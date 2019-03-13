人錢進不來！逢甲商圈2018人潮商機跌至金融海嘯水平

2019-03-13 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



「人進的來，錢進不來！」逢甲大學統計行銷研究小組持續11年進行商圈人數、消費力進行調查，2018年人潮量近1091萬多人次，是近11年來的最低點，比2017年1160萬人次再下滑70萬人。

全年營業額部分，2016年達101.3億元是首次破百億；2017年93.9億元已跌破百億，沒想到2018年再下滑跌至剩85億元，也創11年來最低，跌至2009年金融海嘯的水平，當年推估的消費商機為87億元。

逢甲統計行銷研究小組召集人、教授李燊銘指出，逢甲商圈國際客比例一直約在1.5％到3％之間，2018年度調查國際客的人均消費力每次1700多元，相較台灣遊客每次平均消費600多元，國際客的貢獻度不少，顯示是台灣消費力下降。

李燊銘表示，是否逢甲商圈的特色不再？無法吸引台灣其他地區的人潮，值得實體商圈進一步思考；近年電商平台增加，網購方便，也可能影響觀光人次，受訪者使用智慧型手機達98.2％，如何將消費結合智慧型手機，可能是未來轉型關鍵。

逢甲統計行銷研究小組調查，商圈旅客人次在2015年達到最高峰有1328人次，剛好也是陸客來台最多一年，之後人次、消費力都逐年降低，2018年陸客來台人次跌落至谷底，兩者呈現正相關，但不能肯定是絕對的主因。

逢甲遊客服務中心主委王朝藝指出，商圈的消費力以自由行旅客貢獻度最高，住宿、美食、服飾是三大主力，近3年店家實際的感受很明顯，若以台灣遊客消費力平均每次1000元當基準、陸客約1300元以上、東南亞遊客500元上下，陸客不來，台灣消費力又降低，就可能影響整體商圈的商機。

雖然逢甲商圈整體消費力下降，但住宿商機並未下滑。2014至2016年都維持在21億元，2017年全年住宿商機僅17億8千萬元的住宿商機；2018年調查抽樣人數中，有18.9％受訪者是住宿在附近的旅館或日租套房，整年約206萬住宿人次，平均每房金額2000元計算，去年有20億6千多萬元住宿商機。