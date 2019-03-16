遭質疑砸千萬「養網軍」 農委會澄清：查證假消息

2019-03-16 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



有藍委爆料農委會今年編列1450萬元招標，聘4名小編做輿情處理、政策行銷等，質疑用納稅人的錢「買網軍」，農委會今發新聞稿駁斥說法錯誤，強調該採購案的4名專業小編，是要協助農委會多個業務單位查證假消息，即時提供農民與消費者正確資訊，不是搞網軍。

農委會表示，預算1450萬是以全年度12個月估算，若4月決標開始執行，會在議價時將前面未執行的月份酌予扣減，其中佔65%的素材製作與廣告投放經費，也會依決標的總價隨之調降。另該案要求投標廠商提供的廣告資源採開口合約形式，農委會將依廠商實際執行數量撥款，沒有執行的部分不能請款，所以年底結案時撥付的總金額低於原預算。

農委會說明，為提升回應錯假訊息的時效與能量，避免農民因錯假訊息受害，透過上述採購案，徵求專業廠商人員提供協助，工作項目包含農業錯假訊息查證、協助業務單位企劃回應方式、撰擬正確訊息內容、製作圖文與影音素材、到產地開直播、與網紅合作宣導正確訊息及刊登廣告等。

農委會指出，4名專業小編依照主編、內容編輯、美術與影音編輯等專長，未來需協助會內業務單位查證假訊息，工作量多、工時長，且有配合議題到產地出差拍攝影音或直播的需要，基於保障勞工薪資，在招標文件內明定月薪不得低於市面行情4萬元，廠商並應負擔其勞保、健保、加班、出差、年終獎金及意外保險等費用。

針對外界關切標案規定議題企劃、素材製作及廣告投放金額占65%，農委會解釋，65%費用內容包含議題企劃、圖文影音素材製作、配合議題到產地拍攝直播與廣告投放等，是為了讓廠商確實將使用經費，避免申報人事或行政支出占比過高，減損實際素材製作與廣告投放的效果，特別加以限制。此外，這65%的費用項目，依開口合約方式要求廠商羅列資源項目與單價，屆時執行人員依實際採用項目計價，沒有執行完的經費額度不會撥款。

農委會重申，該採購案件是為協助業務單位處理越來越多的錯假訊息，即時提供農民與消費者正確資訊，讓同仁專心處理農民服務與政策推廣，絕非只處理對農委會不利的消息。未來農委會將把回應錯假訊息的澄清圖文影音資訊，透過小編以農委會名義在相關社群平台提出澄清，不會搞匿名網軍。