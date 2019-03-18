奉獻逾一甲子 荷蘭神父畢耀遠長眠台灣

2019-03-18 12:16 中央社 雲林縣18日電



畢耀遠神父告別彌撒。 聯合報記者蔡維斌／攝影 分享 facebook 雲林縣虎尾鎮若瑟醫院創辦人之一、來自荷蘭的畢耀遠神父，投入興建醫院、學校等奉獻台灣逾一甲子，以96歲高齡辭世，今天殯葬彌撒及公祭後，將安葬嘉義民雄天主教聖山墓園。

畢耀遠於1923年出生在荷蘭芬克芬，8日凌晨4時於雲林虎尾辭世，享耆壽96歲；上午舉行追思殯葬彌撒及告別禮，並頒發總統褒揚令；若瑟醫院從上午9時45分起，全球Live網路直播典禮，內容可由醫院臉書粉絲專頁連結至YOUTUBE觀看。

畢耀遠與來自比利時的已故松喬神父，於1955年創建位在雲林縣虎尾鎮的天主教若瑟醫院，在虎尾及沿海地區民眾的眼中，身型高挑的畢耀遠與體型渾圓的松喬形成有趣的對比，成為虎尾居民至今傳頌的溫馨傳教士，就像自己家人一般。

醫院同仁稱畢耀遠是「荷蘭來的台灣人」，而他最常掛在嘴邊的一句台語是「我是台灣人」。常走入鄉間、喜歡攝影的他，一有機會就拿起相機拍照，記錄台灣風土民情，曾辦過作品展引起迴響。

1954年來到天主教嘉義教區傳教的畢耀遠，曾二度赴美國福傳募款共10年，1970年回台再度投入醫院工作，建構雲林中部平原及西部沿海的偏鄉醫療服務網絡，成為當時雲林地區重要醫療服務據點，進而在2002年成立雲林縣首間「發展遲緩兒童聯合評估中心及特別門診」，2007年成立若瑟社會福利基金會，不只關懷發展遲緩兒，還關心長者，開展沐浴車及老人日照中心服務。

畢耀遠被津津樂道的事蹟，還有與宗教藝術家鮑博創建被譽為「南台灣最美天主教堂」的嘉義市聖奧德天主堂，以馬賽克拼砌內外圖案，斜屋頂造型的靈感來自「祈禱之雙手」。天主堂於1962年落成，已由嘉義市政府公告為歷史建築。

畢耀遠辭世，在台灣土地上生活超過一甲子的他，早已與地方融合，他生前常說，「這裡已是他的故鄉」。上午舉行殯葬彌撒及告別禮後，他將長眠在民雄天主教聖山墓園，歸於台灣故鄉的土地。