親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
特赦扁呼聲再起
藍綠布局拚立委
府院防堵假訊息
柯文哲赴美訪問
六都市長拚市政
政治
軍事
綜合

黨產會沒收婦聯會387億 為何放過宋美齡2.4億存款？

超商一定要24小時營業？ 小7總座這樣說

台灣文化獎頒發 王秀雄等3人獲殊榮

2019-03-19 18:42台灣醒報 記者邱文福╱台北報導

台灣文化獎18日頒發。成立超過一甲子的台北西區扶輪社，長期獎勵對台灣文化有貢獻的社團。今年頒發第64屆的「台灣文化獎」給以理論貢獻為主的台灣師範大學美術學系名譽教授王秀雄、國立歷史博物館長廖新田與台南藝術大學藝術史學系助理教授蔣伯欣。

第64屆台灣文化獎徵選辦法於2018年9月公告，針對當今在「台灣美術史、美術教育及美術學術研究方面」有卓越貢獻的專家及學者為對象。3位得獎者則於本月初公布，有王秀雄、廖新田、蔣伯欣三位，恰有老中青三代的巧妙。得獎者除獲頒獎牌一面外，各得獎助金新台幣12萬元。

本屆評審作業召集人係藝術家陳正雄，他表示，得獎中的王秀雄年資最長，服務教育界超過40年，長期參與台灣各類藝術教育政策的制定及推動，也接受過多次教育部委託主持的研究工作並出版多本譯作與著作以傳揚美術研究相關理論，堪稱台灣國寶之一。

國立歷史博物館長廖新田則是王秀雄教授的得意門生，現任國立歷史博物館長及台灣藝術史研究學會理事長，是國內少數擁有雙碩士及雙博士學位的傑出美術學者，曾受邀擔任澳洲國家大學榮譽教授。

第三位是目前在台南藝術大學藝術史學系擔任助理教授，並兼任該校台灣藝術檔案中心主任的蔣伯欣，他長期投身台灣美術文件及資料的搜集建構，也擔任文化部古物審議委員會委員、國家文藝獎評審提名委員、台新藝術獎評審暨國際決審團主席、台灣文化獎實驗場記憶工程諮詢委員會召集人等重要職務，是學術界新生代的代表性學者。

「台灣文化獎」歷年得獎者包括體育名將紀政、歷史學者江樹生、藝術學者蕭瓊瑞、作曲家許常惠、鋼琴家周雅郎、公廣集團董事長陳郁秀、影像工作者黃明川、原住民文化學者童春發、藝術家撒古流．巴瓦瓦隆等，至今受獎人士已超過百人。

