催生台版露西法案 憂動保意識不足

2019-03-17 17:51 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



一則有關「露西」的媒體社論近日在網路發酵，不少人對於文內描述的獵犬與黑猩猩（都名為露西）遭遇感到不捨。其中獵犬露西在黑心養殖場的遭遇，更在去年10月促使英國通過「露西法案」。社會企業挺挺網絡也在17日邀請各界代表，討論台版「露西法案」的可能性。但與會者皆表示，台灣對寵物的責任意識仍相當不足。

禁止販售幼崽

露西法案的內容主要是針對寵物店及養殖業者，禁止寵物店販售未滿8週大的幼狗幼貓，如客戶想購買，則須直接洽詢養殖業者。此法案藉由設立高門檻，避免民眾因一時衝動購買寵物，之後又任意拋棄的問題，而業者也會因此更著重在寵物繁殖的品質上，對品種有高度偏好的民眾也會因此而監督業者，營造業者、飼主、寵物三贏局面。

挺挺網絡執行長劉偉蘋回憶，當初是一時衝動，在寵物店買下了她的第一隻狗。之後沒多久就相繼爆出了黑心養殖場的新聞，讓她驚覺自己是否也不知不覺中成了黑心養殖場的客戶？雖然10多年前的黑心養殖場新聞，曾促使當時的政府修法，但仍有一些業者在暗中進行非法勾當，如今年3月初，台中市政府就表示從一家不法業者手中救出多達46隻小狗。

挺挺網路的志工也長期私下查訪多家寵物店，其中以寵物責任而言，有9成店家都掛保證賣的寵物好教又好養，只有一家業者有對於寵物特性據實以告，並提醒飼主對寵物應負的責任。而寵物來源方面，除了3家業者有親自去過養殖場並保證其環境外，其他都一問三不知，顯示動物保護的觀念仍顯不足。

非法業者難起訴

台灣NOE行動組織理事長李榮峰遺憾地表示，台灣的非法業者很難起訴，要長期追蹤並蒐證，還得舉出有買賣證據才能入罪，他的臉書私訊裡還有18個檢舉案件是目前沒有時間整理的，可說抓不勝抓，而且在蒐證的過程中，還會不時被黑道份子及業者恐嚇或是提告，讓他疲於奔命。

因此現在他選擇投入教育宣導，到各中小學對學生演講，從根本建立對寵物的責任意識。李榮峰也呼籲政府在相關宣導上，不要只是找一堆跟動物保護毫無相關的學者，搞出一套自以為是的教材，如此只會是害人又害己。

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