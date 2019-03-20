新版身分證沒國旗？ 徐國勇：兩蔣時代都沒有

數位身分識別證是否有國旗，引發討論。內政部昨天公布歷年六版本國民身分證，部長徐國勇表示，從兩蔣時代直到第四代身分證都沒有國旗，民國七十五年第五代身分證才有國旗，不希望身分證的國旗問題變成政治議題，目前身分證版本還在徵求意見，他保留開放的態度。

徐國勇指出，如果身分證上沒有國旗就不成國家的話，日本、中國怎麼辦？中國也沒有把五星旗放在身分證上，美國甚至連身分證都沒有，且大部分國家的身分證上也都沒有國旗，很多國家是用國徽、國鳥、國花或代表性的動物。

內政部長徐國勇昨天回應新版身分證規畫事宜表示新版還沒有定案。針對國旗會不會顯現，徐國勇則表示，還在研議，並沒有定案。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

「如果說沒國旗就是搞台獨，在相關政治意識上做文章，那我們要怎麼面對兩蔣時期的身分證也沒有國旗呢？」徐國勇表示，身分證是對內的身分文件證明，中華民國台灣是主權獨立的國家，對內有自己的身分證，主權不會有問題。他沒有懷疑過中華民國台灣是個主權獨立的國家。

徐國勇說，新的身分證會跟自然人憑證結合，至於是否跟其他證件例如健保卡結合還要討論，但要大家放心，絕不會卡一插進去，就顯示所有個資，若和健保卡結合，也需要經過本人同意。

對於外界爭論是否放國旗，徐國勇說，他保留開放的態度，身分證上有沒有國旗他都喜歡。目前身分證的版本都還在徵求意見中，還沒定案，連他都還沒看到。

國民黨諷「台獨終於不演了？」

國民黨官方臉書昨發文，諷刺蔡政府可能取消身分證上的國旗圖案是「台獨終於不演了？」國民黨立委黃昭順則說，沒有國旗的身分證，就如同果汁牛奶沒有果汁，更質疑「蔡政府另有什麼企圖？」

國民黨質疑，對於明年將換發的新式身分證上可能不會有國旗，過去綠營人士常找藉口拒絕中華民國國旗，卻又常喊要為國旗爭取尊嚴，實在讓人看不懂，到現在民進黨政府終於打算把身分證上的國旗拿掉，「台獨終於不演了？」

國民黨指出，新式身分證設計在去年也曾引起爭議，民進黨政府當時說「會有國家識別的元素」，難道國旗不是國家識別元素？身分證上過去沒有國旗，現在有，是加強表彰國家的象徵，因此所謂「持開放態度」擺明就是想要廢除身分證上的國旗。