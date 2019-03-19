親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
特赦扁呼聲再起
藍綠布局拚立委
府院防堵假訊息
柯文哲赴美訪問
六都市長拚市政
政治
軍事
綜合

阿扁改挺郭國文 郭秀珠心疼：女兒敗選壓力大到掉髮

「波音粉」張國煒竟買17架A350空巴？原因是這樣

學歷越高 網路發言越激烈、更易被詐騙

2019-03-19 14:20聯合晚報 記者仝澤蓉／台北報導

調查顯示，學歷越高的人網路發言較真實世界激烈的比率也越高，個資外洩和被網路詐騙的...
調查顯示，學歷越高的人網路發言較真實世界激烈的比率也越高，個資外洩和被網路詐騙的情況也越多。 圖／聯合報系資料照片
分享

雖然民眾在網路遭遇言論攻擊經驗不因城鄉差異而有顯著差異，但調查顯示，學歷越高的人網路發言較真實世界激烈的比率也越高，個資外洩和被網路詐騙的情況也越多。

國發會調查顯示，研究所以上學歷網路族坦言，自己的網路發言較真實世界激烈的比率4.1%，高於平均值。

若是以月收入來看，4萬元到4萬9999元的族群認為自己網路發言較真實世界激烈的比率3.9%，為各收入族群中最高的；月薪2萬至2萬9999元者，4.6%認為在網路上遭受他人言論攻擊，比率為各收入族群最高。

隨著教育程度的提升，網路接觸愈頻繁，因上網造成個資外洩、網路詐騙的經驗也愈多。國發會調查顯示，研究所以上學歷的碩博士，14.7%曾因網路造成個資外洩，9.1%曾遭受網路詐騙，比率都高於其他學歷網路族。

從行業別來看，35%不動產業從業者曾因網路造成個資外洩，還有22.6%曾經遭遇電腦或手機中毒事件，為各行業中最高。

就職業別來看，13.4%民意代表及經理主管曾因網路造成個資外洩比率達13.4%，電腦或手機中毒事件則有17.2%，高於其他職業身分者；17.2%專業人士曾遭遇網路詐騙，為各職業中比率最高。

