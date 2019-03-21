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賴神參選震撼彈！從中看民進黨未來的左獨之爭

捷運環狀線景平路人行道更新改善 提升生活品質

2019-03-21 13:44文／ 新北市政府捷運工程局

三環六線是新北市長侯友宜競選時打出的政策，現在更是新北市重大施政項目，其中環狀線第一階段今年底通車，為考量捷運通車後交通流量大、行人動線、轉乘需求，改善沿線路段人行道，不過，施工期間履接獲陳情及交通堵塞案件，加上過去也有施工及環狀線密集進行車輛測試造成的噪音投訴。侯友宜昨天特地到壅塞最嚴重的景平路視察施工情況，並要求施工單位增派人力，六月底是最後期限，若能趕在五月完成就完成，「無論如何期限內要完成工程，我會隨時來督促。」

圖／新北市政府捷運工程局 提供
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為優化通車後週邊的人行動線，新北市捷運工程局正進行沿線人行道更新改善工程，原訂於去年底完成，但其中景平路（中正路至中山路間）需配合管線單位切換或停水施作，導致工期展延至今年六月三十日完工，大大影響新北市民生活。捷運環狀線景平路段早於二〇一一年開工至今，歷經近九年工期，侯友宜也說，交通黑暗期已過，只剩最後一哩路，希望能盡快還給市民優質生活環境。

圖／新北市政府捷運工程局 提供
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捷運工程局表示，此路段在保有既有車道數不變原則下，除將人行道寬度由原為1.4公尺拓寬至3.4公尺，同時增設無障礙斜坡道，另也增加機車停車格260格、卸貨區4處、汽車斜坡道29處，並將原有位於人行道上電箱移置中央分隔島，同時增大排水溝斷面。

圖／新北市政府捷運工程局 提供
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侯友宜表示，捷運環狀線施工過程中，因圍籬及周遭環境施工，交通壅塞，造成民怨及商家經營上的不便，特別來看這段最壅塞路段，這工程施工困難，其中包含管線遷移、電力、瓦斯、自來水等，以及周邊水溝的施作，要與商家溝通，其中噪音問題是絕對要優先改善好的，再怎麼困難、增加多少經費，噪音一定要改善，希望路段能在六月底前，希望能盡量提前還路於民。

圖／新北市政府捷運工程局 提供
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捷運工程局指出，新北市府團隊將持續推動捷運建設，朝完工通車努力，只是施工中難免對交通造成影響，仍請沿線市民多加體諒，期待三環六線捷運建設完成後，將可提供新北市民安全、便捷、經濟及創新的大眾交通運輸服務，可減少私人運具，改善生活環境品質，增進市容景觀美化，且更宜居的生活品質。

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