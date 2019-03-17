公帑買網軍？陳其邁：是澄清烏龍爆料

2019-03-17 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄報導



農委會被質疑是用納稅錢買網軍，行政院副院長陳其邁昨天表示，過去國民黨也有類似的編制澄清假訊息。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

農委會公開招標「加強農業訊息因應對策計畫」，編列超過千萬元徵主編、小編等，被質疑是用納稅錢買網軍，讓行政院前院長張善政也批「繳稅繳得很不甘願」。行政院副院長陳其邁昨天表示，過去國民黨也有類似的編制澄清假訊息；他認為傳播正確的訊息是政府基於公共利益應該做的事。

陳其邁昨天到中山大學參加台灣人工智慧學校南部分校開學典禮時表示，張善政當過行政院資安長，對一些假訊息，或像兩百萬噸水果倒到水庫這種嚴重傷害農民權益的錯誤訊息，政府本來就應該澄清，尤其烏龍爆料，一來傳播假訊息，二來又傷害農民，這是人民不願見到的事。

面對外界對農委會花人民納稅錢買網軍的譏評，陳其邁說，當然要繼續做下去。

昨天立委補選結果是不是韓流退燒的跡象？陳其邁未正面回應，只表示選舉非常激烈，希望認真努力做事的人都能夠獲得肯定。怎麼看韓國瑜選不選總統的考量？陳說，相信韓市長不管對政治上的承諾或工作、市民的權益，都會做聰明的決定。

陳其邁說，高雄市民最關心的是市政能不能建設好？人民能不能過好生活？尤其韓市長有很多政見，都需要施政努力，市民也盼看到城市的進步和發展，這些都是韓市長應好好考量的部分。

國民黨主席吳敦義指若韓國瑜能當選總統「不會對不起高雄」，陳其邁說，這是假設性問題，看得出來國民黨總統初選競爭激烈，「牌局已經是相公，還拉一個打一個，讓局勢更加混亂。」