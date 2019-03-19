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新身分證國旗不見了？陳美伶：目前我看到是沒有

2019-03-19 00:38聯合報 記者張語羚陳熙文／台北報導

「數位身分識別證」預計明年換發，是否保留國旗引發外界關注。圖為現行身分證樣本。 ...
「數位身分識別證」預計明年換發，是否保留國旗引發外界關注。圖為現行身分證樣本。 圖／聯合報系資料照片
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政府為推動數位政府，「數位身分識別證」（New eID）預計二○二○年十月上路，對於是否保留具象徵意義的國旗，國發會主委陳美伶昨天說，「目前我看到是沒有」。內政部徐國勇則說，還沒有定案，尚在研討，要多聽大家意見才會決定。

陳美伶昨天到立法院經濟委員會報告業務，時代力量立委徐永明質詢，New eID規畫明年十月上路，並以兩年時間辦理換發，第一階段優先結合目前的國民身分證及自然人憑證，健保卡、駕照則規畫未來導入？陳美伶回答，New eID只是一個「鑰匙」，可以「打開」自然人憑證、健保卡等相關資訊，不過時程上會逐步進行，不會一次到位。

至於New eID的資訊，陳美伶說，初步規畫身分證上的公開資訊將有姓名、身分證字號、相片，其餘如配偶、出生地、父母等都將隱藏；此外，身分證號碼開頭除了現行的一、二外，另將新增八、九給在台居留的外籍人士，七則留給跨性別者使用。

徐永明追問，具有象徵意義的國旗是否顯示在New eID？陳美伶表示，「目前我看到是沒有。」她事後受訪說，目前內政部有很多版本在規畫中，仍須以內政部規畫為準，「我講得不準」，只是現在看到的版本好像沒有。

國發會稍晚也發布新聞稿，說明陳美伶接受徐永明質詢時回應，「目前看到是沒有（標示國旗）」，意指內政部的簡報上所呈現之資料所示；至於未來New eID上是否有國旗，應依內政部最後的規畫而定。

針對國旗會不會顯現，徐國勇表示還在研議，並沒有定案。他並指出，過去兩蔣時代的國民身分證換過好幾次，也曾經有過沒有國旗的版本，未來身分證會不會顯現國旗，距離換發還有一段時間，仍要再多聽大家的意見。

據了解，內政部已將New eID的規畫上報行政院，行政院則委由國發會統整處理，尚未討論到是否放置國旗、國號等議題，而徐永明在質詢時秀出的新身分證競賽設計獎、人氣獎版本，前者有國旗後者則沒有，內政部僅採用設計的樣式，內容要放什麼仍回歸政府決定。

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