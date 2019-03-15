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觀塘開發案惹議 營建署：開發範圍未涉及藻礁

2019-03-15 15:21聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

環團昨赴內政部營建署陳情，指出大潭藻礁值得保育，區委會審議的「桃園市觀塘工業區(含工業專用港)第2次變更開發計畫暨第1次變更工業區細部計畫」案，應不予許可開發。內政部營建署今發新聞稿指出，開發範圍未涉及藻礁

內政部表示，該部於3月14日召開區域計畫委員會第420次會議，考量此案配合環評審議所提之迴避替代修正方案，工業區實際開發面積已縮小為24.5公頃，約為原核定工業區範圍之10%，且涉及藻礁生態之G1、G2、G3區，中油公司承諾維持現況、永久不開發，爰經區委會專業審議及充分討論，認定符合區域計畫法第15條之2規定之許可條件，另本案扮演能源轉型關鍵角色，為配合政府推動之新能源政策，中油公司申請變更開發計畫尚具必要性及合理性。

內政部表示，按中研院團隊於海審會第3次專案小組會議所提簡報，中油公司昨（14）日說明柴山多杯孔珊瑚是位於預定墩位附近，並非位於墩位上，且該公司於3月8日利用大退潮至棧橋區潮間帶進行調查，亦未發現柴山多杯孔珊瑚。未來將依環評承諾於棧橋施工前再進行1次調查，落墩處如調查發現柴山多杯孔珊瑚，該公司承諾將配合調整橋墩。

營建署指出，該公司將成立「生態保育執行委員會」，負責生態保育措施審議、諮詢及監督，並協助公私部門辦理海岸地區發展遲緩或環境劣化地區之發展、復育相關推動工作，以及支持在地里山里海行動計畫或方案，以促進地方共榮發展。

營建署表示，未來如位於公告實施之藻礁保護區，中油承諾剔除範圍目前本案範圍內未涉及依相關法令劃設之藻礁保護區，至未來藻礁生態系是否劃設為保護區，仍應由專業團隊進行研究調查及規劃，後續並由海洋委員會依野生動物保育法相關規定評估決定辦理。在該會未劃設公告為保護區前，依法本案審查作業仍應持續辦理。惟未來海洋委員會劃設公告為保護區，中油公司承諾將配合剔除保護區範圍，故於昨（14）日區委會作成決議，將於許可函以附帶條件方式，請中油公司屆時配合申請許可變更予以調整。

內政部表示，申請許可案件經地方政府初審轉送後，若欲取得內政部之許可，須經由區委會辦理現地會勘、專案小組及大會等行政程序，並於區委會大會審議通過後，尚須俟申請人補正書圖及查核無誤後，始得核發許可。至於所有審議相關資訊，於「國土空間及利用審議資訊專區」完整揭露，各申請人與民眾皆可逕至該網站查詢。

台灣中油公司所提第三座天然氣接收站計畫，許多環團抗議認為此開發危及當地藻礁。 本...
台灣中油公司所提第三座天然氣接收站計畫，許多環團抗議認為此開發危及當地藻礁。 本報資料照片
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