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當年唱紅「偶然」民歌手 今是故宮新院長左右手

2019-03-19 11:22聯合報 記者何定照╱即時報導

故宮吳密察2月14日上任院長前，曾有一個月院內高層唱空城，先前傳辭意堅定的故宮政務副院長李靜慧仍在請假中，常務副院長在前副院長黃永泰退休後也出缺。不過現在主任秘書已由吳密察在擔任國史館館長的前主任秘書卓琇琴擔任，3月15日到職。

卓琇琴在進入國史館前，曾任台灣國家國樂團團長，天生好歌喉，大學時曾被當時的社團老師「民歌之父」葉佳修發掘唱紅校園民歌〈偶然〉，「偶然，就是那麼偶然，讓我們並肩坐在一起」，是四、五年級生熟悉的經典民歌。

故宮博物院。本報資料照片
故宮博物院。本報資料照片
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國史館故宮吳密察
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