埤塘養魚被認定違法 漁民憂毀生計衝桃市府抗議

2019-03-14 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園埤塘2年前傳出吳郭魚湖泊病毒疫情，監察院調查後糾正農委會指桃園埤塘養殖違法，養殖業者被水利會要求明天之前要自拆飼料桶與水車，漁民不滿政府未祭配套，就要斷了漁民生計，先前曾向市長鄭文燦陳情卻無下文，近百名漁民今早到市府，痛訴「拿走我飯碗，要跳埤塘了」，一度要衝進市府內遞陳情書，盼市府著力協助，促修法使埤塘養殖合法。

幾經僵持之後，市府農業局長郭承泉親自到市府一樓接下陳情書，他表示，埤塘養魚歷史悠久，市府將以朝向合法化養殖，向農委會表達地方心聲，明天下午，農委會也將召開相關會議，市府代表也會參與；桃園農田水利會總幹事黃金德也透過電話，當場向市議員李家興與陳情漁民表示，「目前暫緩拆除（飼料桶與水車）」，並允諾沒有拆除也能續約租賃埤塘。

桃園埤塘養殖歷史超過百年，因之前爆發湖泊病毒疫情，監院糾正農委會，桃園與石門農田水利會共計有700多口埤塘被要求不得違法養魚，水利會在去年十月份，發文給地方工作站要求漁民要自行拆除水車與飼料桶，也因租約在今年到期，也不會再度續約。

桃園市養殖漁業發展協會籌備會今天號召近百名、來自觀音、楊梅、中壢等地區埤塘養殖漁民到場抗議，現場並調來多輛魚隻輸送車繞行市府廣場，抗議漁民高呼「漁民要生計，反拆水車」等口號，市議員李家興、周玉琴、涂權吉、詹江村、劉茂群等人也陸續到場聲援。

發起人胡榕展說，北部市場對桃園埤塘養殖活魚需求極大，但不合時宜的水利法，如今被認定桃園埤塘養魚為違法，恐造成許多衝擊，除了漁民失業、活魚價格上漲、埤塘水源無人管理導致農民用水不足，也恐發生破窗效應，最後讓埤塘變成犯罪或垃圾堆積之角落。

「家族世代在埤塘養魚，如今卻不給養，要我們要跳池塘嗎！？」楊梅養殖業者葉秀娘無奈表示，自家承租三口埤塘，一年養殖數量15萬台斤，飼養台灣鯛、大頭鰱、草魚、鱸魚等魚種，供應北台灣漁貨，如今一紙公文卻要求不能再養魚，要他們情何以堪，實在相當悲哀。

葉秀娘也說，埤塘養魚估計年產值可達到廿億元，但政府沒給配套，「要我們吃什麼？就像把我們的喉嚨割掉！」以往三、四月份是放魚苗的時候，到現在完全不敢放，生計受影響。