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盧秀燕：中央追求「非核家園」卻用「空汙家園」代替

2019-03-20 13:12聯合報 記者喻文玟╱即時報導

這幾天全台西半部縣市空汙嚴重，台中市長盧秀燕今天再度向中央喊話，呼籲中央能源政策不要因意識形態而偏廢，追求「非核家園」的目標，也不能由火力發電的「空汙家園」代替，讓國民每天吸空汙，應儘速停止目前以火力發電為主的狀態。

盧秀燕今天表示，昨天西部地區從北到南包括中部，全部紫爆、紅爆，空汙非常嚴重，整個國家、城市都陷在空汙當中，境外移動汙染源當然有影響，不過，台灣仍普遍使用火力發電，不論燒煤、瓦斯、燃油都有汙染，也都是火力發電的一種，台灣過去有不同的發電方式配比，可達到能源自主卻不會汙染，可是現在不是，因為能源政策已有意識形態而偏廢了，以致台灣現在仍以火力發電為主。

盧指出，火力發電是嚴重汙染環境一種發電方式，全世界皆在淘汰中，讓其逐漸退場，反觀台灣卻增加比重。政府推動「2025年非核家園」，問題是非核家園不該以「有毒家園」、「廢氣家園」、「空汙家園」替代，中央有義務好好思考能源政策如何完善，縱使做到非核家園，也不能由火力發電的空汙家園代替，讓國民每天吸空汙。

環保局指出，目前台中火力電廠停機、降載狀況，根據日台電公開資訊，中火可減排時段從上午9時至16時，非歲(檢)修450百萬瓦（MW，G1、G2、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10)、歲(檢)修550MW（G3），合計1000MW，市府持續呼籲台電配合空品不良進行更多降載。

這幾天全台西半部縣市空汙嚴重。圖／台中市環保局提供
這幾天全台西半部縣市空汙嚴重。圖／台中市環保局提供
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台中市長盧秀燕呼籲，追求「非核家園」的目標，也不能由火力發電的「空汙家園」代替，...
台中市長盧秀燕呼籲，追求「非核家園」的目標，也不能由火力發電的「空汙家園」代替，讓國民每天吸空汙，應儘速停止目前以火力發電為主的狀態。記者喻文玟／攝影
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非核家園台電盧秀燕
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