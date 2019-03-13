親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陸擬贈高雄貓熊
農地政策亂象多
立委補選第二波
2020誰來選總統
六都市長拚市政
尋找台灣閱讀力
政治
軍事
綜合

挑現金回饋卡3關鍵 別只看趴數

派出所長所內發酒瘋 被基層檢舉遭拔官

兒虐案件有黑數 立委籲教部主動出擊

2019-03-13 17:31台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

社會不斷傳出兒虐案件，讓立委們對於兒童的未來感到堪憂。（photo by fli...
社會不斷傳出兒虐案件，讓立委們對於兒童的未來感到堪憂。（photo by flicker）
分享

教育部潘文忠13日在立院接受質詢，立委一致聚焦在不斷傳出的兒虐案件。國民黨立委柯志恩指出，從2012年起，兒虐的通報件數逐年明顯下滑，質疑有黑數存在，要求教育部積極處理；民進黨立委鍾佳濱則希望教育部能參考衛福部的做法，主動追蹤潛在風險家庭並做好跨縣市資訊流通，方能防患於未然。

兒虐通報有黑數？

柯志恩表示，根據2004年到2018年的統計，兒虐案件通報數從2012年起就逐漸下滑，幼保人員通報兒虐案件的比例更是不到0.5%，但與其說是兒虐案件減少，她更懷疑是黑數增加。

這不只是因為教部宣導不足，更是因為施暴案件中有不少就是幼保人員所為，希望教育部能積極處理，建立鼓勵通報機制，或是裁罰未通報者，還有強制幼兒園裝設監視器等。

潘文忠回應，目前教育部只有對幼保人員及教師宣導要通報的責任，沒有鼓勵或裁罰機制，這點部內會進行討論並考量。幼兒園監視器的部分目前仍在研議，但考量到幼兒園經營等問題，恐無法採取強迫措施，而是以提供多種建議的方式進行。柯志恩則回道，兒虐案件只靠社會關注是相當不足的，希望教育部能建立相關的吹哨者制度。

教育部應主動

鍾佳濱認為，最近的幾個兒虐案件之所以會發生，一是因為教育部沒有做好家庭觀念宣導，二是沒有主動追蹤潛在風險家庭，並做好資訊流通。他建議可參考衛福部對新生兒的做法，在一定時間內未接收到戶口登記或是疫苗接踵，立刻主動追查，並將資訊即時分享給各縣市。教育部若只用學校追蹤的方式，必然無法即時預防。

潘文忠表示，過去教育部曾成立「家庭教育中心」，但功能及資源都非常有限，會考慮是否以此為基礎進行完善，並透過將地區資源及單位凝聚成一網路，將觀念宣導及追蹤功能一把抓。鍾佳濱提醒，教育部一定要主動追查，不能只是一直辦活動宣導，否則只是虛有其表。

