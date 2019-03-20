空軍子弟學校校友會尋舊之旅 積極捍衛臺灣寶島

2019-03-20 11:12 聯合新聞網 綜合報導



吳新興（中）致贈紀念品予訪團團員，由楊賢怡（左2）代表接受。圖／僑委會提供 分享 facebook

今年適逢中華民國空軍814勝利82週年及中華民國空軍子弟學校遷臺70週年，因此中華民國空軍子弟學校旅美加校友聯誼會17日至22日以「尋舊、交流、感恩、致敬」為題返臺參訪，並於19日拜會僑務委員會，由委員長吳新興接待。

吳新興表示，中華民國空軍子弟學校校友會2001年在洛杉磯成立後，至今已聯繫美加地區校友2000餘人，經常參與或舉辦僑社愛國活動，對於凝聚僑界向心力，推動僑社團結，融入當地社會與推動臺美民間交流等不遺餘力。他感謝聯誼會不分黨派，堅定支持中華民國，維護臺灣自由民主制度，使海外僑胞更加心向臺灣。

團長僑務諮詢委員楊賢怡表示，吳新興於任內來往世界各地，無非要讓全球僑胞更加支持中華民國，聯誼會團員的父兄皆在捍衛臺灣這塊土地，因此即使現在不是住在臺灣，但對臺灣的情感仍是不可抹滅，也積極以行動表達對臺灣的支持。他表示，參訪過程中了解到現在國軍多為志願役，且相當年輕，楊賢怡很欽佩國軍弟兄在工作方面純熟的表現，同時建立良好的友誼關係。

本次訪團除拜會僑委會外，總統蔡英文也在19日上午接見訪團，並安排拜會國防部等有關單位，並進行文化參訪等行程。