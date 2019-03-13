兒虐案件有黑數 立委籲教部主動出擊

2019-03-13 17:31 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



社會不斷傳出兒虐案件，讓立委們對於兒童的未來感到堪憂。（photo by flicker） 分享 facebook

教育部長潘文忠13日在立院接受質詢，立委一致聚焦在不斷傳出的兒虐案件。國民黨立委柯志恩指出，從2012年起，兒虐的通報件數逐年明顯下滑，質疑有黑數存在，要求教育部積極處理；民進黨立委鍾佳濱則希望教育部能參考衛福部的做法，主動追蹤潛在風險家庭並做好跨縣市資訊流通，方能防患於未然。

兒虐通報有黑數？

柯志恩表示，根據2004年到2018年的統計，兒虐案件通報數從2012年起就逐漸下滑，幼保人員通報兒虐案件的比例更是不到0.5%，但與其說是兒虐案件減少，她更懷疑是黑數增加。

這不只是因為教部宣導不足，更是因為施暴案件中有不少就是幼保人員所為，希望教育部能積極處理，建立鼓勵通報機制，或是裁罰未通報者，還有強制幼兒園裝設監視器等。

潘文忠回應，目前教育部只有對幼保人員及教師宣導要通報的責任，沒有鼓勵或裁罰機制，這點部內會進行討論並考量。幼兒園監視器的部分目前仍在研議，但考量到幼兒園經營等問題，恐無法採取強迫措施，而是以提供多種建議的方式進行。柯志恩則回道，兒虐案件只靠社會關注是相當不足的，希望教育部能建立相關的吹哨者制度。

教育部應主動

鍾佳濱認為，最近的幾個兒虐案件之所以會發生，一是因為教育部沒有做好家庭觀念宣導，二是沒有主動追蹤潛在風險家庭，並做好資訊流通。他建議可參考衛福部對新生兒的做法，在一定時間內未接收到戶口登記或是疫苗接踵，立刻主動追查，並將資訊即時分享給各縣市。教育部若只用學校追蹤的方式，必然無法即時預防。

潘文忠表示，過去教育部曾成立「家庭教育中心」，但功能及資源都非常有限，會考慮是否以此為基礎進行完善，並透過將地區資源及單位凝聚成一網路，將觀念宣導及追蹤功能一把抓。鍾佳濱提醒，教育部一定要主動追查，不能只是一直辦活動宣導，否則只是虛有其表。

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