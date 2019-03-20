親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
藍綠布局拚立委
柯文哲赴美訪問
六都市長拚市政
政治
軍事
綜合

量販事業8年虧損27億 台糖董座爽領年終125萬挨轟

Win Big with Stories 小故事大魅力，黃金溝通策略

2019-03-20 16:12文／ 臺灣大學進修推廣學院

圖／臺灣大學進修推廣學院
圖／臺灣大學進修推廣學院
分享

國際知名企業管理專家安妮特·西蒙斯強調「講道理只能辯輸贏，但說故事可收服人心」。一個打動人心、成功引起聯結的故事，帶來的成效遠大過於千萬字的文案。臺大進修推廣學院近期特邀臺灣大學寫作教學中心的優質師資群新開辦「以小博大之故事行銷」課程，自108年5月28日開始，每週二晚間授課，共計5堂課，歡迎有興趣者報名。108年4月30日前完成報名繳費，還可享有早鳥優惠。

天下雜誌曾表示，以往企業喜歡引用事實和數據，試圖用理性說服顧客；然而過多數據會讓人吃不消，如品牌顧問戈德曼所說，「你應該訴諸潛在客戶的直覺和情感，而最好的方法就是講故事。」從理性分析與邏輯思維往往被認為是必須培養的能力，儘管它們能滿足我們理智、求真的需求，但若要和身處的世界、社會與人際產生更緊密的連結，經常需要訴諸感性與心靈的力量，而傳遞這種力量最有效的方式之一是說故事。

啟發保養品的誕生，雙手細嫩的年邁釀酒師；隨著鐵達尼號沉入海底，內裡卻乾爽的精品皮箱；回味童年時阿嬤在夏日泡的水果茶而製成的懷舊風格飲料…，各種傳奇故事，塑造了品牌形象，也在無形中引起了消費者的關注。人的大腦常常不自覺地對於有情節性的事物特別感興趣，當一個圍繞於品牌定位的小小故事，透過技巧性的傳達，亦可引發人們的好奇心，從而提升品牌形象、忠誠度，掀起後續無窮的迴響。而其中運用的溝通技巧，正扮演著關鍵的角色。

本課程將透過臺大專業師資群的講授，引導學員學習具說服力之溝通訣竅及論說策略；透過學習活動，熟悉成功簡報之黃金原則；透過討論及分析英文故事講稿，體驗如何以簡短、動人之小故事，傳達想法、引起共鳴並達到有效之思想溝通。想進一步瞭解該課程，請上【臺大推廣教育網】https://www.ntuspecs.ntu.edu.tw，或洽(02)2362-0502查詢。

