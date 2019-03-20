Win Big with Stories 小故事大魅力，黃金溝通策略

2019-03-20 16:12 文／ 臺灣大學進修推廣學院



圖／臺灣大學進修推廣學院 分享 facebook

國際知名企業管理專家安妮特·西蒙斯強調「講道理只能辯輸贏，但說故事可收服人心」。一個打動人心、成功引起聯結的故事，帶來的成效遠大過於千萬字的文案。臺大進修推廣學院近期特邀臺灣大學寫作教學中心的優質師資群新開辦「以小博大之故事行銷」課程，自108年5月28日開始，每週二晚間授課，共計5堂課，歡迎有興趣者報名。108年4月30日前完成報名繳費，還可享有早鳥優惠。

天下雜誌曾表示，以往企業喜歡引用事實和數據，試圖用理性說服顧客；然而過多數據會讓人吃不消，如品牌顧問戈德曼所說，「你應該訴諸潛在客戶的直覺和情感，而最好的方法就是講故事。」從理性分析與邏輯思維往往被認為是必須培養的能力，儘管它們能滿足我們理智、求真的需求，但若要和身處的世界、社會與人際產生更緊密的連結，經常需要訴諸感性與心靈的力量，而傳遞這種力量最有效的方式之一是說故事。

啟發保養品的誕生，雙手細嫩的年邁釀酒師；隨著鐵達尼號沉入海底，內裡卻乾爽的精品皮箱；回味童年時阿嬤在夏日泡的水果茶而製成的懷舊風格飲料…，各種傳奇故事，塑造了品牌形象，也在無形中引起了消費者的關注。人的大腦常常不自覺地對於有情節性的事物特別感興趣，當一個圍繞於品牌定位的小小故事，透過技巧性的傳達，亦可引發人們的好奇心，從而提升品牌形象、忠誠度，掀起後續無窮的迴響。而其中運用的溝通技巧，正扮演著關鍵的角色。

本課程將透過臺大專業師資群的講授，引導學員學習具說服力之溝通訣竅及論說策略；透過學習活動，熟悉成功簡報之黃金原則；透過討論及分析英文故事講稿，體驗如何以簡短、動人之小故事，傳達想法、引起共鳴並達到有效之思想溝通。想進一步瞭解該課程，請上【臺大推廣教育網】 https://www.ntuspecs.ntu.edu.tw ，或洽(02)2362-0502查詢。