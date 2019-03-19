學歷越高 網路發言越激烈、更易被詐騙

2019-03-19 14:20 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 仝澤蓉 ／台北報導



調查顯示，學歷越高的人網路發言較真實世界激烈的比率也越高，個資外洩和被網路詐騙的情況也越多。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

雖然民眾在網路遭遇言論攻擊經驗不因城鄉差異而有顯著差異，但調查顯示，學歷越高的人網路發言較真實世界激烈的比率也越高，個資外洩和被網路詐騙的情況也越多。

國發會調查顯示，研究所以上學歷網路族坦言，自己的網路發言較真實世界激烈的比率4.1%，高於平均值。

若是以月收入來看，4萬元到4萬9999元的族群認為自己網路發言較真實世界激烈的比率3.9%，為各收入族群中最高的；月薪2萬至2萬9999元者，4.6%認為在網路上遭受他人言論攻擊，比率為各收入族群最高。

隨著教育程度的提升，網路接觸愈頻繁，因上網造成個資外洩、網路詐騙的經驗也愈多。國發會調查顯示，研究所以上學歷的碩博士，14.7%曾因網路造成個資外洩，9.1%曾遭受網路詐騙，比率都高於其他學歷網路族。

從行業別來看，35%不動產業從業者曾因網路造成個資外洩，還有22.6%曾經遭遇電腦或手機中毒事件，為各行業中最高。

就職業別來看，13.4%民意代表及經理主管曾因網路造成個資外洩比率達13.4%，電腦或手機中毒事件則有17.2%，高於其他職業身分者；17.2%專業人士曾遭遇網路詐騙，為各職業中比率最高。