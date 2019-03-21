談新故宮計畫 吳密察：不閉館、文物不會大舉移動

2019-03-21 01:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



故宮新任院長吳密察20日首度進立法院報告業務並備詢。他指出，已跟建築專業人士討論過，故宮北院不會全館閉館整修，而是「半半施工」，一邊整修一邊展覽，也就是「穿著西裝改西裝」 。此外，規劃翠玉白菜、肉形石經常性出宮展覽，至少三分之一的時間在故宮之外的展館展出。

吳密察表示，「新故宮計畫」目前仍是前年底行政院核定的版本，沒有修正、調整。但四月初台北市文化局將辦故宮提報為文化景觀的文資會勘，四月底將邀專家學者與地方居民舉辦兩次公聽會，新故宮計畫會根據會勘結果與公聽會意見作必要的調整。

立委張廖萬堅質詢時表示，根據國發會「公共建設計畫審議預警及退場機制」，擔心「新故宮計畫」若因進度趕不上，可能會被強制退場。對此吳密察表示，「新故宮計畫」會加快釐清計畫停滯的原因並加以修正，強調沒有退場問題。

至於前任院長陳其南將故宮南院定位為「地理大發現時代東亞地中海概念中的台灣福爾摩沙」，計畫設置荷蘭館等小型博物館。吳密察表示此一規劃已成為歷史，此一區域目前只做景觀。他表示，南院定位「必須跟故宮有所連結」，否則不能叫南院。

談到故宮文物搬遷問題，吳密察表示，新故宮計畫「文物不會大舉移動」，甚至「不移動」也是選項。故宮國寶沒有南遷問題，但會「大幅度讓國寶輪流南下展覽 」。他希望故宮知名藏品不僅在南北院輪流展，還要不時出宮、出國展覽。以肉形石、翠玉白菜為例，因其為玉器材質沒有限展問題，可當故宮大使到各地展出。他規劃菜、肉未來各三分之一時間在北院、南院展出，三分之一在其他國內展館或國外展出。

行政院昨宣布故宮政務副院長由前常務副院長黃永泰接任，原副院長李靜慧請辭獲准。吳密察表示，黃永泰具建築背景，2007年為了「大故宮計畫」時進入故宮，去年又接「新故宮計畫」，兩人搭配可互補。