個資詐騙中毒
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

臉書的言論管制：你說下架就下架，合法嗎？

2019-03-19 15:23

法扶法新增「防檢濫訴條款」 基層檢跳腳

2019-03-19 15:04

強化獨董專業 獨立董事協會成立

2019-03-19 14:37

新故宮 計畫躲監督？ 館方：會辦公聽會

2019-03-19 14:24

故宮提報文化景觀將會勘 新計畫變數多

2019-03-19 14:22

網路霸凌 12歲至14歲受害最多

2019-03-19 14:17

新身分證沒國旗？徐國勇：兩蔣時期也沒

2019-03-19 14:06

影／新版身分證沒國旗？徐國勇：兩蔣時期也沒有

2019-03-19 12:58

酈英傑吳釗燮同台 成立印太民主治理諮商機制

2019-03-19 12:56

影／藍委批農委會養網軍 迴避立院監督

2019-03-19 11:50

藍委呼籲監院及檢調深入調查離岸風電合約是否違法

2019-03-19 11:43

農委會養網軍？陳宜民：月花百萬宣傳是在選總統嗎

2019-03-19 11:32

當年唱紅「偶然」民歌手 今是故宮新院長左右手

2019-03-19 11:22

故宮提報文化景觀下月會勘 新故宮變數多

2019-03-19 11:19

故宮：4月底開新故宮公聽會 只是還沒邀

2019-03-19 10:54

影／徐國勇回應新版身分證規劃 ：兩蔣時代也沒國旗

2019-03-19 10:49

新故宮計畫只開「說明會」 民團批矇混迴避監督

2019-03-19 09:15

台灣成為鳳梨罐頭世界冠軍 幕後推手是這位日本人

2019-03-19 01:52

新身分證國旗不見了？陳美伶：目前我看到是沒有

2019-03-19 00:38

第一代身分證 上面有指紋

2019-03-19 00:24

國旗掀波 藍委批內政部前後矛盾 討好深綠

2019-03-19 00:20

全球身分證比一比 多數國家印國徽

2019-03-19 00:13

畢神父告別式 副總統代頒褒揚令

2019-03-19 00:12

新聞眼／新版身分證「去國旗」 蔡政府投石問路？

2019-03-19 00:07

新身分證取消國旗？藍委大罵：政府帶頭搞台獨

2019-03-18 21:10

陳文茜視腫瘤為小事 名醫讚她為癌友典範

2019-03-18 20:58

穩鵬號喋血案菲籍凶嫌押返高雄 菲駐處派員探視

2019-03-18 18:40

總統文化獎徵件 得獎者能反映時代精神

2019-03-18 16:48

數位身分證2020年10月換發 擬取消性別、國旗

2019-03-18 15:50

李敖之子李戡：我是真正的統派 一如父親

2019-03-18 15:17

蔡總統接見醫療團 感謝讓友邦感受台灣溫暖

2019-03-18 15:05

NCC：OTT登台若有關國安 會適度禁止

2019-03-18 14:13

新北成立都更推動辦公室 內政部：這次玩真的

2019-03-18 13:37

明年新版身分證有玄機？ 這個號碼代表跨性別

2019-03-18 11:50

一生奉獻台灣的畢神父告別彌撒 副總統頒褒揚令

2019-03-18 11:36

轉型正義是否「正義」 該由什麼原則來判斷？

2019-03-18 11:26

數位身分證2020年10月換發 研擬取消性別、國旗

2019-03-18 10:39

這家社企用拜拜祭品 救助5千邊緣家庭

2019-03-15 10:31

數位身分證放不放國旗？徐國勇：兩蔣時代也曾沒放過

2019-03-18 19:47
看更多

熱門文章

阿根廷聖胡安號潛艦失事 竟扯上我國雄風反艦飛彈

2019-03-18 20:14

賴想當總統？謝龍介撂8個字「絕對會喚醒大家記憶」

2019-03-19 08:00

挺英的賴清德為何執意參選？ 知情人士揭密

2019-03-19 10:51

聖胡安號失事扯雄風飛彈助推器 我專家打臉：不可能

2019-03-18 22:32

被柯P點名會破產 彰化副縣長說：柯市長說的是真的

2019-03-18 17:00

美最強戰車有望到手！但台灣地貌恐暴露它一大弱點

2019-03-19 09:00

陳文茜視腫瘤為小事 名醫讚她為癌友典範

2019-03-18 20:58

新身分證國旗不見了？陳美伶：目前我看到是沒有

2019-03-19 00:38

賴清德登記參選引新潮流分裂？ 孫大千：鄭文燦是關鍵

2019-03-19 08:25

賴清德參選2020 蔡英文喊話：請大家和我走在一起

2019-03-19 00:36

賴清德拋震撼彈 沈富雄修正2020最新預測

2019-03-19 13:23

賴清德登記選總統 網友：大家都忘了當初是誰救民進黨

2019-03-18 16:19

4年前被陳菊勸退…新系夜奔勸退 擋不了賴清德逐大位

2019-03-19 00:11

蔡英文：我當總統 一國兩制不會發生

2019-03-18 16:39

撇「兄弟」賴清德 陳菊送暖：支持蔡英文競選連任

2019-03-19 10:48

提倡年金改革「加法思維」 朱立倫提三面向

2019-03-18 20:52

當年唱紅「偶然」民歌手 今是故宮新院長左右手

2019-03-19 11:22

應驗韓國瑜貨賣得出去 高雄農產品通路越來越多

2019-03-18 18:59

窮得只剩韓國瑜？ 吳敦義：有張王牌不打 不是蠢嗎

2019-03-19 00:09

阿扁改挺郭國文 郭秀珠心疼：女兒敗選壓力大到掉髮

2019-03-19 14:25

賴清德參選、綠營喊轉圜 朱學恒：我誤解民主二字？

2019-03-19 08:37

柯文哲訪美宣傳永續發展成效 隨行議員吐槽與事實不符

2019-03-19 07:23

賴清德角逐2020 蘇貞昌：希望最後事情能有所轉圜

2019-03-18 19:02

影／賴選總統民調大勝蔡21% 支持赦扁逼小英表態

2019-03-18 16:49

遭紐約市議長放鴿子 柯P訪美一波多折

2019-03-19 06:54

數位身分證放不放國旗 徐國勇：保留開放態度

2019-03-19 12:02

雄風飛彈與阿根廷潛艦海難有關？國防部：俄網站造謠

2019-03-19 01:01

陸軍特戰營 彰化八卦山區覆練空中突擊作戰

2019-03-19 03:02

【重磅快評】「兩皮院長」蘇貞昌？

2019-03-19 11:12

數位身分證放不放國旗？徐國勇：兩蔣時代也曾沒放過

2019-03-18 19:47

賴清德指韓國瑜百年難得奇才 鄭文燦解讀：那不是讚賞

2019-03-19 11:10

新身分證取消國旗？藍委大罵：政府帶頭搞台獨

2019-03-18 21:10

高嘉瑜：賴清德是民進黨最後的絕地武士！

2019-03-18 16:42

賴清德登記參選總統 他爆「蔡英文和柯文哲GG了」

2019-03-19 11:12

觀察站／派系內鬥大戲上演 賴清德這一刀劃破綠和平表象

2019-03-19 00:02

賴清德直球對決蔡總統 政治生涯最大挑戰

2019-03-18 17:28

有別蘇貞昌 陳其邁表態挺蔡英文連任

2019-03-19 12:00

訪美又吃台僑社團閉門羹 柯P：人生在世被拒絕多的是

2019-03-18 23:09

影／賴清德投入總統初選 黨內中生代憂綠分裂

2019-03-18 17:56

支持蔡英文連任 陳芳明評賴清德：太過挑戰北京

2019-03-19 12:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top