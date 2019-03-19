當年唱紅「偶然」民歌手 今是故宮新院長左右手

2019-03-19 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



故宮在吳密察2月14日上任院長前，曾有一個月院內高層唱空城，先前傳辭意堅定的故宮政務副院長李靜慧仍在請假中，常務副院長在前副院長黃永泰退休後也出缺。不過現在主任秘書已由吳密察在擔任國史館館長的前主任秘書卓琇琴擔任，3月15日到職。