親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
農地政策亂象多
立委補選第二波
2020誰來選總統
六都市長拚市政
尋找台灣閱讀力
政治
軍事
綜合

澎湖空難生還海軍上士 竟持毒落網被撤職

遠航長灘島偏移跑道 村民全出來看熱鬧

普悠瑪事件後續究責 劉櫂豪要求付諸行動

2019-03-13 19:07中央社 台東縣13日電

台鐵普悠瑪事故車輛。 本報系資料照片
台鐵普悠瑪事故車輛。 本報系資料照片
分享

立法委員劉櫂豪今天在立法院交通委員會質詢交通部長林佳龍，去年普悠瑪事件究責，無論職務高低，誰該負的責就要追究，且賠償作業應從寬、從速辦理。

劉櫂豪立委辦公室今天發布新聞稿表示，劉櫂豪今天質詢交通部林佳龍部長，對於普悠瑪事故的真相釐清、究責以及台鐵的總體檢、再造等，必須一一落實，付諸行動，給民眾一個交代。

劉櫂豪指出，普悠瑪事故發生後，行政院成立真相調查小組，但是民眾對於調查報告並不滿意，目前立法院正在審議運安會的組織法，屆時獨立機關成立後，應交由運安會重啟調查。

此外究責部分，必須無論職務的高低，該負的責任就要追究，而現階段尚有被究責對象仍在事業機構任職的，也必須儘速處理回應社會的期待；另外對於賠償作業的繁瑣、主計機關核銷單據的嚴苛，交通部也應儘速以從寬、從速原則辦理。

劉櫂豪同時要求林佳龍，必須檢討台鐵的管理機制，確保行車營運安全。

新聞稿表示，林佳龍允諾將會配合運安會成立後重啟調查，究責的部分會儘速來處理，回應社會的期待，至於賠償問題將督促主計單位以從優、從寬原則處理。

另外，劉櫂豪要求林佳龍，鐵路運輸是台東最重要交通命脈，過去慢了數10年的建設，現在政府要擔起責任來加速辦理，尤其攸關台東鐵路運輸瓶頸的花東鐵路雙軌化計畫，目前已進入環評階段，交通部要主動與環評委員溝通，加速辦理，以期能儘速動工，改善東部交通。

