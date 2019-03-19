台灣文化獎頒發 王秀雄等3人獲殊榮

2019-03-19 18:42 台灣醒報 記者邱文福╱台北報導



台灣文化獎18日頒發。成立超過一甲子的台北西區扶輪社，長期獎勵對台灣文化有貢獻的社團。今年頒發第64屆的「台灣文化獎」給以理論貢獻為主的台灣師範大學美術學系名譽教授王秀雄、國立歷史博物館長廖新田與台南藝術大學藝術史學系助理教授蔣伯欣。

第64屆台灣文化獎徵選辦法於2018年9月公告，針對當今在「台灣美術史、美術教育及美術學術研究方面」有卓越貢獻的專家及學者為對象。3位得獎者則於本月初公布，有王秀雄、廖新田、蔣伯欣三位，恰有老中青三代的巧妙。得獎者除獲頒獎牌一面外，各得獎助金新台幣12萬元。

本屆評審作業召集人係藝術家陳正雄，他表示，得獎中的王秀雄年資最長，服務教育界超過40年，長期參與台灣各類藝術教育政策的制定及推動，也接受過多次教育部委託主持的研究工作並出版多本譯作與著作以傳揚美術研究相關理論，堪稱台灣國寶之一。

國立歷史博物館長廖新田則是王秀雄教授的得意門生，現任國立歷史博物館長及台灣藝術史研究學會理事長，是國內少數擁有雙碩士及雙博士學位的傑出美術學者，曾受邀擔任澳洲國家大學榮譽教授。

第三位是目前在台南藝術大學藝術史學系擔任助理教授，並兼任該校台灣藝術檔案中心主任的蔣伯欣，他長期投身台灣美術文件及資料的搜集建構，也擔任文化部古物審議委員會委員、國家文藝獎評審提名委員、台新藝術獎評審暨國際決審團主席、台灣文化獎實驗場記憶工程諮詢委員會召集人等重要職務，是學術界新生代的代表性學者。

「台灣文化獎」歷年得獎者包括體育名將紀政、歷史學者江樹生、藝術學者蕭瓊瑞、作曲家許常惠、鋼琴家周雅郎、公廣集團董事長陳郁秀、影像工作者黃明川、原住民文化學者童春發、藝術家撒古流．巴瓦瓦隆等，至今受獎人士已超過百人。

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