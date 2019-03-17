田中計程車司機女兒 靠讀軍校翻轉人生成電機博士

2019-03-17 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防大學理工學院電機電子系副教授陳淑娟上校，出身彰化田中一位辛勞的計程車司機的長女，面對家中經濟困窘，高中時代她一度面臨就業養家與重考的選擇，憶及父親在大街上召攬乘客時「麥坐車謀？」的辛勞呼喚，為顧及求學需求，她選擇就讀不用學費還有俸給的中正理工學院。現在她成為一位擁有多項發明專利的電機博士，唸軍校當軍人徹底翻轉她的人生。

陳淑娟長在民風純樸的彰化田中鄉間，父親是位計程車司機，媽媽在工廠上班，她在家中排行老大，下面還有5位弟妹，和一般家庭一樣過著儉樸的日子，但家中孩子們多，每天看著父母早出晚歸，全為了讓孩子吃得飽、穿得暖，而這就是她最後選擇就讀軍校的原因。

她回憶，彰化縣員林高中畢業的她就讀高中時，當時還是有著與其他人一樣的青少年小叛逆，不是那麼的可以靜下心來好好讀書，家裡的環境也沒讓她養成愛看書的習慣，但數理能力似乎較國語文及文史能力佳，這就是她選擇了第二類組就讀的原因，當時大學聯考成績公佈後，依選填志願序進入了私立台北醫學院護理系就讀，因為是私立學費貴、又在生活開銷不斐的台北，入學不到一個月，總覺得自己是誤闖叢林的小白兔，花費開銷高到不敢跟家人要錢，要找一份可以配合上課的打工工作並不容易找，更深刻的感受到唸大學額外帶給家裡的負擔，就這樣她與家人討論選擇了重考。

她回憶說，當年她也報考軍事聯招，原因是國防醫學院護理系招收女生，但對於僅讀第二類組沒修生物的她，在生物成績也設有最低標門檻的標準下，因生物低於低標0.5分而失去入學資格。

陳淑娟告訴父親她想要重考時，爸爸曾為難地說：要不要去工作賺錢？當時的她內心很掙扎，但更清楚父親說出這句話背後的無奈與不捨，但她心想：我不想就這樣！同學都在上大學！她告訴爸爸：再給我一次機會，我念軍校，不會花費家裡的錢，也不上補習班，我在家自修就好，讀了軍校，我還可以拿錢回家。

陳淑娟在家自修一年，將目標放在僅招收女生的國防醫學院護理系，但當北上選填軍事聯招自願時，卻意外得知國防大學理工學院竟首度招收大學部女學生，當時的她真是太高興了，終於可以回歸第二類組的懷抱又能讀軍校，其實對於各科系未來要做甚麼沒有太多瞭解，選填自願大概就是依照當下科系熱門的順序來填，就這樣她進入國防大學理工學院電機系，當時最開心的還有父親。

陳淑娟說，當年全校有將近1500名學生，女學生僅10位，入伍受訓時的震憾教育與體能訓練曾讓她一度動搖。所幸有幾個理工學院同學在同一連，彼此互相加油打氣，終於通過這嚴格且高度紀律訓練，這也讓她在面對後來所遇到的困境時，總是能秉持這股毅力堅持下去。

她回憶，印象最深刻的是入伍訓的第一次懇親會，當時父親還是為了生活不敢請假，所以只有媽媽跟大妹來看我，當時的我瘦巴巴像個小黑人，每個同學看到自己的家人來，忍不住相擁而泣，原本告訴自己不准在家人面前流淚的她，也抵不過當時的氣氛，與家人、同學抱在一起大哭了一場。

陳淑娟說，電機對於女生而言在學習上確實有點吃力，一年級延續高中基礎，讀起來可算游刃有餘，但二年級專業科目開始增加，電子學竟讓她留讀而無法回家，對於假日就歸心似箭的她，立志要更努力戰勝電子學，因此在學校期間就更加認真，其後每學期也常常能上台獲頒成績優異獎學金；陳老師回憶幾回她搭火車回家，從月台到出站路上，總會聽到爸爸熟悉的聲音喊著”麥坐車謀？麥坐車謀？”辛勤的招攬生意，那熟悉的聲音督促她更加努力的動力，以後一定要讓爸爸媽媽過好日子。