劉櫂豪林佳龍普悠瑪
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

普悠瑪錄音檔周五公布 林佳龍：資訊透明才能檢討改進

2019-03-13 19:31

普悠瑪通聯錄音檔 交部決議：台鐵兩日內公布

2019-03-13 18:30

兒虐案件有黑數 立委籲教部主動出擊

2019-03-13 17:31

為生活窮忙 被壓榨的一代寫中產階級困境

2019-03-13 17:30

關注31條註冊台灣網域 NCC：國安機制已啟動

2019-03-13 17:01

綠委質疑假新聞傷農民 NCC：將討論是否裁罰

2019-03-13 16:53

公布兼職名單一堆「OOO」 黃國昌批教部把立院放哪裡？

2019-03-13 16:42

走斑馬線遭撞又一起！林佳龍：月底召開六都會議

2019-03-13 15:45

南部砂石漲不停 公平會要查

2019-03-13 14:35

台鐵前局長范植谷任董座 林佳龍批「沒是非」

2019-03-13 14:12

單獨過戶規定有漏洞 台電：強化維護民眾權益

2019-03-13 13:28

回應朱立倫批綠電 經濟部：數據錯誤

2019-03-13 13:02

大觀社區反迫遷 李文忠：將特別照顧無自有住宅弱勢戶

2019-03-13 12:59

普悠瑪事故范植谷遭究責卻穩坐董座 林佳龍批沒是非

2019-03-13 12:19

應比照月世界 環團籲鄭文燦定大潭藻礁為暫定自然地景

2019-03-13 12:18

影／普悠瑪事故前交長轉任董座 林佳龍：沒有是非了

2019-03-13 11:59

退伍上校子女就學補助 研擬由榮民榮眷基金會支付

2019-03-13 11:47

朱立倫重啟核四 深夜地震後他問「睡得安穩嗎？」

2019-03-13 11:39

評／誰也不能拒絕的轉型正義原則是什麼？

2019-03-13 11:36

人錢進不來！逢甲商圈2018人潮商機跌至金融海嘯水平

2019-03-13 11:30

內政部：今年言論自由日活動 首度移師台南舉辦

2019-03-13 11:26

綠委爆南部砂石五月還會漲 公平會列急要案件

2019-03-13 10:58

影／怒退台鐵普悠瑪調查報告？ 林佳龍：我是心痛

2019-03-13 09:58

普悠瑪事故責任推給司機 林佳龍怒退報告

2019-03-13 00:19

響應美倡議 台捐助國際宗教自由基金百萬美元

2019-03-12 20:59

普悠瑪最新調查錯推司機 林佳龍震怒

2019-03-12 19:21

兒虐惹怨 王薇君拿驗屍照問蔡清祥「這樣該判幾年？」

2019-03-12 18:44

影／介紹台灣友邦！YouTuber計畫壯遊17邦交國

2019-03-12 17:33

地質角度思考 台灣核能有利有弊

2019-03-12 17:12

拒挺同方入性平修法諮詢會議 愛家團體：公投是我贏的

2019-03-12 16:19

打死不退！退警第5度掛布條嗆年改 3百人聲援

2019-03-12 15:08

撕掉90後或佛系青年這些標籤「我世代」充滿各種可能

2019-03-07 12:45

農地違章工廠為何沒在怕？藍綠黃立委都來挺

2019-03-06 09:21
看更多

熱門文章

專訪韓國瑜遭韓粉圍剿 黃光芹：敢動我孩子試試

2019-03-13 08:46

雙重標準或選票考量？李艷秋：立委補選的兩個貪污犯

2019-03-12 21:14

鎖定北漂最正女主持人李明璇選立委 挑戰北市深綠票倉

2019-03-13 14:24

黃光芹夫嗆韓粉：一個團體的命運由性格卑劣的人決定

2019-03-13 09:03

孫大千宣布爭取參選北市立委 說是韓國瑜的建議

2019-03-13 14:02

孫大千挑戰北市艱困選區 柯粉：柯Ｐ沒派人就投他了

2019-03-13 17:03

麻豆文旦30元？謝龍介斥：清德兄「憨憨跟人去陪墓」

2019-03-13 10:56

韓國瑜的「政績懶人包」 網友諷刺：高雄負債增加6億

2019-03-12 21:52

政府想解決五缺 孫大千：民眾只有「一缺」就是缺錢

2019-03-13 08:12

黃光芹公布威脅簡訊 網友：看韓粉如何把韓推下神壇

2019-03-13 13:55

謝龍介公布麻豆文旦簽約價 陳筱諭：柚農每台斤可賣200元

2019-03-13 11:20

「敢動我孩子試試」 黃光芹赴警分局告3網友

2019-03-13 17:41

政壇出美女？ 這款「志玲姐姐」小編覺得母湯…

2019-03-13 09:00

上任2月增負債6億？ 韓國瑜：我絕不是亂花錢的市長

2019-03-12 21:22

藍有致勝兵器不用？王世堅真韓粉 8字力挺韓國瑜參選

2019-03-13 11:36

黃光芹批韓粉霸凌未報案 韓國瑜呼籲理性

2019-03-13 15:43

孫大千選大同士林立委 韓冰、許淑華留言「翻轉大同」

2019-03-13 16:37

不認綠選輸台遭併吞 賴清德嗆馬英九「枉當過總統」

2019-03-13 15:31

空軍同時操演「聯翔」與「天龍」 國軍戰機昨天好忙　

2019-03-13 01:59

影／草地音樂會做秀 比花媽會遲到？韓國瑜反擊酸民

2019-03-12 20:28

他爆韓國瑜「嫌小不怕大」個性 魯蛇翻身選總統是唯一機會

2019-03-13 13:12

孫大千參選祝福留言湧入 網友驚：是韓冰！

2019-03-13 16:22

傘兵搖籃屏東大武營區再見了 9月清空走人

2019-03-13 12:25

台南房衫軍抗議漲房屋稅 黃偉哲：講不聽

2019-03-13 00:43

誤會一場：F-16明年底開始交機？應為「開始生產」

2019-03-12 22:27

藍當心頭肉 綠諷拉肚子 自經區因這兩字自宮…

2019-03-13 08:00

潘恒旭戰女網友 葉毓蘭：首長請管好自己與幕僚的嘴

2019-03-13 09:27

吳敦義首度講明 可能徵召韓國瑜

2019-03-13 00:39

韓冰明到三重助選鄭世維 余天讚：她真的蠻漂亮

2019-03-12 21:21

中央公告新申請辦法前 宜蘭恐將出現農舍「搶建潮」

2019-03-12 23:43

高雄接連出黨代表、政協 綠委：我不知道高雄怎麼了

2019-03-13 12:06

朱立倫開砲：綠蠢藍膽小 自經區20年前就該做

2019-03-13 00:23

【重磅快評】林佳龍做對事了，但才起步

2019-03-13 14:12

人錢進不來！逢甲商圈2018人潮商機跌至金融海嘯水平

2019-03-13 11:30

立委補選…對抗國民女兒韓冰 余筱萍：我們比較搞笑

2019-03-13 09:07

【即時短評】徵召韓國瑜拚政權 為國、為黨、為個人？

2019-03-13 12:15

寸草不生或笑到往生？從扁迷到韓粉的崛起

2019-03-13 16:09

直播／韓冰代父輔選！人還未到 人潮擠爆三和夜市

2019-03-13 19:12

林昶佐籲友善討論蔣銅像 邱國正：扯威權我就要表達看法

2019-03-13 10:29

農舍臨側臨路擬入法 宜蘭綠民代痛批農委會

2019-03-13 00:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top