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黑客松開跑 贏家可與名人晚餐

2019-03-17 17:52台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

第二屆總統盃黑客松17日正式開跑，行政院副院長陳其邁表示將邀請得獎者與政府名人共...
第二屆總統盃黑客松17日正式開跑，行政院副院長陳其邁表示將邀請得獎者與政府名人共進晚餐。(photo by 張朝瑋/台灣醒報)
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第二屆總統盃黑客松（科技創新）比賽於17日正式開跑，政府官員們紛紛穿著輕便服裝出席，營造「接地氣」氣氛。但行政院副院長陳其邁指出，所謂的接地氣應該是避免冗長的行政程序，縮短民眾的痛，才是最好的接地氣，也是舉辦黑客松的目的，他更表示，此次得獎者將獲得邀請，與政府的5位名人共進晚餐。

解決問題才接地氣

行政院數位政務委員唐鳳表示，「黑客松」是將「黑客」與「馬拉松」兩個單字結合，意思為「馬拉松式的科技創作活動」，希望運用創意突破既有環境，並將其成果分享給公私部門與國內外使用，共同創造更美好的生活。她說，今年也新增了「國際松」活動，邀請國際黑客隊伍參與，目前已有3個國家的隊伍報名，希望能透過交流，讓世界知道台灣。

陳其邁指出，所謂的接地氣不是單純開直播而已，應該是要做一個有效率的政府，避免冗長的行政程序，縮短民眾的痛，甚至在民眾提出前就能先一步把問題解決，才是最好的接地氣。

而有些參賽者在創新點子上會需要政府的開放大數據資料，也歡迎隨時來挖寶。他更指出，此次得獎者將可以與政府的5位名人共進晚餐，對國家的未來暢所欲言。

許願池設高門檻？

行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏表示，今年黑客松活動共有6大議題：開放治理、跨域合作、產業發展、全球夥伴、國家永續及城鄉創新。此外，今年也推出「公民許願池」，讓民眾可就社會既存問題寫下點子，鼓勵參賽團隊認領並實現點子，成為網路時代的新俠客。

然而，此一許願池活動公佈後馬上引發爭議，由於民眾在登記許願池時須使用到網路語法，就有網路工作室業者於記者會後，立刻在臉書上質疑，政府此舉是設下高門檻以篩檢族群，反而使民眾無法暢所欲言。

對此，資策會國際處處長黃瓊雅表示，網路語法只是簡單的政府格式，並不會影響民眾登記許願池，如果民眾在登記上有任何問題，歡迎來電詢問。

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行政院陳其邁馬拉松
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