＜＜以小博大之故事行銷＞＞ http://bit.ly/2F9w5Qo

別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

故宮院長吳密察：北院國寶 今年輪流下南院

2019-03-20 14:30

新故宮計畫2年來執行率16.7% 立委：留校察看

2019-03-20 14:25

鳳梨外銷破萬噸 農委會高調直播

2019-03-20 14:22

很難抓！ 反制無人機 祭出干擾槍+電子圍籬

2019-03-20 14:20

山老鼠熱點公布 學者：讓更多人緊盯

2019-03-20 14:17

山老鼠藏哪？犯案熱點公布了

2019-03-20 14:16

身分證擬去國旗 洪孟楷：證明民進黨無連任信心

2019-03-20 13:43

幫農夫外銷6千噸檸檬、替屏東還百億負債「接地氣」縣長潘孟安有何魅力？

2019-03-20 13:34

沒受過教育卻有一手匠師技藝 87歲步道師靠修古道守護森林

2019-03-20 13:30

盧秀燕：中央追求「非核家園」卻用「空汙家園」代替

2019-03-20 13:12

吳密察：故宮院長沒任期制 人事制度弱點

2019-03-20 12:33

稱故宮台灣化假議題打臉陳其南？吳密察：說法不同

2019-03-20 12:13

農委會大動作辦鳳梨外銷記者會 陳吉仲力駁一斤一元

2019-03-20 12:00

身分證沒國旗？ 國民黨團批蔡政府為了去中華民國化

2019-03-20 11:53

昔籲北院文物轉南院 吳密察：當年不知故宮規定

2019-03-20 11:42

身分證不放國旗放國徽？ 徐國勇：變成國民黨證怪怪的

2019-03-20 11:26

故宮編纂借調黨產會 吳密察:黨產會借調不能拒絕

2019-03-20 11:22

新版身分證爭議 徐國勇：明年4月定案

2019-03-20 11:19

空軍子弟學校校友會尋舊之旅 積極捍衛臺灣寶島

2019-03-20 11:12

新故宮執行差遭警告 明年恐退場？

2019-03-20 10:46

新故宮PCM流標至今 吳密察坦言廠商不敢進來

2019-03-20 09:42

【重磅快評】改建拒外界意見 這是崇高的故宮態度？

2019-03-20 09:40

新版身分證沒國旗？ 徐國勇：兩蔣時代都沒有

2019-03-20 00:01

下月文資會勘 新故宮計畫添變數？

2019-03-19 23:55

發現超大黑洞／300晚密集觀測 後藤：像跑馬拉松

2019-03-19 23:42

大突破！發現距130億光年超大黑洞

2019-03-19 23:38

故宮：4月開2場新故宮計畫公聽會 將廣邀各界人士

2019-03-19 21:02

新身分證是否放國旗惹議 國民黨諷：台獨終於不演了？

2019-03-19 19:37

台鐵、高鐵WIFI陸資得標？政院：新加坡商非陸資

2019-03-19 19:32

普悠瑪事故受傷旅客 劉櫂豪要求醫療核銷從速

2019-03-19 18:59

身分證不能沒有國旗！ 黃昭順：就像果汁牛奶不能沒果汁

2019-03-19 18:57

中選會決議「重啟核四」公投合規定 函請戶政查對

2019-03-19 18:53

台灣文化獎頒發 王秀雄等3人獲殊榮

2019-03-19 18:42

為酒駕修法起爭執 蔡其昌批黃國昌：不是大聲就贏了！

2019-03-19 17:42

僑委會推美食外交 有請「溫師傅」赴美秀廚藝

2019-03-19 16:26

影／新版身分證無國旗惹議 徐國勇：不希望變政治議題

2019-03-19 16:00

「養網軍事件」槓上藍委 農委會強硬回擊

2019-03-19 15:23

臉書的言論管制：你說下架就下架，合法嗎？

2019-03-19 15:23

法扶法新增「防檢濫訴條款」 基層檢跳腳

2019-03-19 15:04
看更多

熱門文章

特赦扁爆陰謀論？ 陳筱諭母親：都聽扁的卻被政治犧牲

2019-03-19 22:04

女兒落選扁歡唱「愛拚才會贏」 郭秀珠：他沒有一句抱歉

2019-03-20 00:28

孫大千：賴清德參選 將面臨五個問題

2019-03-20 08:58

陳菊挺英、黨內拱蔡賴配 賴清德兩字回應

2019-03-19 18:09

民進黨執政3年抱怨一樣多？ 網友詳列17項蔡英文政績

2019-03-19 21:49

中選會確定！2020總統大選1月11日投票

2019-03-19 17:17

綠出招「倒蔡獵韓」？ 賴清德參選三大原因曝光

2019-03-20 11:36

真巧…柯韓出訪都「卡卡」 總統熱門人選掉漆 誰在給壓力？

2019-03-20 10:00

賴神選總統動機難猜透 但有機會創5項紀錄

2019-03-20 08:00

韓國瑜將仿日本建釣魚平台 漁業署：安全為前提

2019-03-20 08:23

賴清德為何急出征？ 他曝2024年民進黨已另有人選

2019-03-20 12:17

全力協助黨最終人選 朱立倫：不求任何位置

2019-03-19 21:09

吳敦義頻拱韓國瑜選總統 雙方友人：兩人互動早已冷

2019-03-20 13:15

小英賴神黨內初選誰贏面大？ 林佳龍表態了

2019-03-20 11:17

【重磅快評】不是要打敗蔡總統？賴清德的誠實與不誠實

2019-03-19 17:09

黨產會沒收婦聯會387億 為何放過宋美齡2.4億存款？

2019-03-19 18:16

賴清德參選 引爆綠尷尬、藍焦慮

2019-03-20 00:03

酸人白宮打卡表面風光「他」卻又做 柯P：照片不重要啦

2019-03-20 05:14

海軍推動潛艦國造 不代表必然放棄外購

2019-03-19 18:18

蔡賴注定一戰 24小時快打出招

2019-03-20 00:38

王鴻薇領表選立委 發動10萬連署徵召韓國瑜選總統

2019-03-19 21:57

特戰操演 「共軍」曝光奪八卦山干擾清泉崗起降

2019-03-20 12:29

台日共同建構「群島防禦」 專家這張圖一目瞭然

2019-03-19 18:31

賴清德宣布「六不策略」 籲黨公職不用選邊站

2019-03-19 17:12

阿扁助選有功特赦是做人道理？ 賴清德：我沒這麼說

2019-03-19 19:44

王鴻薇登記參選立委：當選 一定讓阿扁回中監

2019-03-20 11:31

分析／蔡賴民調各有罩門 民調制度也有罩門

2019-03-20 00:51

藍營基層力挺韓國瑜選總統 鄭文燦：我判斷他不會選

2019-03-20 12:14

中日關係沒好過 謝金河：日有本事讓陸客把馬桶買回家

2019-03-19 20:48

賴清德要選總統綠委連署挺小英 扁：陷蔡總統不義

2019-03-20 00:59

林濁水：台政治人物赴美的功課 柯文哲補考勉強過關

2019-03-20 10:08

雙橡園郵冊印「台獨」圖案？ 王欣儀：有本事就玩真的

2019-03-20 14:30

韓國瑜臨時取消拜會行程 紐約中華總商會：很失落

2019-03-20 12:16

春秋集團董座拜會韓國瑜 盼增加上海虹橋到高雄航班

2019-03-20 01:16

英國權威軍事史家 帶你見證希特勒敗亡最後一里路

2019-03-20 08:33

柯P華府拜會重量級智庫 重申「兩岸一家親」表達善意

2019-03-19 23:47

新加坡超市高雄專區 驚見韓國瑜「現身」行銷

2019-03-20 11:45

罕見肯定 深藍團體：吳敦義放棄參選念頭是了不起轉變

2019-03-20 15:17

立委補選阿扁幕後操作棄保？謝龍介：大選一定還用這招

2019-03-20 14:08

賴清德「勇於承擔」 顏擇雅：2017怎不選新北市長？

2019-03-20 12:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top