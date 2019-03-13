普悠瑪事件後續究責 劉櫂豪要求付諸行動

2019-03-13 19:07 中央社 台東縣13日電



台鐵普悠瑪事故車輛。 本報系資料照片 分享 facebook

立法委員劉櫂豪今天在立法院交通委員會質詢交通部長林佳龍，去年普悠瑪事件究責，無論職務高低，誰該負的責就要追究，且賠償作業應從寬、從速辦理。

劉櫂豪立委辦公室今天發布新聞稿表示，劉櫂豪今天質詢交通部林佳龍部長，對於普悠瑪事故的真相釐清、究責以及台鐵的總體檢、再造等，必須一一落實，付諸行動，給民眾一個交代。

劉櫂豪指出，普悠瑪事故發生後，行政院成立真相調查小組，但是民眾對於調查報告並不滿意，目前立法院正在審議運安會的組織法，屆時獨立機關成立後，應交由運安會重啟調查。

此外究責部分，必須無論職務的高低，該負的責任就要追究，而現階段尚有被究責對象仍在事業機構任職的，也必須儘速處理回應社會的期待；另外對於賠償作業的繁瑣、主計機關核銷單據的嚴苛，交通部也應儘速以從寬、從速原則辦理。

劉櫂豪同時要求林佳龍，必須檢討台鐵的管理機制，確保行車營運安全。

新聞稿表示，林佳龍允諾將會配合運安會成立後重啟調查，究責的部分會儘速來處理，回應社會的期待，至於賠償問題將督促主計單位以從優、從寬原則處理。

另外，劉櫂豪要求林佳龍，鐵路運輸是台東最重要交通命脈，過去慢了數10年的建設，現在政府要擔起責任來加速辦理，尤其攸關台東鐵路運輸瓶頸的花東鐵路雙軌化計畫，目前已進入環評階段，交通部要主動與環評委員溝通，加速辦理，以期能儘速動工，改善東部交通。