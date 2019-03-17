借鏡外國經驗 畜犬協會籲採責任制

2019-03-17 19:17 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



最近有關「露西法案」的議題，再度因為黑心養殖場及動物走私的新聞而受到關注。台灣畜犬協會理事陳文洲17日表示，在英國通過露西法案後，英國犬協會等狗界著名組織立刻表示支持，並提醒養殖業者與飼主應負起的責任。而如果養殖業者不知道如何把關寵物照護，他也提供一些國內外經驗以供參考。

陳文洲指出，露西法案是為杜絕幼犬在低劣、無動物福利的環境下出生及成長，且幼犬被賣出後，母犬仍被關在暗無天日的環境中。促成露西法案的母獵犬露西，就是待在這樣一個環境中，最後不幸去世。英國犬協會發聲明表示，負責任的培育者應會對小狗的買家進行審慎評估，並在賣出後進行追蹤，把狗賣給寵物店此一行為，本身就極度不負責任。

而有些業者對於寵物照護可能未具備足夠觀念，對此，陳文洲指出，國外的動物骨科協會是個很好的參考資料來源，此協會會提供各品種的狗，在可能的身體問題及健康檢測上提供資料及建議。比如說英國鬥牛犬本身容易有70.9%機率髖關節發育不良、博美犬在膝關節上也要額外注意，這些都是養殖業者須具備的基本知識。

陳文洲也播放一個養殖場的影片，影片中業者每天一早都會對狗籠進行一小時的消毒清理，接著就是讓小狗群在戶外環境中奔跑玩耍，不只是讓幼崽有活動機會，更能在與其他小狗的互動中學習社會化，這期間須長達6個月，之後才評估讓小狗離開的可能性。陳文洲表示，希望透過這些範例，讓業者注意到對這些小生命該負起甚麼責任。

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