制，才能落實政府要減輕家長負擔的美意，也能避免納稅人的錢進入不肖業者的口袋。

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幼兒園全教總教育部
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