農委會否認買網軍：會載明機關名稱

2019-03-14 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



針對立委質疑農委會用公帑買網軍，農委會表示，不會做這樣的事情，只做訊息即時澄清，且在社群網站澄清時，會明顯載明是「農委會」。

不過，農業學者認為，要回應輿情，用政府系統管道就可以，不該在社群媒體上讓反對的意見消音。

該標案是農委會公關科開標，農委會指出，網路假訊息太多，為快速正確澄清假訊息或錯誤資訊，並及時提供民眾正確知識與訊息，農委會強化新媒體經營與運用，直接與利害關係人溝通，因此規畫這項計畫採購案，強化回應澄清及導正視聽。

農委會表示，該採購案內容包含錯假訊息查證、協助業務單位正確新聞訊息撰寫潤稿，以及圖片及影音素材製作或刊登廣告等，主要在提升政府部門回應假訊息事件的時效與能量。另外，在討論農業議題的各社群管道，若發現事涉農委會的相關言論或議題，也會提出澄清。

農委會說，這採購案執行內容均將揭露機關名稱，並非所謂的網軍操作；採購及執行項目驗收，均依政府採購法規定辦理。至於4名駐點人員，是參考訪查業界行情，明訂出4萬元以上薪資，以免廠商壓低人員薪資，薪資不是依高普考資格或國科會助理待遇參照而來。

台大園藝學系退休副教授許明仁表示，政府對外界的疑慮或誤解，若需要澄清，在官方系統公開說明即可。了解這筆預算經費哪裡來，1450萬元不是筆小數目，應去查是哪個項目下的經費，項目是否符合。