【更多精采內容，詳見

館長博物館藝術家
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

普悠瑪事故受傷旅客 劉櫂豪要求醫療核銷從速

2019-03-19 18:59

身份證不能沒有國旗！ 黃昭順：就像果汁牛奶不能沒果汁

2019-03-19 18:57

中選會決議「重啟核四」公投合規定 函請戶政查對

2019-03-19 18:53

為酒駕修法起爭執 蔡其昌批黃國昌：不是大聲就贏了！

2019-03-19 17:42

僑委會推美食外交 有請「溫師傅」赴美秀廚藝

2019-03-19 16:26

影／新版身分證無國旗惹議 徐國勇：不希望變政治議題

2019-03-19 16:00

「養網軍事件」槓上藍委 農委會強硬回擊

2019-03-19 15:23

臉書的言論管制：你說下架就下架，合法嗎？

2019-03-19 15:23

法扶法新增「防檢濫訴條款」 基層檢跳腳

2019-03-19 15:04

強化獨董專業 獨立董事協會成立

2019-03-19 14:37

新故宮 計畫躲監督？ 館方：會辦公聽會

2019-03-19 14:24

故宮提報文化景觀將會勘 新計畫變數多

2019-03-19 14:22

學歷越高 網路發言越激烈、更易被詐騙

2019-03-19 14:20

網路霸凌 12歲至14歲受害最多

2019-03-19 14:17

新身分證沒國旗？徐國勇：兩蔣時期也沒

2019-03-19 14:06

影／新版身分證沒國旗？徐國勇：兩蔣時期也沒有

2019-03-19 12:58

酈英傑吳釗燮同台 成立印太民主治理諮商機制

2019-03-19 12:56

影／藍委批農委會養網軍 迴避立院監督

2019-03-19 11:50

藍委呼籲監院及檢調深入調查離岸風電合約是否違法

2019-03-19 11:43

農委會養網軍？陳宜民：月花百萬宣傳是在選總統嗎

2019-03-19 11:32

當年唱紅「偶然」民歌手 今是故宮新院長左右手

2019-03-19 11:22

故宮提報文化景觀下月會勘 新故宮變數多

2019-03-19 11:19

故宮：4月底開新故宮公聽會 只是還沒邀

2019-03-19 10:54

影／徐國勇回應新版身分證規劃 ：兩蔣時代也沒國旗

2019-03-19 10:49

新故宮計畫只開「說明會」 民團批矇混迴避監督

2019-03-19 09:15

台灣成為鳳梨罐頭世界冠軍 幕後推手是這位日本人

2019-03-19 01:52

新身分證國旗不見了？陳美伶：目前我看到是沒有

2019-03-19 00:38

第一代身分證 上面有指紋

2019-03-19 00:24

國旗掀波 藍委批內政部前後矛盾 討好深綠

2019-03-19 00:20

全球身分證比一比 多數國家印國徽

2019-03-19 00:13

畢神父告別式 副總統代頒褒揚令

2019-03-19 00:12

新聞眼／新版身分證「去國旗」 蔡政府投石問路？

2019-03-19 00:07

新身分證取消國旗？藍委大罵：政府帶頭搞台獨

2019-03-18 21:10

陳文茜視腫瘤為小事 名醫讚她為癌友典範

2019-03-18 20:58

穩鵬號喋血案菲籍凶嫌押返高雄 菲駐處派員探視

2019-03-18 18:40

總統文化獎徵件 得獎者能反映時代精神

2019-03-18 16:48

數位身分證2020年10月換發 擬取消性別、國旗

2019-03-18 15:50

李敖之子李戡：我是真正的統派 一如父親

2019-03-18 15:17

蔡總統接見醫療團 感謝讓友邦感受台灣溫暖

2019-03-18 15:05
看更多

熱門文章

阿根廷聖胡安號潛艦失事 竟扯上我國雄風反艦飛彈

2019-03-18 20:14

賴想當總統？謝龍介撂8個字「絕對會喚醒大家記憶」

2019-03-19 08:00

挺英的賴清德為何執意參選？ 知情人士揭密

2019-03-19 10:51

聖胡安號失事扯雄風飛彈助推器 我專家打臉：不可能

2019-03-18 22:32

阿扁改挺郭國文 郭秀珠心疼：女兒敗選壓力大到掉髮

2019-03-19 14:25

美最強戰車有望到手！但台灣地貌恐暴露它一大弱點

2019-03-19 09:00

陳文茜視腫瘤為小事 名醫讚她為癌友典範

2019-03-18 20:58

賴清德拋震撼彈 沈富雄修正2020最新預測

2019-03-19 13:23

新身分證國旗不見了？陳美伶：目前我看到是沒有

2019-03-19 00:38

賴清德登記參選引新潮流分裂？ 孫大千：鄭文燦是關鍵

2019-03-19 08:25

賴清德參選2020 蔡英文喊話：請大家和我走在一起

2019-03-19 00:36

4年前被陳菊勸退…新系夜奔勸退 擋不了賴清德逐大位

2019-03-19 00:11

撇「兄弟」賴清德 陳菊送暖：支持蔡英文競選連任

2019-03-19 10:48

提倡年金改革「加法思維」 朱立倫提三面向

2019-03-18 20:52

當年唱紅「偶然」民歌手 今是故宮新院長左右手

2019-03-19 11:22

窮得只剩韓國瑜？ 吳敦義：有張王牌不打 不是蠢嗎

2019-03-19 00:09

中選會確定！2020總統大選1月11日投票

2019-03-19 17:17

數位身分證放不放國旗 徐國勇：保留開放態度

2019-03-19 12:02

賴清德參選、綠營喊轉圜 朱學恒：我誤解民主二字？

2019-03-19 08:37

【重磅快評】「兩皮院長」蘇貞昌？

2019-03-19 11:12

柯文哲訪美宣傳永續發展成效 隨行議員吐槽與事實不符

2019-03-19 07:23

雄風飛彈與阿根廷潛艦海難有關？國防部：俄網站造謠

2019-03-19 01:01

遭紐約市議長放鴿子 柯P訪美一波多折

2019-03-19 06:54

陸軍特戰營 彰化八卦山區覆練空中突擊作戰

2019-03-19 03:02

賴清德指韓國瑜百年難得奇才 鄭文燦解讀：那不是讚賞

2019-03-19 11:10

數位身分證放不放國旗？徐國勇：兩蔣時代也曾沒放過

2019-03-18 19:47

新身分證取消國旗？藍委大罵：政府帶頭搞台獨

2019-03-18 21:10

有別蘇貞昌 陳其邁表態挺蔡英文連任

2019-03-19 12:00

賴清德登記參選總統 他爆「蔡英文和柯文哲GG了」

2019-03-19 11:12

觀察站／派系內鬥大戲上演 賴清德這一刀劃破綠和平表象

2019-03-19 00:02

支持蔡英文連任 陳芳明評賴清德：太過挑戰北京

2019-03-19 12:44

賴清德選總統前打一通電話給他 「我要選總統了」

2019-03-19 10:56

訪美又吃台僑社團閉門羹 柯P：人生在世被拒絕多的是

2019-03-18 23:09

中科院否認雄風飛彈助推器出現在阿國潛艦殘骸附近

2019-03-18 23:38

【重磅快評】不是要打敗蔡總統？賴清德的誠實與不誠實

2019-03-19 17:09

角逐總統展現民主精神 賴清德初選「四不一沒有」

2019-03-19 09:49

柯P訪美首場英文演講 獨派現身抗議

2019-03-19 01:23

台灣成為鳳梨罐頭世界冠軍 幕後推手是這位日本人

2019-03-19 01:52

【重磅快評】蘇貞昌的「土地換鈔票」是五鬼搬運嗎？

2019-03-19 10:24

觀察站／賴清德點名對決 韓國瑜「被參選」力道增

2019-03-19 00:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top