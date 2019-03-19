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新聞眼／新版身分證「去國旗」 蔡政府投石問路？

2019-03-19 00:07聯合報 本報記者程嘉文

國發會主委陳美伶表示新版身分證「沒有國旗」，後來又改口，引發關切。 記者林伯東／...
國發會主委陳美伶表示新版身分證「沒有國旗」，後來又改口，引發關切。 記者林伯東／攝影
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身分證整合駕照、健保卡，確實是資訊化時代的趨勢。政府官員先前宣稱，新版身分證應該保留國旗，如今國發會主委陳美伶卻表示「沒有國旗」，後來又改口。但是身分證不過分寸大小，國旗有無又是敏感問題，陳主委的說法是「此地無銀三百兩」，讓人懷疑「去國旗化」是不是「去中華民國化」的投石問路之舉？

民進黨從創立伊始，就和「中華民國」感情不「深」，但讓民進黨兩度贏得大選，登上執政寶座的諸多關鍵原因中，一九九九年的「台灣前途決議文」應是其中之一。民進黨在決議文中，認同「台灣就是中華民國」，因此不必另外再宣布獨立。如此一來，避開了北京與世界多國都不支持獨立的現實，同時也讓許多懷抱中華民國認同的民眾，情感上可以接受。

如果當年前輩無此智慧，廿年來民進黨恐怕始終都還在野。但更妙的是，民進黨還常把國旗當成攻擊對手的工具。只要是兩岸交流場合，平常不太愛國旗的綠營人士，往往就拿著國旗出現，至少也要抨擊一下藍營，為什麼不在對方面前大搖國旗、高呼「中華民國」？

然而蔡政府一如當年的扁政府，執政之初或許因為理想性未泯，或者以團結最多數人為職志，因此願意向光譜中央挪動。然而只要執政一遇挫折，尤其每逢選舉，就又忍不住「重作馮婦」，跳回深綠支持者的「溫暖圈」，把鞏固核心選票當成第一職志，至於會不會讓社會更分歧撕裂？不在考慮之列。

我國國民的身分證，就是中華民國的身分證，當初內政部面對時代力量質疑，還堅持國旗是身分證上必備圖案，該有的都會有，陳美伶昨天卻稱新版身分證沒有國旗，內政部也改口說還要再討論，民進黨政府誓言捍衛主權，卻連身分證上的國名都要悄悄隱去，更坐實了去中華民國化的司馬昭之心。

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