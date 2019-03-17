親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
立委補選綠險勝
2020誰來選總統
六都市長拚市政
政治
軍事
綜合

車子爆胎失控「倒立」馬路成奇景 3人送醫

借鏡外國經驗 畜犬協會籲採責任制

2019-03-17 19:17台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

最近有關「露西法案」的議題，再度因為黑心養殖場及動物走私的新聞而受到關注。台灣畜犬協會理事陳文洲17日表示，在英國通過露西法案後，英國犬協會等狗界著名組織立刻表示支持，並提醒養殖業者與飼主應負起的責任。而如果養殖業者不知道如何把關寵物照護，他也提供一些國內外經驗以供參考。

陳文洲指出，露西法案是為杜絕幼犬在低劣、無動物福利的環境下出生及成長，且幼犬被賣出後，母犬仍被關在暗無天日的環境中。促成露西法案的母獵犬露西，就是待在這樣一個環境中，最後不幸去世。英國犬協會發聲明表示，負責任的培育者應會對小狗的買家進行審慎評估，並在賣出後進行追蹤，把狗賣給寵物店此一行為，本身就極度不負責任。

而有些業者對於寵物照護可能未具備足夠觀念，對此，陳文洲指出，國外的動物骨科協會是個很好的參考資料來源，此協會會提供各品種的狗，在可能的身體問題及健康檢測上提供資料及建議。比如說英國鬥牛犬本身容易有70.9%機率髖關節發育不良、博美犬在膝關節上也要額外注意，這些都是養殖業者須具備的基本知識。

陳文洲也播放一個養殖場的影片，影片中業者每天一早都會對狗籠進行一小時的消毒清理，接著就是讓小狗群在戶外環境中奔跑玩耍，不只是讓幼崽有活動機會，更能在與其他小狗的互動中學習社會化，這期間須長達6個月，之後才評估讓小狗離開的可能性。陳文洲表示，希望透過這些範例，讓業者注意到對這些小生命該負起甚麼責任。

【更多精采內容，詳見

英國寵物膝關節
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

黑客松開跑 贏家可與名人晚餐

2019-03-17 17:52

催生台版露西法案 憂動保意識不足

2019-03-17 17:51

亞華年會臺北召開 吳新興讃新南向助力

2019-03-17 16:35

僑委會宴亞洲僑領 籲認清中共惠臺假象

2019-03-17 16:35

推動亞洲矽谷 陳其邁：讓民眾生活更便利

2019-03-17 14:05

高雄地下車站空品差 蘇貞昌：加快鐵路電氣化

2019-03-17 13:59

觀塘案可開發 台大醫：委員違背民意要對歷史負責

2019-03-17 12:22

聯合報一周大事3/10~3/16

2019-03-17 04:15

公帑買網軍？陳其邁：是澄清烏龍爆料

2019-03-17 00:05

獄中用牛皮紙黏成書包相贈 93歲白恐受難者憶難友

2019-03-16 21:48

遭質疑砸千萬「養網軍」 農委會澄清：查證假消息

2019-03-16 18:00

這家社企用拜拜祭品 救助5千邊緣家庭

2019-03-15 10:31
看更多

熱門文章

韓流降溫？非韓不可？ 韓國瑜12字點破選戰關鍵

2019-03-17 08:00

立委補選／韓國瑜：民進黨是險勝中的險勝

2019-03-16 21:48

謝龍介會輸的原因？ 網友分析理由被推爆

2019-03-17 12:55

田中計程車司機女兒 靠讀軍校翻轉人生成電機博士

2019-03-17 12:34

金門立委補選／兌現選前承諾 陳滄江突宣布退出政壇

2019-03-16 21:27

孫大千看立委補選：韓國瑜柯文哲都不見得能轉移選票

2019-03-17 08:21

獨／王世堅中正萬華民調勝出 選不選立委他這麼說

2019-03-17 11:20

立委補選結果 學者評：韓流已突破深綠票倉

2019-03-17 01:13

直言集／只想靠韓國瑜？ 藍打回原形

2019-03-17 01:17

立委補選 蔡正元的國民黨警訊與「太陽西沈！」

2019-03-16 22:56

【重磅快評】韓國瑜一架戰略轟炸機 炸不開鐵血堡壘

2019-03-16 21:40

謝龍介選輸 不少網友說「反而是好事」

2019-03-17 13:06

郭台銘今會韓國瑜簽合作備忘錄 鴻海大樓擺出大陣仗

2019-03-17 11:58

【即時短評】彰縣補選 政治山頭有人看戲有人窩裡反

2019-03-16 21:31

不靠美國人 國軍將自力生產硬度超高的「膜幻」步槍

2019-03-17 10:42

韓國瑜：鴻海擴大投資高雄 且高雄鮮花將銷往澳門了

2019-03-16 21:51

立委補選／國民黨失利 邱毅：韓流效應操作過度

2019-03-16 22:42

藍立委補選守1 王金平：多虧有韓國瑜不然輸更慘

2019-03-17 11:44

觀察站／蔡賴扁出手 綠3箭連發挽危局

2019-03-17 01:11

新聞眼／藍「從懸崖摔落」…總統初選競逐 重新洗牌

2019-03-17 00:01

林濁水：台南勝是求扁 選總統能不赦扁？

2019-03-17 09:08

勝！ 陳玉珍要申覆重返國民黨 敗！ 陳滄江說「永遠退出政壇」

2019-03-16 23:56

看立委補選 高市藍營：韓流沒有退燒

2019-03-16 23:17

韓國瑜若選總統...學者建議：對國安也要給個說法

2019-03-17 14:50

分裂則亡 朱立倫：國民黨在補選後應學到這三件事

2019-03-17 10:03

韓國瑜走下神壇？ 王世堅：國民黨對不起韓國瑜

2019-03-17 16:04

連勝文點出國民黨選舉問題癥結 韓國瑜累垮後怎麼辦？

2019-03-17 17:44

韓國瑜將與郭董合作促進地方經濟 傳將聚焦這兩點

2019-03-16 22:31

【即時短評】贏非贏 輸非輸 藍綠暫歸零

2019-03-16 22:50

打了漂亮一仗 國民黨：下屆立委優先提名柯呈枋

2019-03-16 23:18

打通高屏後花園增百億 蘇揆：不能像餐廳出菜慢慢來

2019-03-17 16:19

陸戰隊助割洋蔥 海軍提兩理由強調派兵下田絕不悔

2019-03-16 23:14

韓國瑜：這場補選「贏的不能算贏 輸的不能算輸」

2019-03-16 23:48

【重磅快評】立委補選三不變 別讓國民黨拖垮韓流

2019-03-17 11:41

立委補選／不如預期 國民黨2020現警訊

2019-03-16 22:11

民進黨立委補選保2 卓榮泰：沒有喜悅

2019-03-17 10:55

藍委：國民黨沒改變 就算推韓國瑜2020也無法贏

2019-03-17 12:00

【即時短評】韓流沒好好用 恐反成國民黨2020隱憂

2019-03-17 12:05

韓國瑜將與郭董合作 促進地方經濟

2019-03-17 00:25

立委補選不如預期 郝龍斌：2020須派最強人選

2019-03-17 14:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top