【更多精采內容，詳見

教育部幼兒園潘文忠受虐兒

相關新聞

為生活窮忙 被壓榨的一代寫中產階級困境

2019-03-13 17:30

綠委質疑假新聞傷農民 NCC：將討論是否裁罰

2019-03-13 16:53

關注31條註冊台灣網域 NCC：國安機制已啟動

2019-03-13 17:01

公布兼職名單一堆「OOO」 黃國昌批教部把立院放哪裡？

2019-03-13 16:42

走斑馬線遭撞又一起！林佳龍：月底召開六都會議

2019-03-13 15:45

南部砂石漲不停 公平會要查

2019-03-13 14:35

台鐵前局長范植谷任董座 林佳龍批「沒是非」

2019-03-13 14:12

普悠瑪通聯紀錄音檔是否公開？交通部、法務部下午決定

2019-03-13 13:54

單獨過戶規定有漏洞 台電：強化維護民眾權益

2019-03-13 13:28

回應朱立倫批綠電 經濟部：數據錯誤

2019-03-13 13:02

大觀社區反迫遷 李文忠：將特別照顧無自有住宅弱勢戶

2019-03-13 12:59

普悠瑪事故范植谷遭究責卻穩坐董座 林佳龍批沒是非

2019-03-13 12:19

應比照月世界 環團籲鄭文燦定大潭藻礁為暫定自然地景

2019-03-13 12:18

影／普悠瑪事故前交長轉任董座 林佳龍：沒有是非了

2019-03-13 11:59

退伍上校子女就學補助 研擬由榮民榮眷基金會支付

2019-03-13 11:47

朱立倫重啟核四 深夜地震後他問「睡得安穩嗎？」

2019-03-13 11:39

評／誰也不能拒絕的轉型正義原則是什麼？

2019-03-13 11:36

人錢進不來！逢甲商圈2018人潮商機跌至金融海嘯水平

2019-03-13 11:30

內政部：今年言論自由日活動 首度移師台南舉辦

2019-03-13 11:26

綠委爆南部砂石五月還會漲 公平會列急要案件

2019-03-13 10:58

影／怒退台鐵普悠瑪調查報告？ 林佳龍：我是心痛

2019-03-13 09:58

普悠瑪事故責任推給司機 林佳龍怒退報告

2019-03-13 00:19

響應美倡議 台捐助國際宗教自由基金百萬美元

2019-03-12 20:59

普悠瑪最新調查錯推司機 林佳龍震怒

2019-03-12 19:21

兒虐惹怨 王薇君拿驗屍照問蔡清祥「這樣該判幾年？」

2019-03-12 18:44

影／介紹台灣友邦！YouTuber計畫壯遊17邦交國

2019-03-12 17:33

地質角度思考 台灣核能有利有弊

2019-03-12 17:12

拒挺同方入性平修法諮詢會議 愛家團體：公投是我贏的

2019-03-12 16:19

打死不退！退警第5度掛布條嗆年改 3百人聲援

2019-03-12 15:08

2022起值班要給工資 適用35年函釋將廢止

2019-03-12 14:30

台灣農地全球最貴 陳吉仲：保護農地農用

2019-03-12 14:23

值班竟然不用給工資？勞動部35年的函釋要廢了

2019-03-12 14:09

宣布河川公地耕作農民可納農保 陳吉仲提到父親哽咽

2019-03-12 13:04

撕掉90後或佛系青年這些標籤「我世代」充滿各種可能

2019-03-07 12:45

農地違章工廠為何沒在怕？藍綠黃立委都來挺

2019-03-06 09:21
看更多

熱門文章

專訪韓國瑜遭韓粉圍剿 黃光芹：敢動我孩子試試

2019-03-13 08:46

雙重標準或選票考量？李艷秋：立委補選的兩個貪污犯

2019-03-12 21:14

黃光芹夫嗆韓粉：一個團體的命運由性格卑劣的人決定

2019-03-13 09:03

孫大千宣布爭取參選北市立委 說是韓國瑜的建議

2019-03-13 14:02

鎖定北漂最正女主持人李明璇選立委 挑戰北市深綠票倉

2019-03-13 14:24

政府想解決五缺 孫大千：民眾只有「一缺」就是缺錢

2019-03-13 08:12

麻豆文旦30元？謝龍介斥：清德兄「憨憨跟人去陪墓」

2019-03-13 10:56

韓國瑜的「政績懶人包」 網友諷刺：高雄負債增加6億

2019-03-12 21:52

普悠瑪最新調查錯推司機 林佳龍震怒

2019-03-12 19:21

黃光芹公布威脅簡訊 網友：看韓粉如何把韓推下神壇

2019-03-13 13:55

謝龍介公布麻豆文旦簽約價 陳筱諭：柚農每台斤可賣200元

2019-03-13 11:20

上任2月增負債6億？ 韓國瑜：我絕不是亂花錢的市長

2019-03-12 21:22

政壇出美女？ 這款「志玲姐姐」小編覺得母湯…

2019-03-13 09:00

藍有致勝兵器不用？王世堅真韓粉 8字力挺韓國瑜參選

2019-03-13 11:36

影／草地音樂會做秀 比花媽會遲到？韓國瑜反擊酸民

2019-03-12 20:28

中國送貓熊台灣送什麼？蘇貞昌：送兩隻獼猴

2019-03-12 18:30

空軍同時操演「聯翔」與「天龍」 國軍戰機昨天好忙　

2019-03-13 01:59

孫大千選大同士林立委 韓冰、許淑華留言「翻轉大同」

2019-03-13 16:37

藍當心頭肉 綠諷拉肚子 自經區因這兩字自宮…

2019-03-13 08:00

誤會一場：F-16明年底開始交機？應為「開始生產」

2019-03-12 22:27

黃光芹批韓粉霸凌未報案 韓國瑜呼籲理性

2019-03-13 15:43

他爆韓國瑜「嫌小不怕大」個性 魯蛇翻身選總統是唯一機會

2019-03-13 13:12

台南房衫軍抗議漲房屋稅 黃偉哲：講不聽

2019-03-13 00:43

潘恒旭戰女網友 葉毓蘭：首長請管好自己與幕僚的嘴

2019-03-13 09:27

為韓國瑜保留萬分之一機會 吳敦義：要贏就要出王牌

2019-03-12 18:06

吳敦義首度講明 可能徵召韓國瑜

2019-03-13 00:39

韓冰明到三重助選鄭世維 余天讚：她真的蠻漂亮

2019-03-12 21:21

台南立委補選藍若贏 綠立委：國民黨氣勢會衝到外太空

2019-03-12 19:28

傘兵搖籃屏東大武營區再見了 9月清空走人

2019-03-13 12:25

朱立倫開砲：綠蠢藍膽小 自經區20年前就該做

2019-03-13 00:23

不認綠選輸台遭併吞 賴清德嗆馬英九「枉當過總統」

2019-03-13 15:31

【重磅快評】賣菜、喝酒都被打 誰還韓國瑜公道？

2019-03-12 19:20

中央公告新申請辦法前 宜蘭恐將出現農舍「搶建潮」

2019-03-12 23:43

高雄接連出黨代表、政協 綠委：我不知道高雄怎麼了

2019-03-13 12:06

立委補選…對抗國民女兒韓冰 余筱萍：我們比較搞笑

2019-03-13 09:07

人錢進不來！逢甲商圈2018人潮商機跌至金融海嘯水平

2019-03-13 11:30

【即時短評】徵召韓國瑜拚政權 為國、為黨、為個人？

2019-03-13 12:15

孫大千參選祝福留言湧入 網友驚：是韓冰！

2019-03-13 16:22

林昶佐籲友善討論蔣銅像 邱國正：扯威權我就要表達看法

2019-03-13 10:29

【重磅快評】林佳龍做對事了，但才起步

2019-03-13 14:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top